Лучшие рецепты: паста с курицей и медом от Алексея Суханова

Ведущий канала "Украина" показал, как приготовить вкусный обед из минимума ингредиентов

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Говорят, что итальянцы обычно завтракают бриошем и кофе, а паста для итальянской кухни – как борщ для украинской. Но именно сегодня мы будем готовить пасту. Ведущий Алексей Суханов предложил подать ее с курицей в медово-соевом соусе.

Паста с курицей и медом от Алексея Суханова

Ингредиенты:

250 г спагеттини

300 г куриных голеней

30 г сливочного масла

2 ст.л. соевого соуса

2 ст.л. меда

30 г оливкового масла

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Рецепт приготовления:

Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте. Часть жидкости сохраните. Пока варится паста, нарежьте курицу небольшими кусочками. Разогрейте оливковое и растительное масло в сковороде. Добавьте кусочки курицы и обжарьте. Влейте в сковороду соевый соус и мед, посолите. Добавьте спагеттини и перемешайте. Если паста кажется вам сухой, добавьте жидкость, в которой она варилась. Перемешайте и тушите еще 2-3 минуты. Подавайте блюдо горячим, по желанию посыпав зеленью и тертым сыром.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить идеальное тесто для пиццы. Мы также делились рецептом пасты со шпинатом и сливками от Алексея Суханова.