Лучшие рецепты: невероятное варенье из шишек
Варенье из шишек не только вкусное, но и полезное. Рецепт от телеведущего Сергея Ливадного
Вполне может быть, что секрет кавказского долголетия кроется в молодых сосновых шишках. Горные жители знают, что варенье из них помогает справиться с авитаминозом, болезнями сердца, сосудов и верхних дыхательных путей.
Как правильно сделать варенье из сосновых шишек, чтобы прожить 100 лет? Сегодня мы раскроем эту тайну.
Как приготовить варенье из молодых шишек
Собранные зеленые шишки очищаем и заливаем холодной водой. Тщательно промываем и удаляем весь сор. Если шишки попадаются с "хвостиками", их необходимо обломать.
Перекладываем шишки в посуду. Вливаем столько воды, чтобы она покрывала шишки примерно на два пальца. Доводим до кипения, варим 40 минут и оставляем охлаждаться минимум на 12 часов.
Сливаем отвар в отдельную кастрюлю, шишки сохраняем.
Добавляем сахар к отвару в равном объеме. На 2 стакана отвара понадобится 2 стакана сахара. Ставим отвар на плиту и варим 1.5 часа, до загустения сиропа. За 20 минут до готовности добавляем шишки. Их не должно быть слишком много.
Теперь в стерилизованные банки складываем шишки: две трети шишек и одна треть сиропа.
На заметку: Имейте в виду, варенье из шишек – скорее лекарственное средство, чем десерт к чаю. Чтобы быть здоровым, достаточное съедать одну шишку в день.
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