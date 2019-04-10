Лучшие рецепты: лимонный пирог с меренгой
Ведущий Григорий Герман поделился рецептом вкусного домашнего пирога
Лимонный пирог с меренгой – очень вкусный десерт, популярный во всем мире. Ведущий "Ранок з Україною" Григорий Герман показал, как приготовить его из дрожжевого теста.
Лимонный пирог с меренгой
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г сливочного масла
- 400 г муки
- 150 мл молока
- 1 яйцо
- 30 г дрожжей
- 2 ст.л. сахара
- щепотка соли
- 1 пакетик ванильного сахара
Для начинки:
- 2 лимона
- 350 г сахара
- 1 ст.л. манки
Для меренги:
- 240 г сахарной пудры
- 4 белка
- 2 ч.л. лимонного сока
- немного ванильного сахара
- тертая цедра лайма
Рецепт приготовления:
- Для начала сделайте опару: в теплом молоке растворите дрожжи и сахар. Поставьте в теплое место на 20 минут.
- Муку разотрите с маслом в крошку, добавьте соль и ваниль. Вбейте яйцо, а конце влейте опару и замесите тесто. Накройте полотенцем и поставьте в холодильник на полчаса.
- Нарежьте лимоны вместе с шкуркой и удалите косточки. Пропустите через мясорубку, добавьте сахар и манку.
- Выложите тесто в форму, сформируйте бортики и наполните начинкой. Обрезки теста раскатайте и накройте пирог сверху. Сделайте в центре отверстие для выхода пара. Выпекать в течение 30 минут.
- Приготовьте меренгу. Для этого взбейте белки в пену. Добавьте лимонный сок. Не переставая взбивать, постепенно добавьте сахарную пудру и ваниль.
- Покройте взбитыми белками готовый пирог, присыпьте тертой цедрой лайма.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней и творогом. "Сегодня" также делились рецептом дрожжевых блинов от Григория Германа.
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Источник: Сегодня