Лучшие рецепты: как сделать вино из клубники

Вкусное вино легко приготовить в домашних условиях

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Главный сезон клубники уже не за горами. Телеведущий Сергей Ливадный показал, как приготовить из душистой летней ягоды вкусное вино.

Домашнее клубничное вино

Ингредиенты:

клубника

сахар

вода

изюм

Рецепт приготовления:

Клубнику хорошо моем, удаляем плодоножки. Кладем чистые ягоды в кастрюлю, добавляем сахар в пропорции 1:1. Тщательно разминаем, чтобы получилось пюре. Получившуюся клубничную массу переливаем в бутыль. На 3 кг клубники добавляем 2 кг сахара. Туда же чуть позже добавляем и 3 литра воды, перемешиваем. Добавляем изюм – секретный ингредиент, который запустит брожение и превратит клубничное пюре в вино. Нам понадобится 100 г. Перемешиваем и закрываем водяным затвором. В таком виде выдерживаем 7 дней. После этого снимаем с осадка и оставляем дображивать на 60 дней. Чтобы вино не заплесневело, раз в 2 дня хорошо перемешивайте сусло. Если по истечению 60 дней процесс брожения не прекратился, перелейте вино в чистую бутыль, накройте водяным затвором и дождитесь, пока оно не "отыграет" полностью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонад с клубникой и базиликом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом классического мохито. Кроме этого, мы писали, как приготовить вкусный домашний лаймад.