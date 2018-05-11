Лучшие рецепты: ребрышки барбекю по-американски

Пошаговый видеорецепт приготовления ребрышек на гриле

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Лето – главная пора барбекю. Шеф-повар Юрий Шебедин показал, как приготовить свиные ребрышки на гриле по-американски.

Свиные ребра барбекю

Ингредиенты:

свиные ребра

специи

кетчуп

чеснок

бальзамический или яблочный уксус

несколько спелых апельсинов

тимьян

розмарин

морковь

свекла

красный лук

сельдерей

шпинат

базилик

Рецепт приготовления:

Разрежьте большой кусок свиных ребер на три части. Для маринада порубите тимьян и апельсин. Добавьте полоски цедры апельсина и раздавленный чеснок, гвоздику, лавровый лист, семена фенхеля и тмина. Измельчите ножом и сложите в глубокую посуду. Добавьте 2-3 ложки паприки, бальзамический уксус и много кетчупа. Посолите, поперчите и выжмите сок из двух апельсинов. Налейте 3-4 ст.л. растительного масла. Добавьте свиные ребра, перемешайте и маринуйте 1-1.5 часа. Выложите куски замаринованного мяса на решетку барбекю. Жарьте до готовности, время от времени смазывая маринадом. Подготовьте овощи для запекания. Тонко нарежьте морковь и свеклу. Красный лук разрежьте на четыре части. Сельдерей и шпинат крупно нарежьте. Выложите овощи на фольги, добавьте базилик, тимьян и розмарин. Поперчите и посолите, сбрызните маслом. Накройте еще одним листом фольги и сделайте конверт. Выложите на решетку гриля и запекайте до готовности. Подавайте ребра барбекю вместе с овощами гриль.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить свиные ребрышки барбекю в духовке. Мы также рассказывали, как сделать барбекю из кусочков курицы. Кроме этого, мы делились рецептами сербских чевапчичей.