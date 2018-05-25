Лучшие рецепты: сметанно-творожное желе с ягодами

Этот освежающий десерт идеален для лета

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Если утром вы хотите побаловать своих домашних нежным желе, готовить его нужно будет вечером. Григорий Герман, ведущий шоу "Свекруха чи невістка" на телеканале "Украина", показал, как правильно сделать этот воздушный десерт.

Сметанно-творожное желе

Ингредиенты:

250 г творога

250 г сметаны 20%

100 г сахара

1 стакан молока

15 г желатина

1 пакетик ванильного сахара

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Рецепт приготовления:

Желатин замочите в молоке. Подогрейте, не доводя до кипения. Творог перетрите через сито или взбейте блендером. Добавьте в молоко обычный и ванильный сахар. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился. Смешайте творог и сметану. Постепенно добавьте теплую желатиновую смесь, все время помешивая. Перелейте сметанно-творожное желе в креманки. Поставьте в холодильник минимум на 1.5 часа. Григорий Герман советует охлаждать желе в течение ночи. Украсьте готовый десерт свежими ягодами, кусочками шоколада и листиками мяты.

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