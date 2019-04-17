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Лучшие рецепты: пасхальный кулич с вишней от Григория Германа

Рецепт пасхального кулича с вяленой вишней и миндальной глазурью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00

Пасха – прекрасный повод приготовить что-то вкусное для себя и для родных. Например, вкусный кулич по рецепту ведущего программы "Ранок з Україною" Григория Германа.

Пасхальный кулич с вишней

Ингредиенты:

  • 1 кг муки
  • 60 г дрожжей
  • 10 г соли
  • 5 яиц
  • 300 г молока
  • 150 г масла
  • 100 г сметаны 20%
  • 250 г сушеной вишни
  • ванилин

Для декора:

  • 100 г миндальной муки
  • 100 г сахара
  • 3 г крахмала
  • 2 яичных белка
  • миндальные хлопья или целый миндаль

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Рецепт приготовления:

  1. Для начала приготовьте опару. В теплом молоке растворите дрожжи и часть сахара. Добавьте половину муки, перемешайте, накройте полотенцем и поставьте в тепло на час.
  2. Добавьте оставшийся сахар, сливочное масло, соль, яйца, сметану и муку. Хорошо перемешайте. Накройте и поставьте в теплое место еще на час.
  3. Сушеную вишню предварительно замочите в коньяке, а затем пересыпьте мукой. Добавьте в тесто, перемешайте и дайте подняться еще в течение часа.
  4. Взбейте все ингредиенты для декора, чтобы получилась пластичная масса.
  5. Переложите тесто в формы и пеките при 200 С около 20 минут. Дайте куличам остыть.
  6. Нанесите глазурь и украсьте куличи миндалем. 

Напомним, ранее мы делились рецептами творожной пасхи. "Сегодня" также писали, как приготовить цветную глазурь для кулича.

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Пасха кулич рецепт Григорий Герман
Источник: Сегодня
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