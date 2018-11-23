Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Лучшие рецепты: паста с курицей и медом от Алексея Суханова

Ведущий канала "Украина" показал, как приготовить вкусный обед из минимума ингредиентов

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:45

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Говорят, что итальянцы обычно завтракают бриошем и кофе, а паста для итальянской кухни – как борщ для украинской. Но именно сегодня мы будем готовить пасту. Ведущий Алексей Суханов предложил подать ее с курицей в медово-соевом соусе.

Паста с курицей и медом от Алексея Суханова

Ингредиенты:

  • 250 г спагеттини
  • 300 г куриных голеней
  • 30 г сливочного масла
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 2 ст.л. меда
  • 30 г оливкового масла
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рецепт быстрого ужина: спагетти с фрикадельками в томатном соусе

Рецепт приготовления:

  1. Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте. Часть жидкости сохраните.
  2. Пока варится паста, нарежьте курицу небольшими кусочками.
  3. Разогрейте оливковое и растительное масло в сковороде. Добавьте кусочки курицы и обжарьте.
  4. Влейте в сковороду соевый соус и мед, посолите.
  5. Добавьте спагеттини и перемешайте. Если паста кажется вам сухой, добавьте жидкость, в которой она варилась.
  6. Перемешайте и тушите еще 2-3 минуты. Подавайте блюдо горячим, по желанию посыпав зеленью и тертым сыром.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить идеальное тесто для пиццы. Мы также делились рецептом пасты со шпинатом и сливками от Алексея Суханова.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить идеальный томатный соус к пасте Как приготовить вкусную запеканку из макарон с сыром Рецепт быстрого ужина: спагетти с фрикадельками в томатном соусе Домашний соус айоли: классический рецепт приготовления
паста соус рецепт как приготовить Алексей Суханов спагетти
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров