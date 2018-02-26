Лучшие рецепты: салат с лососем и яйцом-пашот

Яйца-пашот можно не только подавать на завтрак, но и украшать и дополнять ими блюда

Готовим праздничный салат из свежих овощей с лососем, соусом песто и яйцом-пашот. Он прекрасно подойдет для праздничного ужина.

Салат с лососем и яйцом

Ингредиенты на 1 порцию:

яйцо – 1 шт.

винный уксус – 1 ч.л.

вода – 1 л

слабосоленый лосось – 50 г

помидоры черри – 6 шт.

салатный микс -1 пучок

соус песто – 1 ч.л.

оливковое масло – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

пармезан – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Приготовьте яйцо-пашот. Для этого вскипятите в кастрюле воду, добавьте уксус и немного посолите. Яйцо разбейте в рюмку или стаканчик. Воду хорошо размешайте ложкой, чтобы образовался водоворот, и аккуратно вылейте яйцо. Через минуту выложите его шумовкой на кухонное полотенце и дайте просохнуть.

2. Салатный микс замочите на полчаса в холодной воде, обсушите и порвите руками.

3. Помидоры черри помойте и разрежьте пополам.

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4. Овощи выложите на блюдо и полейте оливковым маслом, смешанным с соусом песто и специями. Сверху поместите тонкие ломтики слабосоленого лосося.

5. Готовый салат украсьте яйцом-пашот и тертым пармезаном. Подавайте сразу после приготовления.

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