Лучшие рецепты: как приготовить рис с розмарином и чесноком
Это блюдо можно подавать как основное или гарнир
Хотите разнообразить привычный рис и придать ему необычный вкус? Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман показал, как приготовить рассыпчатый рис с чесноком, розмарином и цитрусовой цедрой. Такое блюдо можно подавать во время Великого поста, который в 2019 году продлится с 11 марта по 27 апреля.
Рис с чесноком и розмарином
Ингредиенты:
- 300 г длиннозернистого риса
- 12 зубчиков чеснока
- 2 ст.л. меда
- 4 ст.л. растительного масла
- Веточка розмарина
- Цедра лимона
- Цедра апельсина
- Соль
- Вода
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Рецепт приготовления:
- Для начала рис нужно хорошо промыть. Залить водой в пропорции 1:2 и поставить вариться.
- Приготовить соус. Добавить в сотейник целые дольки чеснока, затем всыпать измельченную цедру чеснока. Розмарин разрезать пополам и забросить целую веточку.
- Влить 4 ст.л. оливкового масла и примерно 100 мл воды. Готовить на небольшом огне около 20 минут.
- Снять с огня, убрать розмарин и взбить блендером.
- В конце добавить в соус мед и посолить.
- Красиво выложить рис на тарелку и полить приготовленным соусом. Украсить дольками цитрусовых, розмарином и помидорами черри.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом постных оладий из цельнозерновой муки. Также мы рассказывали, как приготовить веганский тыквенный пирог.
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Источник: Сегодня