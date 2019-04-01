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Лучшие рецепты: киш с брокколи, грибами и сыром от Григория Германа

Готовим несладкий французский пирог

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:55

Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман показал, как приготовить блюдо французской кухни, которое обязательно придется вам по вкусу – киш.

Киш с брокколи и грибами

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г муки
  • 1 яйцо
  • 125 г масла
  • 2 ст.л. холодной воды

Для начинки:

  • 1 брокколи
  • 1/2 банки кукурузы
  • 1/2 банки горошка
  • 100 г моцареллы
  • 100 г твердого сыра
  • 1 лук-порей
  • 6 шампиньонов
  • 300 г сливок
  • 6 яиц
  • соль, перец

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Рецепт приготовления:

  1. Приготовьте тесто. Разотрите муку с нарезанным маслом в крошку. Добавьте щепотку соли, воду и яйцо. Замесите тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на полчаса.
  2. Займитесь начинкой. Грибы, брокколи и лук-порей нарежьте. 
  3. Слейте воду из банок с кукурузой и горошком. 
  4. Натрите твердый сыр и перемешайте его с овощами, посолите. 
  5. Выложите тесто в форму, сделайте пальцами бортики и наколите вилкой. Наполните начинкой. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 20 минут. 
  6. Для заливки взбейте яйца со сливками, вылейте на начинку. Пеките еще 25 минут. Посыпьте тертой моцареллой и готовьте еще 5 минут. 
  7. Немного остудите, разрежьте на порционные куски и подавайте. 

Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами

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Источник: Сегодня
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