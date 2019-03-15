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Лучшие рецепты: как приготовить рис с розмарином и чесноком

Это блюдо можно подавать как основное или гарнир

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:46

Хотите разнообразить привычный рис и придать ему необычный вкус? Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман показал, как приготовить рассыпчатый рис с чесноком, розмарином и цитрусовой цедрой. Такое блюдо можно подавать во время Великого поста, который в 2019 году продлится с 11 марта по 27 апреля.

Рис с чесноком и розмарином

Ингредиенты:

  • 300 г длиннозернистого риса
  • 12 зубчиков чеснока
  • 2 ст.л. меда
  • 4 ст.л. растительного масла
  • Веточка розмарина
  • Цедра лимона
  • Цедра апельсина
  • Соль
  • Вода

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Рецепт приготовления:

  1. Для начала рис нужно хорошо промыть. Залить водой в пропорции 1:2 и поставить вариться.
  2. Приготовить соус. Добавить в сотейник целые дольки чеснока, затем всыпать измельченную цедру чеснока. Розмарин разрезать пополам и забросить целую веточку.
  3. Влить 4 ст.л. оливкового масла и примерно 100 мл воды. Готовить на небольшом огне около 20 минут. 
  4. Снять с огня, убрать розмарин и взбить блендером.
  5. В конце добавить в соус мед и посолить. 
  6. Красиво выложить рис на тарелку и полить приготовленным соусом. Украсить дольками цитрусовых, розмарином и помидорами черри.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом постных оладий из цельнозерновой муки. Также мы рассказывали, как приготовить веганский тыквенный пирог.

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Источник: Сегодня
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