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Лучшие рецепты: лимонный пирог с меренгой

Ведущий Григорий Герман поделился рецептом вкусного домашнего пирога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50

Лимонный пирог с меренгой – очень вкусный десерт, популярный во всем мире. Ведущий "Ранок з Україною" Григорий Герман показал, как приготовить его из дрожжевого теста. 

Лимонный пирог с меренгой

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г сливочного масла
  • 400 г муки
  • 150 мл молока
  • 1 яйцо
  • 30 г дрожжей
  • 2 ст.л. сахара
  • щепотка соли
  • 1 пакетик ванильного сахара

Для начинки:

  • 2 лимона
  • 350 г сахара
  • 1 ст.л. манки

Для меренги:

  • 240 г сахарной пудры
  • 4 белка
  • 2 ч.л. лимонного сока
  • немного ванильного сахара
  • тертая цедра лайма

Рецепт приготовления:

  1. Для начала сделайте опару: в теплом молоке растворите дрожжи и сахар. Поставьте в теплое место на 20 минут. 
  2. Муку разотрите с маслом в крошку, добавьте соль и ваниль. Вбейте яйцо, а конце влейте опару и замесите тесто. Накройте полотенцем и поставьте в холодильник на полчаса.
  3. Нарежьте лимоны вместе с шкуркой и удалите косточки. Пропустите через мясорубку, добавьте сахар и манку. 
  4. Выложите тесто в форму, сформируйте бортики и наполните начинкой. Обрезки теста раскатайте и накройте пирог сверху. Сделайте в центре отверстие для выхода пара. Выпекать в течение 30 минут.
  5. Приготовьте меренгу. Для этого взбейте белки в пену. Добавьте лимонный сок. Не переставая взбивать, постепенно добавьте сахарную пудру и ваниль. 
  6. Покройте взбитыми белками готовый пирог, присыпьте тертой цедрой лайма.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней и творогом. "Сегодня" также делились рецептом дрожжевых блинов от Григория Германа.

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Источник: Сегодня
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