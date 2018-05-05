Лучшие рецепты: невероятное варенье из шишек

Варенье из шишек не только вкусное, но и полезное. Рецепт от телеведущего Сергея Ливадного

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Вполне может быть, что секрет кавказского долголетия кроется в молодых сосновых шишках. Горные жители знают, что варенье из них помогает справиться с авитаминозом, болезнями сердца, сосудов и верхних дыхательных путей.

Как правильно сделать варенье из сосновых шишек, чтобы прожить 100 лет? Сегодня мы раскроем эту тайну.

Как приготовить варенье из молодых шишек

Собранные зеленые шишки очищаем и заливаем холодной водой. Тщательно промываем и удаляем весь сор. Если шишки попадаются с "хвостиками", их необходимо обломать.

Перекладываем шишки в посуду. Вливаем столько воды, чтобы она покрывала шишки примерно на два пальца. Доводим до кипения, варим 40 минут и оставляем охлаждаться минимум на 12 часов.

Сливаем отвар в отдельную кастрюлю, шишки сохраняем.

Добавляем сахар к отвару в равном объеме. На 2 стакана отвара понадобится 2 стакана сахара. Ставим отвар на плиту и варим 1.5 часа, до загустения сиропа. За 20 минут до готовности добавляем шишки. Их не должно быть слишком много.

Теперь в стерилизованные банки складываем шишки: две трети шишек и одна треть сиропа.

На заметку: Имейте в виду, варенье из шишек – скорее лекарственное средство, чем десерт к чаю. Чтобы быть здоровым, достаточное съедать одну шишку в день.

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