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Лучшие рецепты: как сделать вино из клубники

Вкусное вино легко приготовить в домашних условиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:20

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Главный сезон клубники уже не за горами. Телеведущий Сергей Ливадный показал, как приготовить из душистой летней ягоды вкусное вино.

Домашнее клубничное вино

Ингредиенты:

  • клубника
  • сахар
  • вода
  • изюм
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Рецепт приготовления:

  1. Клубнику хорошо моем, удаляем плодоножки. Кладем чистые ягоды в кастрюлю, добавляем сахар в пропорции 1:1. Тщательно разминаем, чтобы получилось пюре. 
  2. Получившуюся клубничную массу переливаем в бутыль. На 3 кг клубники добавляем 2 кг сахара. Туда же чуть позже добавляем и 3 литра воды, перемешиваем.
  3. Добавляем изюм – секретный ингредиент, который запустит брожение и превратит клубничное пюре в вино. Нам понадобится 100 г.
  4. Перемешиваем и закрываем водяным затвором. В таком виде выдерживаем 7 дней. После этого снимаем с осадка и оставляем дображивать на 60 дней. Чтобы вино не заплесневело, раз в 2 дня хорошо перемешивайте сусло.
  5. Если по истечению 60 дней процесс брожения не прекратился, перелейте вино в чистую бутыль, накройте водяным затвором и дождитесь, пока оно не "отыграет" полностью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонад с клубникой и базиликом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом классического мохито. Кроме этого, мы писали, как приготовить вкусный домашний лаймад.

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Источник: "Сегодня"

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