Лучшие рецепты: киш с брокколи, грибами и сыром от Григория Германа
Готовим несладкий французский пирог
Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман показал, как приготовить блюдо французской кухни, которое обязательно придется вам по вкусу – киш.
Киш с брокколи и грибами
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки
- 1 яйцо
- 125 г масла
- 2 ст.л. холодной воды
Для начинки:
- 1 брокколи
- 1/2 банки кукурузы
- 1/2 банки горошка
- 100 г моцареллы
- 100 г твердого сыра
- 1 лук-порей
- 6 шампиньонов
- 300 г сливок
- 6 яиц
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Приготовьте тесто. Разотрите муку с нарезанным маслом в крошку. Добавьте щепотку соли, воду и яйцо. Замесите тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на полчаса.
- Займитесь начинкой. Грибы, брокколи и лук-порей нарежьте.
- Слейте воду из банок с кукурузой и горошком.
- Натрите твердый сыр и перемешайте его с овощами, посолите.
- Выложите тесто в форму, сделайте пальцами бортики и наколите вилкой. Наполните начинкой. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 20 минут.
- Для заливки взбейте яйца со сливками, вылейте на начинку. Пеките еще 25 минут. Посыпьте тертой моцареллой и готовьте еще 5 минут.
- Немного остудите, разрежьте на порционные куски и подавайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Рецепт дня: мясной рулет "Веллингтон-фарш" от Джейми Оливера Как приготовить домашние венские вафли С шоколадом и сливочным сыром: рецепт идеальных маффинов к чаю Как вкусно запечь картошку в духовке
Источник: Сегодня