Лучшие рецепты весенних коктейлей на Пасху
Готовим вкусные и легкие праздничные напитки
На Пасху принято пить кагор – крепленое десертное красное вино, а также всевозможные домашние настойки. Но если вы любите нетривиальные решения, приготовьте вкусные алкогольные коктейли по рецептам из нашей подборки. Ведь весна – время экспериментов!
Украсьте напитки в тематике праздника и удивите своих домашних.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 115 мл розового шампанского
- 30 мл свежего морковного сока
- Морковь – для украшения
Способ приготовления:
- Налейте морковный сок (он должен быть сладким и вкусным, без горечи) в высокий бокал.
- Медленно влейте розовое шампанское.
- Украсьте коктейль маленькими морковками или веточками морковной ботвы.
Смотрите видео, как легко открыть шампанское:
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 10 мл малинового ликера
- 10 мл бузинного ликера
- 2 капли биттера Ангостура
- Просекко
- Полоска цедры апельсина
Способ приготовления:
- Смешайте оба ликера и битер в бокале для шампанского.
- Долейте игристое вино до верха.
- Украсьте полоской апельсиновой цедры.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 яичный белок
- 45 мл ванильной водки
- 30 мл ликера трипл сек
- 20 мл молока
- 20 мл свежевыжатого апельсинового сока
- Сахар и апельсиновая цедра – для украшения бокала
- Капли малинового и клубничного пюре – для украшения бокала
Способ приготовления:
- В шейкер, наполненный льдом, добавьте яичный белок из только что разбитого яйца (желток отложите для другого блюда).
- Добавить водку, трипл сек, молоко и апельсиновый сок. Энергично встряхните.
- Украсьте края бокала для мартини сахаром и мелко натертой цедрой. Для этого их нужно предварительно смочить апельсиновым соком.
- Декорируйте бокал, как пасхальное яйцо, используя капли малинового и клубничного пюре.
- Процедите коктейль в бокал и подавайте.
Напомним, ранее мы делились рецептами легких коктейлей для женщин. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать коктейли из шампанского.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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Источник: Сегодня