Лучшие рецепты весенних коктейлей на Пасху

Готовим вкусные и легкие праздничные напитки

На Пасху принято пить кагор – крепленое десертное красное вино, а также всевозможные домашние настойки. Но если вы любите нетривиальные решения, приготовьте вкусные алкогольные коктейли по рецептам из нашей подборки. Ведь весна – время экспериментов!

Украсьте напитки в тематике праздника и удивите своих домашних.

Морковная "Мимоза"

Коктейль "Мимоза" Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

115 мл розового шампанского

30 мл свежего морковного сока

Морковь – для украшения

Способ приготовления:

Налейте морковный сок (он должен быть сладким и вкусным, без горечи) в высокий бокал. Медленно влейте розовое шампанское. Украсьте коктейль маленькими морковками или веточками морковной ботвы.

Смотрите видео, как легко открыть шампанское:

Пунш "Чайная вечеринка Алисы"

Пунш с шампанским Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

10 мл малинового ликера

10 мл бузинного ликера

2 капли биттера Ангостура

Просекко

Полоска цедры апельсина

Способ приготовления:

Смешайте оба ликера и битер в бокале для шампанского. Долейте игристое вино до верха. Украсьте полоской апельсиновой цедры.

Мартини "Охота за пасхальными яйцами"

Мартини на Пасху Фото: Pinterest

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 яичный белок

45 мл ванильной водки

30 мл ликера трипл сек

20 мл молока

20 мл свежевыжатого апельсинового сока

Сахар и апельсиновая цедра – для украшения бокала

Капли малинового и клубничного пюре – для украшения бокала

Способ приготовления:

В шейкер, наполненный льдом, добавьте яичный белок из только что разбитого яйца (желток отложите для другого блюда). Добавить водку, трипл сек, молоко и апельсиновый сок. Энергично встряхните. Украсьте края бокала для мартини сахаром и мелко натертой цедрой. Для этого их нужно предварительно смочить апельсиновым соком. Декорируйте бокал, как пасхальное яйцо, используя капли малинового и клубничного пюре. Процедите коктейль в бокал и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептами легких коктейлей для женщин. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать коктейли из шампанского.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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