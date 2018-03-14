Лучшие рецепты: мраморный кекс от Алексея Суханова

Алексей Суханов готовит кекс из дрожжевого теста, добавляя в начинку изюм, финики, орехи, сахар и молотую корицу.

Мраморный кекс

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

1 ст.л. сахара

500 г муки

20 г прессованых дрожжей

щепотка соли

1 яйцо

250 мл молока

0.5 ч.л. молотого аниса

растительное масло

Для начинки:

изюм

нарезанные финики

коньяк

100 г сливочного масла

орехи

2 ст.л. сахара

молотая корица

Рецепт приготовления:

1. Изюм и финики моем и замачиваем в коньяке.

2. Дрожжи крошим в миску, заливаем теплым молоком, добавляем столовую ложку сахара и хорошо перемешиваем. Добавляем яйцо, анис и мягкое сливочное масло, еще раз перемешиваем.

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3. Всыпаем муку и тщательно вымешиваем. Оставляем тесто на час, чтобы оно подошло. Обминаем тесто и ставим еще подойти.

4. Для начинки растапливаем сливочное масло, добавляем замоченные сухофрукты и доводим до кипения. Снимаем с огня.

5. Тесто раскатываем в пласт. Выкладываем начинку, равномерно распределяя по всему тесту. Посыпаем сахаром, колотыми орехами и корицей. Сворачиваем все в рулет.

6. Форму для кекса с отверстием в центре смазываем растительным маслом и выкладываем тесто.

7. Выпекаем в разогретой до 180 С духовке в течение 45-50 минут. Перед подачей кекс остужаем и разрезаем на куски.

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