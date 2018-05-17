Лучшие рецепты: как приготовить жареного карпа под медовым соусом
Фирменный рецепт от известного телеведущего
Сергей Ливадный продолжает делиться необычными рецептами. Ведущий продемонстрировал, как сделать из обычного карпа итальянское средневековое блюдо, и все благодаря оригинальному соусу.
Жареный карп под медом
Ингредиенты:
- 1 тушка карпа
- мука
- соль, молотый перец
- лук
- растительное масло
- мед с арбузом
Рецепт приготовления:
- Выпотрошенную и очищенную рыбу помыть, разрезать на порционные куски. Посолить, поперчить, обвалять в муке и обжарить с двух сторон.
- Лук почистить, мелко нарезать и обжарить в растительном масле до полупрозрачности.
- Добавить мед с арбузом. Если у вас нет меда с арбузом, используйте изюм – получится не менее вкусно. Долго жарить мед нельзя, иначе он потеряет свой вкус. Просто дождитесь, пока он расплавится, и снимите с огня.
- Подавайте жареного карпа вместе с медовым соусом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить скумбрию на гриле. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить рыбу в апельсиново-томатном соусе. Кроме этого, мы делились рецептом лосося на гриле с лимоном.
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Источник: "Сегодня"