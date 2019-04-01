Лучшие рецепты: киш с брокколи, грибами и сыром от Григория Германа

Готовим несладкий французский пирог

Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман показал, как приготовить блюдо французской кухни, которое обязательно придется вам по вкусу – киш.

Киш с брокколи и грибами

Ингредиенты:

Для теста:

250 г муки

1 яйцо

125 г масла

2 ст.л. холодной воды

Для начинки:

1 брокколи

1/2 банки кукурузы

1/2 банки горошка

100 г моцареллы

100 г твердого сыра

1 лук-порей

6 шампиньонов

300 г сливок

6 яиц

соль, перец

Рецепт приготовления:

Приготовьте тесто. Разотрите муку с нарезанным маслом в крошку. Добавьте щепотку соли, воду и яйцо. Замесите тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на полчаса. Займитесь начинкой. Грибы, брокколи и лук-порей нарежьте. Слейте воду из банок с кукурузой и горошком. Натрите твердый сыр и перемешайте его с овощами, посолите. Выложите тесто в форму, сделайте пальцами бортики и наколите вилкой. Наполните начинкой. Отправьте в разогретую до 200 С духовку на 20 минут. Для заливки взбейте яйца со сливками, вылейте на начинку. Пеките еще 25 минут. Посыпьте тертой моцареллой и готовьте еще 5 минут. Немного остудите, разрежьте на порционные куски и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram