Лучшие рецепты: печенье на рассоле с орехами

Сегодня, 14:47

Телеведущий Григорий Герман показал, как приготовить вкусное печенье на рассоле


"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Невероятно вкусное, душистое, рассыпчатое, хрупкое и румяное печенье можно испечь на обычном рассоле. По возможности используйте рассол от домашней консервации.

Печенье на рассоле

Ингредиенты:

  • 250 мл рассола
  • 70 г измельченных грецких орехов
  • 200 г растительно-сливочной смеси
  • 500 г муки
  • 200 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ч.л. соды
  • щепотка соли

Рецепт приготовления:

1. Растительно-сливочную смесь комнатной температуры выложить в миску и тщательно размять вилкой.

2. Добавить рассол, сахар, ваниль, соль и нарезанные грецкие орехи. Хорошо перемешать.

3. Всыпать муку и соду, замесить густое тесто, слегка липнущее к руками.

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4. Противень для выпечки присыпать мукой. Скатать из теста шарики выложить их на противень, слегка прижать ладонью.

5. Выпекать печенье в разогретой до 180 С в течение 20 минут. За это время оно должно подрумяниться.

6. Готовое печенье на рассоле переложить на тарелку и остудить перед подачей.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом постного печенья от Валентины Хамайко. Мы также рассказывали, как приготовить вкусные постные кексы
рассол, орехи, печенье, рецепт, как приготовить, Григорий Герман
Источник:

"Сегодня"

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