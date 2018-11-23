Лучшие рецепты: паста с курицей и медом от Алексея Суханова
Ведущий канала "Украина" показал, как приготовить вкусный обед из минимума ингредиентов
Говорят, что итальянцы обычно завтракают бриошем и кофе, а паста для итальянской кухни – как борщ для украинской. Но именно сегодня мы будем готовить пасту. Ведущий Алексей Суханов предложил подать ее с курицей в медово-соевом соусе.
Паста с курицей и медом от Алексея Суханова
Ингредиенты:
- 250 г спагеттини
- 300 г куриных голеней
- 30 г сливочного масла
- 2 ст.л. соевого соуса
- 2 ст.л. меда
- 30 г оливкового масла
Рецепт приготовления:
- Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте. Часть жидкости сохраните.
- Пока варится паста, нарежьте курицу небольшими кусочками.
- Разогрейте оливковое и растительное масло в сковороде. Добавьте кусочки курицы и обжарьте.
- Влейте в сковороду соевый соус и мед, посолите.
- Добавьте спагеттини и перемешайте. Если паста кажется вам сухой, добавьте жидкость, в которой она варилась.
- Перемешайте и тушите еще 2-3 минуты. Подавайте блюдо горячим, по желанию посыпав зеленью и тертым сыром.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить идеальное тесто для пиццы. Мы также делились рецептом пасты со шпинатом и сливками от Алексея Суханова.
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Источник: "Сегодня"