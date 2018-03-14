Лучшие рецепты: мраморный кекс от Алексея Суханова

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Ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна" поделился рецептом фирменной выпечки


"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Алексей Суханов готовит кекс из дрожжевого теста, добавляя в начинку изюм, финики, орехи, сахар и молотую корицу.

Мраморный кекс

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 1 ст.л. сахара 
  • 500 г муки
  • 20 г прессованых дрожжей
  • щепотка соли
  • 1 яйцо
  • 250 мл молока
  • 0.5 ч.л. молотого аниса
  • растительное масло

Для начинки:

  • изюм
  • нарезанные финики
  • коньяк
  • 100 г сливочного масла
  • орехи
  • 2 ст.л. сахара
  • молотая корица

Рецепт приготовления:

1. Изюм и финики моем и замачиваем в коньяке.

2. Дрожжи крошим в миску, заливаем теплым молоком, добавляем столовую ложку сахара и хорошо перемешиваем. Добавляем яйцо, анис и мягкое сливочное масло, еще раз перемешиваем.

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3. Всыпаем муку и тщательно вымешиваем. Оставляем тесто на час, чтобы оно подошло. Обминаем тесто и ставим еще подойти.

4. Для начинки растапливаем сливочное масло, добавляем замоченные сухофрукты и доводим до кипения. Снимаем с огня.

5. Тесто раскатываем в пласт. Выкладываем начинку, равномерно распределяя по всему тесту. Посыпаем сахаром, колотыми орехами и корицей. Сворачиваем все в рулет.

6. Форму для кекса с отверстием в центре смазываем растительным маслом и выкладываем тесто.

7. Выпекаем в разогретой до 180 С духовке в течение 45-50 минут. Перед подачей кекс остужаем и разрезаем на куски.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептами вкусностей, которые можно приготовить из переспевших бананов. Мы также писали, как испечь лимонный кекс от Валентины Хамайко.
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Источник:

"Сегодня"

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