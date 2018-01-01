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Лучшие рецепты: сырное печенье с кунжутом

Рецепт вкусного печенья от известного телеведущего

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:31

"Ранок з Украною" (Телеканал Украина)

Григорий Герман, ведущий шоу "Свекруха чи невістка" на телеканале "Украина", показал, как приготовить аппетитное сырное печенье на завтрак.

Сырное печенье

Ингредиенты:

  • 100 г плавленого сыра
  • 150 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 2 стакана муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 4 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. кунжута
  • 1/3 ч.л. соли
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Рецепт приготовления:

  1. Сложите в чашу блендера сливочное масло, яйцо и плавленый сыр. Взбейте до получения однородной массы.
  2. Теперь добавьте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соль и сахара. Замесите мягкое и эластичное тесто.
  3. Припылить рабочую поверхность мукой, раскатайте тесто. Вырежьте кружочки с помощью тонкого стакана и сложите их пополам. Сделайте фигурные насечки ножом и присыпьте кунжутом.
  4. Выложите печенье на застеленный пергаментном противень. Выпекайте в течение 20 минут в разогретой до 180 С духовке.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом чизкейка с творогом и шоколадным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать печенье из ржаной муки по рецепту Валентины Хамайко.

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