Лучшие рецепты: омлет с плавленым сыром и спаржевой фасолью

Фирменный рецепт омлета от Григория Германа

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Григорий Герман, ведущий программы "Свекруха чи невістка" на телеканале "Украина", показал, как "раскрасить" новыми вкусами привычный омлет на молоке, добавив в него спаржевую фасоль, зелень и плавленый сыр.

Омлет со спаржевой фасолью

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

молоко – 0.5 стакана

спаржевая фасоль – 200 г

перец, соль

сливочное масло – 2 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

плавленый сырок – 1 шт.

зелень – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Разбиваем яйца в миску, взбиваем вместе с молоком, солью, перцем. Выливаем яичную массу на раскаленную сковородку с растительным маслом. Обжариваем омлет с одной стороны. Затем переворачиваем с помощью тарелки и поджариваем с другой стороны. Зеленую фасоль тушим на сливочном масле. Плавленый сыр нарезаем кубиками. Выкладываем на пищевую пленку омлет, сверху выкладываем плавленый сырок, зелень и спаржевую фасоль. Сворачиваем в рулет, разрезаем на куски и подаем.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить весенний суп из картофеля и черемши. Кроме этого, мы писали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.