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Лучшие рецепты: вареники с халвой от Алексея Суханова

Украинские вареники готовят с самыми разными начинками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:08

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Ведущий телеканала "Украина" поделился необычным рецептом вареников – с халвой. "Я уверен на 100%, что вы не могли допустить, что этот продукт может быть начинкой для вареников", – сказал Алексей Суханов.

Вареники с халвой

Ингредиенты:

  • 1 стакан воды
  • 1 яйцо
  • 3 стакана муки
  • 3 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. сухого молока
  • 2.5 ч.л. сухих дрожжей
  • 2 ст.л. растительного масла
  • щепотка соли
  • 150 г халвы
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Рецепт приготовления:

  1. Для начала просеять муку в миску, добавить теплую воду, яйцо, сахар, сухое молоко, дрожжи, масло и щепотку соли. Замесить тесто и дать ему постоять в тепле в течение часа.
  2. Затем раскатать на присыпанной мукой поверхности и вырезать кружочки стаканом.
  3. Выложить в центр халву. Вы можете взять любую – с изюмом, ванильную, шоколадную, с орешками.
  4. Слепить вареники и отварить их в подсоленной воде. 
  5. Подавать вареники горячими вместе со сметаной и джемом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие ленивые вареники. Мы также рассказывали, как сделать вареники с картошкой и грибами.

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Источник: "Сегодня"
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