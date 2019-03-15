Лучшие рецепты: как приготовить рис с розмарином и чесноком

Это блюдо можно подавать как основное или гарнир

Хотите разнообразить привычный рис и придать ему необычный вкус? Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман показал, как приготовить рассыпчатый рис с чесноком, розмарином и цитрусовой цедрой. Такое блюдо можно подавать во время Великого поста, который в 2019 году продлится с 11 марта по 27 апреля.

Рис с чесноком и розмарином

Ингредиенты:

300 г длиннозернистого риса

12 зубчиков чеснока

2 ст.л. меда

4 ст.л. растительного масла

Веточка розмарина

Цедра лимона

Цедра апельсина

Соль

Вода

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Рецепт приготовления:

Для начала рис нужно хорошо промыть. Залить водой в пропорции 1:2 и поставить вариться. Приготовить соус. Добавить в сотейник целые дольки чеснока, затем всыпать измельченную цедру чеснока. Розмарин разрезать пополам и забросить целую веточку. Влить 4 ст.л. оливкового масла и примерно 100 мл воды. Готовить на небольшом огне около 20 минут. Снять с огня, убрать розмарин и взбить блендером. В конце добавить в соус мед и посолить. Красиво выложить рис на тарелку и полить приготовленным соусом. Украсить дольками цитрусовых, розмарином и помидорами черри.

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