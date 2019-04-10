Лучшие рецепты: лимонный пирог с меренгой

Ведущий Григорий Герман поделился рецептом вкусного домашнего пирога

Лимонный пирог с меренгой – очень вкусный десерт, популярный во всем мире. Ведущий "Ранок з Україною" Григорий Герман показал, как приготовить его из дрожжевого теста.

Лимонный пирог с меренгой

Ингредиенты:

Для теста:

200 г сливочного масла

400 г муки

150 мл молока

1 яйцо

30 г дрожжей

2 ст.л. сахара

щепотка соли

1 пакетик ванильного сахара

Для начинки:

2 лимона

350 г сахара

1 ст.л. манки

Для меренги:

240 г сахарной пудры

4 белка

2 ч.л. лимонного сока

немного ванильного сахара

тертая цедра лайма

Рецепт приготовления:

Для начала сделайте опару: в теплом молоке растворите дрожжи и сахар. Поставьте в теплое место на 20 минут. Муку разотрите с маслом в крошку, добавьте соль и ваниль. Вбейте яйцо, а конце влейте опару и замесите тесто. Накройте полотенцем и поставьте в холодильник на полчаса. Нарежьте лимоны вместе с шкуркой и удалите косточки. Пропустите через мясорубку, добавьте сахар и манку. Выложите тесто в форму, сформируйте бортики и наполните начинкой. Обрезки теста раскатайте и накройте пирог сверху. Сделайте в центре отверстие для выхода пара. Выпекать в течение 30 минут. Приготовьте меренгу. Для этого взбейте белки в пену. Добавьте лимонный сок. Не переставая взбивать, постепенно добавьте сахарную пудру и ваниль. Покройте взбитыми белками готовый пирог, присыпьте тертой цедрой лайма.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней и творогом. "Сегодня" также делились рецептом дрожжевых блинов от Григория Германа.

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