Лучшие рецепты: пасхальный кулич с вишней от Григория Германа

Рецепт пасхального кулича с вяленой вишней и миндальной глазурью

Пасха – прекрасный повод приготовить что-то вкусное для себя и для родных. Например, вкусный кулич по рецепту ведущего программы "Ранок з Україною" Григория Германа.

Пасхальный кулич с вишней

Ингредиенты:

1 кг муки

60 г дрожжей

10 г соли

5 яиц

300 г молока

150 г масла

100 г сметаны 20%

250 г сушеной вишни

ванилин

Для декора:

100 г миндальной муки

100 г сахара

3 г крахмала

2 яичных белка

миндальные хлопья или целый миндаль

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Рецепт приготовления:

Для начала приготовьте опару. В теплом молоке растворите дрожжи и часть сахара. Добавьте половину муки, перемешайте, накройте полотенцем и поставьте в тепло на час. Добавьте оставшийся сахар, сливочное масло, соль, яйца, сметану и муку. Хорошо перемешайте. Накройте и поставьте в теплое место еще на час. Сушеную вишню предварительно замочите в коньяке, а затем пересыпьте мукой. Добавьте в тесто, перемешайте и дайте подняться еще в течение часа. Взбейте все ингредиенты для декора, чтобы получилась пластичная масса. Переложите тесто в формы и пеките при 200 С около 20 минут. Дайте куличам остыть. Нанесите глазурь и украсьте куличи миндалем.

Напомним, ранее мы делились рецептами творожной пасхи. "Сегодня" также писали, как приготовить цветную глазурь для кулича.

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