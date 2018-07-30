Лучшие рецепты: как приготовить вино из бузины
Готовим домашнее вино с приятным цветочным ароматом
Вино из бузины – вкус, которым вы удивите всех своих близких, не исключая себя. Как его приготовить, рассказал ведущий телеканала "Украина" Сергей Ливадный.
Вино из бузины с гвоздикой
Ингредиенты:
- 3 л воды
- 3 кг бузины
- 2 гвоздики
- 1 кг сахара
- 5 г лимонной кислоты
- 0.5 ч.л. винных дрожжей
Рецепт приготовления:
- Вскипятите воду в кастрюле. Добавьте бузину (можно вместе с веточками). Кстати, для вина можно использовать листья и цветки бузины – получится очень вкусно.
- Когда ягоды разварятся, снимите кастрюлю с огня. Процедите через марлю в бутыль. Пока жидкость горячая, добавьте гвоздику и сахар. Затем остудите до комнатной температуры, добавьте лимонную кислоту и винные дрожжи. Вы можете рискнуть и вместо дрожжей положить изюм – он также вызывает брожение. Но Сергей Ливадный рекомендует использовать винные дрожжи.
- Закрыть бутыль водяным затвором и оставить примерно на 3 недели, чтобы вино "отыграло". В емкости должно остаться от половины до трети свободного пространства.
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Источник: "Сегодня"