Лучшие рецепты: как сделать вино из клубники
Вкусное вино легко приготовить в домашних условиях
Главный сезон клубники уже не за горами. Телеведущий Сергей Ливадный показал, как приготовить из душистой летней ягоды вкусное вино.
Домашнее клубничное вино
Ингредиенты:
- клубника
- сахар
- вода
- изюм
Рецепт приготовления:
- Клубнику хорошо моем, удаляем плодоножки. Кладем чистые ягоды в кастрюлю, добавляем сахар в пропорции 1:1. Тщательно разминаем, чтобы получилось пюре.
- Получившуюся клубничную массу переливаем в бутыль. На 3 кг клубники добавляем 2 кг сахара. Туда же чуть позже добавляем и 3 литра воды, перемешиваем.
- Добавляем изюм – секретный ингредиент, который запустит брожение и превратит клубничное пюре в вино. Нам понадобится 100 г.
- Перемешиваем и закрываем водяным затвором. В таком виде выдерживаем 7 дней. После этого снимаем с осадка и оставляем дображивать на 60 дней. Чтобы вино не заплесневело, раз в 2 дня хорошо перемешивайте сусло.
- Если по истечению 60 дней процесс брожения не прекратился, перелейте вино в чистую бутыль, накройте водяным затвором и дождитесь, пока оно не "отыграет" полностью.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонад с клубникой и базиликом. Сайт "Сегодня" также делился рецептом классического мохито. Кроме этого, мы писали, как приготовить вкусный домашний лаймад.
Еще несколько материалов по теме:Рецепт крем-брюле: готовим десерт с карамельной корочкой Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки Рецепт быстрого завтрака: творожная запеканка в микроволновке Как приготовить блинчики с рикоттой и клубникой
Источник: "Сегодня"