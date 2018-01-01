Лучшие рецепты: сырное печенье с кунжутом
Рецепт вкусного печенья от известного телеведущего
Григорий Герман, ведущий шоу "Свекруха чи невістка" на телеканале "Украина", показал, как приготовить аппетитное сырное печенье на завтрак.
Сырное печенье
Ингредиенты:
- 100 г плавленого сыра
- 150 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 2 стакана муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 4 ст.л. сахара
- 2 ст.л. кунжута
- 1/3 ч.л. соли
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Рецепт приготовления:
- Сложите в чашу блендера сливочное масло, яйцо и плавленый сыр. Взбейте до получения однородной массы.
- Теперь добавьте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соль и сахара. Замесите мягкое и эластичное тесто.
- Припылить рабочую поверхность мукой, раскатайте тесто. Вырежьте кружочки с помощью тонкого стакана и сложите их пополам. Сделайте фигурные насечки ножом и присыпьте кунжутом.
- Выложите печенье на застеленный пергаментном противень. Выпекайте в течение 20 минут в разогретой до 180 С духовке.
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