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Лучшие рецепты: омлет с плавленым сыром и спаржевой фасолью

Фирменный рецепт омлета от Григория Германа

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:54

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Григорий Герман, ведущий программы "Свекруха чи невістка" на телеканале "Украина", показал, как "раскрасить" новыми вкусами привычный омлет на молоке, добавив в него спаржевую фасоль, зелень и плавленый сыр.

Омлет со спаржевой фасолью

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • молоко – 0.5 стакана 
  • спаржевая фасоль – 200 г
  • перец, соль
  • сливочное масло – 2 ст.л.
  • растительное масло – 2 ст.л. 
  • плавленый сырок – 1 шт.
  • зелень – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Разбиваем яйца в миску, взбиваем вместе с молоком, солью, перцем.
  2. Выливаем яичную массу на раскаленную сковородку с растительным маслом. Обжариваем омлет с одной стороны. Затем переворачиваем с помощью тарелки и поджариваем с другой стороны.
  3. Зеленую фасоль тушим на сливочном масле.
  4. Плавленый сыр нарезаем кубиками. 
  5. Выкладываем на пищевую пленку омлет, сверху выкладываем плавленый сырок, зелень и спаржевую фасоль. Сворачиваем в рулет, разрезаем на куски и подаем. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить весенний суп из картофеля и черемши. Кроме этого, мы писали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.

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Источник: "Сегодня"

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