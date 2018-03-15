Лучшие рецепты: печенье на рассоле с орехами

Телеведущий Григорий Герман показал, как приготовить вкусное печенье на рассоле

Невероятно вкусное, душистое, рассыпчатое, хрупкое и румяное печенье можно испечь на обычном рассоле. По возможности используйте рассол от домашней консервации.

Печенье на рассоле

Ингредиенты:

250 мл рассола

70 г измельченных грецких орехов

200 г растительно-сливочной смеси

500 г муки

200 г сахара

10 г ванильного сахара

1 ч.л. соды

щепотка соли

Рецепт приготовления:

1. Растительно-сливочную смесь комнатной температуры выложить в миску и тщательно размять вилкой.

2. Добавить рассол, сахар, ваниль, соль и нарезанные грецкие орехи. Хорошо перемешать.

3. Всыпать муку и соду, замесить густое тесто, слегка липнущее к руками.

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4. Противень для выпечки присыпать мукой. Скатать из теста шарики выложить их на противень, слегка прижать ладонью.

5. Выпекать печенье в разогретой до 180 С в течение 20 минут. За это время оно должно подрумяниться.

6. Готовое печенье на рассоле переложить на тарелку и остудить перед подачей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом постного печенья от Валентины Хамайко. Мы также рассказывали, как приготовить вкусные постные кексы.