Лучшие рецепты: омлет с плавленым сыром и спаржевой фасолью
Фирменный рецепт омлета от Григория Германа
Григорий Герман, ведущий программы "Свекруха чи невістка" на телеканале "Украина", показал, как "раскрасить" новыми вкусами привычный омлет на молоке, добавив в него спаржевую фасоль, зелень и плавленый сыр.
Омлет со спаржевой фасолью
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- молоко – 0.5 стакана
- спаржевая фасоль – 200 г
- перец, соль
- сливочное масло – 2 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- плавленый сырок – 1 шт.
- зелень – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Разбиваем яйца в миску, взбиваем вместе с молоком, солью, перцем.
- Выливаем яичную массу на раскаленную сковородку с растительным маслом. Обжариваем омлет с одной стороны. Затем переворачиваем с помощью тарелки и поджариваем с другой стороны.
- Зеленую фасоль тушим на сливочном масле.
- Плавленый сыр нарезаем кубиками.
- Выкладываем на пищевую пленку омлет, сверху выкладываем плавленый сырок, зелень и спаржевую фасоль. Сворачиваем в рулет, разрезаем на куски и подаем.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить весенний суп из картофеля и черемши. Кроме этого, мы писали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.
Еще несколько материалов по теме:Рулет из омлета с овощами: рецепт Юлии Высоцкой Рецепт полезного завтрака: яичница-болтунья по-средиземноморски Весенний завтрак: рулет из омлета с зеленью и сыром Как приготовить шакшуку с фетой и зеленью
Источник: "Сегодня"