Лучшие рецепты: мраморный кекс от Алексея Суханова
Ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна" поделился рецептом фирменной выпечки
Алексей Суханов готовит кекс из дрожжевого теста, добавляя в начинку изюм, финики, орехи, сахар и молотую корицу.
Мраморный кекс
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 1 ст.л. сахара
- 500 г муки
- 20 г прессованых дрожжей
- щепотка соли
- 1 яйцо
- 250 мл молока
- 0.5 ч.л. молотого аниса
- растительное масло
Для начинки:
- изюм
- нарезанные финики
- коньяк
- 100 г сливочного масла
- орехи
- 2 ст.л. сахара
- молотая корица
Рецепт приготовления:
1. Изюм и финики моем и замачиваем в коньяке.
2. Дрожжи крошим в миску, заливаем теплым молоком, добавляем столовую ложку сахара и хорошо перемешиваем. Добавляем яйцо, анис и мягкое сливочное масло, еще раз перемешиваем.
3. Всыпаем муку и тщательно вымешиваем. Оставляем тесто на час, чтобы оно подошло. Обминаем тесто и ставим еще подойти.
4. Для начинки растапливаем сливочное масло, добавляем замоченные сухофрукты и доводим до кипения. Снимаем с огня.
5. Тесто раскатываем в пласт. Выкладываем начинку, равномерно распределяя по всему тесту. Посыпаем сахаром, колотыми орехами и корицей. Сворачиваем все в рулет.
6. Форму для кекса с отверстием в центре смазываем растительным маслом и выкладываем тесто.
7. Выпекаем в разогретой до 180 С духовке в течение 45-50 минут. Перед подачей кекс остужаем и разрезаем на куски.
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