Лучшие рецепты: вареники с халвой от Алексея Суханова

Украинские вареники готовят с самыми разными начинками

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Ведущий телеканала "Украина" поделился необычным рецептом вареников – с халвой. "Я уверен на 100%, что вы не могли допустить, что этот продукт может быть начинкой для вареников", – сказал Алексей Суханов.

Вареники с халвой

Ингредиенты:

1 стакан воды

1 яйцо

3 стакана муки

3 ст.л. сахара

3 ст.л. сухого молока

2.5 ч.л. сухих дрожжей

2 ст.л. растительного масла

щепотка соли

150 г халвы

Рецепт приготовления:

Для начала просеять муку в миску, добавить теплую воду, яйцо, сахар, сухое молоко, дрожжи, масло и щепотку соли. Замесить тесто и дать ему постоять в тепле в течение часа. Затем раскатать на присыпанной мукой поверхности и вырезать кружочки стаканом. Выложить в центр халву. Вы можете взять любую – с изюмом, ванильную, шоколадную, с орешками. Слепить вареники и отварить их в подсоленной воде. Подавать вареники горячими вместе со сметаной и джемом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие ленивые вареники. Мы также рассказывали, как сделать вареники с картошкой и грибами.