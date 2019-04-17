Лучшие рецепты: пасхальный кулич с вишней от Григория Германа
Рецепт пасхального кулича с вяленой вишней и миндальной глазурью
Пасха – прекрасный повод приготовить что-то вкусное для себя и для родных. Например, вкусный кулич по рецепту ведущего программы "Ранок з Україною" Григория Германа.
Пасхальный кулич с вишней
Ингредиенты:
- 1 кг муки
- 60 г дрожжей
- 10 г соли
- 5 яиц
- 300 г молока
- 150 г масла
- 100 г сметаны 20%
- 250 г сушеной вишни
- ванилин
Для декора:
- 100 г миндальной муки
- 100 г сахара
- 3 г крахмала
- 2 яичных белка
- миндальные хлопья или целый миндаль
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Рецепт приготовления:
- Для начала приготовьте опару. В теплом молоке растворите дрожжи и часть сахара. Добавьте половину муки, перемешайте, накройте полотенцем и поставьте в тепло на час.
- Добавьте оставшийся сахар, сливочное масло, соль, яйца, сметану и муку. Хорошо перемешайте. Накройте и поставьте в теплое место еще на час.
- Сушеную вишню предварительно замочите в коньяке, а затем пересыпьте мукой. Добавьте в тесто, перемешайте и дайте подняться еще в течение часа.
- Взбейте все ингредиенты для декора, чтобы получилась пластичная масса.
- Переложите тесто в формы и пеките при 200 С около 20 минут. Дайте куличам остыть.
- Нанесите глазурь и украсьте куличи миндалем.
Напомним, ранее мы делились рецептами творожной пасхи. "Сегодня" также писали, как приготовить цветную глазурь для кулича.
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Источник: Сегодня