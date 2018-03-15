Лучшие рецепты: печенье на рассоле с орехами
Телеведущий Григорий Герман показал, как приготовить вкусное печенье на рассоле
Невероятно вкусное, душистое, рассыпчатое, хрупкое и румяное печенье можно испечь на обычном рассоле. По возможности используйте рассол от домашней консервации.
Печенье на рассоле
Ингредиенты:
- 250 мл рассола
- 70 г измельченных грецких орехов
- 200 г растительно-сливочной смеси
- 500 г муки
- 200 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 1 ч.л. соды
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
1. Растительно-сливочную смесь комнатной температуры выложить в миску и тщательно размять вилкой.
2. Добавить рассол, сахар, ваниль, соль и нарезанные грецкие орехи. Хорошо перемешать.
3. Всыпать муку и соду, замесить густое тесто, слегка липнущее к руками.
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4. Противень для выпечки присыпать мукой. Скатать из теста шарики выложить их на противень, слегка прижать ладонью.
5. Выпекать печенье в разогретой до 180 С в течение 20 минут. За это время оно должно подрумяниться.
6. Готовое печенье на рассоле переложить на тарелку и остудить перед подачей.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом постного печенья от Валентины Хамайко. Мы также рассказывали, как приготовить вкусные постные кексы.