Лучшие рецепты: салат с лососем и яйцом-пашот

Вчера, 15:44

Яйца-пашот можно не только подавать на завтрак, но и украшать и дополнять ими блюда

Салат с яйцом и лососем Фото: pixabay.com
Салат с яйцом и лососем Фото: pixabay.com

Готовим праздничный салат из свежих овощей с лососем, соусом песто и яйцом-пашот. Он прекрасно подойдет для праздничного ужина.

Салат с лососем и яйцом

Ингредиенты на 1 порцию:

  • яйцо – 1 шт.
  • винный уксус – 1 ч.л.
  • вода – 1 л
  • слабосоленый лосось – 50 г
  • помидоры черри – 6 шт.
  • салатный микс -1 пучок
  • соус песто – 1 ч.л.
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • пармезан – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Приготовьте яйцо-пашот. Для этого вскипятите в кастрюле воду, добавьте уксус и немного посолите. Яйцо разбейте в рюмку или стаканчик. Воду хорошо размешайте ложкой, чтобы образовался водоворот, и аккуратно вылейте яйцо. Через минуту выложите его шумовкой на кухонное полотенце и дайте просохнуть.

2. Салатный микс замочите на полчаса в холодной воде, обсушите и порвите руками.

3. Помидоры черри помойте и разрежьте пополам.

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4. Овощи выложите на блюдо и полейте оливковым маслом, смешанным с соусом песто и специями. Сверху поместите тонкие ломтики слабосоленого лосося.

5. Готовый салат украсьте яйцом-пашот и тертым пармезаном. Подавайте сразу после приготовления.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.

Смотрите видео, как приготовить салат из мидий и кальмаров:
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Источник:

"Сегодня"

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