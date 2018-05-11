Лучшие рецепты: ребрышки барбекю по-американски
Пошаговый видеорецепт приготовления ребрышек на гриле
Лето – главная пора барбекю. Шеф-повар Юрий Шебедин показал, как приготовить свиные ребрышки на гриле по-американски.
Свиные ребра барбекю
Ингредиенты:
- свиные ребра
- специи
- кетчуп
- чеснок
- бальзамический или яблочный уксус
- несколько спелых апельсинов
- тимьян
- розмарин
- морковь
- свекла
- красный лук
- сельдерей
- шпинат
- базилик
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Рецепт приготовления:
- Разрежьте большой кусок свиных ребер на три части.
- Для маринада порубите тимьян и апельсин. Добавьте полоски цедры апельсина и раздавленный чеснок, гвоздику, лавровый лист, семена фенхеля и тмина. Измельчите ножом и сложите в глубокую посуду.
- Добавьте 2-3 ложки паприки, бальзамический уксус и много кетчупа. Посолите, поперчите и выжмите сок из двух апельсинов. Налейте 3-4 ст.л. растительного масла.
- Добавьте свиные ребра, перемешайте и маринуйте 1-1.5 часа.
- Выложите куски замаринованного мяса на решетку барбекю. Жарьте до готовности, время от времени смазывая маринадом.
- Подготовьте овощи для запекания. Тонко нарежьте морковь и свеклу. Красный лук разрежьте на четыре части. Сельдерей и шпинат крупно нарежьте.
- Выложите овощи на фольги, добавьте базилик, тимьян и розмарин. Поперчите и посолите, сбрызните маслом. Накройте еще одним листом фольги и сделайте конверт. Выложите на решетку гриля и запекайте до готовности.
- Подавайте ребра барбекю вместе с овощами гриль.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Мы также рассказывали, как сделать барбекю из кусочков курицы. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей.
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Источник: "Сегодня"