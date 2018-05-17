Лучшие рецепты: как приготовить жареного карпа под медовым соусом

Фирменный рецепт от известного телеведущего

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Сергей Ливадный продолжает делиться необычными рецептами. Ведущий продемонстрировал, как сделать из обычного карпа итальянское средневековое блюдо, и все благодаря оригинальному соусу.

Жареный карп под медом

Ингредиенты:

1 тушка карпа

мука

соль, молотый перец

лук

растительное масло

мед с арбузом

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Рецепт приготовления:

Выпотрошенную и очищенную рыбу помыть, разрезать на порционные куски. Посолить, поперчить, обвалять в муке и обжарить с двух сторон. Лук почистить, мелко нарезать и обжарить в растительном масле до полупрозрачности. Добавить мед с арбузом. Если у вас нет меда с арбузом, используйте изюм – получится не менее вкусно. Долго жарить мед нельзя, иначе он потеряет свой вкус. Просто дождитесь, пока он расплавится, и снимите с огня. Подавайте жареного карпа вместе с медовым соусом.

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