Лучшие рецепты: вареники с халвой от Алексея Суханова
Украинские вареники готовят с самыми разными начинками
Ведущий телеканала "Украина" поделился необычным рецептом вареников – с халвой. "Я уверен на 100%, что вы не могли допустить, что этот продукт может быть начинкой для вареников", – сказал Алексей Суханов.
Вареники с халвой
Ингредиенты:
- 1 стакан воды
- 1 яйцо
- 3 стакана муки
- 3 ст.л. сахара
- 3 ст.л. сухого молока
- 2.5 ч.л. сухих дрожжей
- 2 ст.л. растительного масла
- щепотка соли
- 150 г халвы
Рецепт приготовления:
- Для начала просеять муку в миску, добавить теплую воду, яйцо, сахар, сухое молоко, дрожжи, масло и щепотку соли. Замесить тесто и дать ему постоять в тепле в течение часа.
- Затем раскатать на присыпанной мукой поверхности и вырезать кружочки стаканом.
- Выложить в центр халву. Вы можете взять любую – с изюмом, ванильную, шоколадную, с орешками.
- Слепить вареники и отварить их в подсоленной воде.
- Подавать вареники горячими вместе со сметаной и джемом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие ленивые вареники. Мы также рассказывали, как сделать вареники с картошкой и грибами.
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Источник: "Сегодня"