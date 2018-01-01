Лучшие рецепты: сырное печенье с кунжутом

Рецепт вкусного печенья от известного телеведущего

"Ранок з Украною" (Телеканал Украина)

Григорий Герман, ведущий шоу "Свекруха чи невістка" на телеканале "Украина", показал, как приготовить аппетитное сырное печенье на завтрак.

Сырное печенье

Ингредиенты:

100 г плавленого сыра

150 г сливочного масла

1 яйцо

2 стакана муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

4 ст.л. сахара

2 ст.л. кунжута

1/3 ч.л. соли

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Рецепт приготовления:

Сложите в чашу блендера сливочное масло, яйцо и плавленый сыр. Взбейте до получения однородной массы. Теперь добавьте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соль и сахара. Замесите мягкое и эластичное тесто. Припылить рабочую поверхность мукой, раскатайте тесто. Вырежьте кружочки с помощью тонкого стакана и сложите их пополам. Сделайте фигурные насечки ножом и присыпьте кунжутом. Выложите печенье на застеленный пергаментном противень. Выпекайте в течение 20 минут в разогретой до 180 С духовке.

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