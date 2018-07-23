Лучшие рецепты: как приготовить яблочно-грушевое вино

Готовим домашнее вино к Яблочному Спасу

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Телеведущий канала "Украина" Сергей Ливадный показал, как приготовить плодово-ягодное вино в домашних условиях. Вам понадобятся лишь груши, яблоки, вода и сахар.

Вкусный напиток к Яблочному Спасу, который отмечают 19 августа, начинается с нарезания яблок и груш. Потом их нужно обязательно перемолоть на мясорубке. Если вы хотите сделать натуральное вино, не выбрасывайте семечки, а измельчите их вместе с мякотью.

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В 4 литра предварительно вскипяченной и охлажденной воды добавьте 1 кг сахара и фруктовое пюре, тщательно перемешайте.

Перелейте в чистую бутыль, накройте водяным затвором и оставьте для брожения. Когда вино перебродит, перелейте его в стеклянные бутылки. Храните в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом домашнего сливового вина. Мы также писали, как приготовить пряное вино из ежевики с имбирем и хмелем.

Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал, сколько можно хранить открытую бутылку вина. Мы также сообщали, как быстро охладить вино.