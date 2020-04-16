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Лучшие рецепты весенних коктейлей на Пасху

Готовим вкусные и легкие праздничные напитки

Ирина Павлина
Сегодня, 20:14

На Пасху принято пить кагор – крепленое десертное красное вино, а также всевозможные домашние настойки. Но если вы любите нетривиальные решения, приготовьте вкусные алкогольные коктейли по рецептам из нашей подборки. Ведь весна – время экспериментов!

Украсьте напитки в тематике праздника и удивите своих домашних.

Морковная "Мимоза"

Коктейль "Мимоза"
Коктейль "Мимоза"
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 115 мл розового шампанского
  • 30 мл свежего морковного сока
  • Морковь – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Налейте морковный сок (он должен быть сладким и вкусным, без горечи) в высокий бокал.
  2. Медленно влейте розовое шампанское.
  3. Украсьте коктейль маленькими морковками или веточками морковной ботвы.

Смотрите видео, как легко открыть шампанское:

Пунш "Чайная вечеринка Алисы"

Пунш с шампанским
Пунш с шампанским
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 10 мл малинового ликера
  • 10 мл бузинного ликера
  • 2 капли биттера Ангостура
  • Просекко
  • Полоска цедры апельсина

Способ приготовления:

  1. Смешайте оба ликера и битер в бокале для шампанского.
  2. Долейте игристое вино до верха.
  3. Украсьте полоской апельсиновой цедры.

Мартини "Охота за пасхальными яйцами"

Мартини на Пасху
Мартини на Пасху
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 яичный белок
  • 45 мл ванильной водки
  • 30 мл ликера трипл сек
  • 20 мл молока
  • 20 мл свежевыжатого апельсинового сока
  • Сахар и апельсиновая цедра – для украшения бокала
  • Капли малинового и клубничного пюре – для украшения бокала

Способ приготовления:

  1. В шейкер, наполненный льдом, добавьте яичный белок из только что разбитого яйца (желток отложите для другого блюда).
  2. Добавить водку, трипл сек, молоко и апельсиновый сок. Энергично встряхните.
  3. Украсьте края бокала для мартини сахаром и мелко натертой цедрой. Для этого их нужно предварительно смочить апельсиновым соком.
  4. Декорируйте бокал, как пасхальное яйцо, используя капли малинового и клубничного пюре.
  5. Процедите коктейль в бокал и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептами легких коктейлей для женщин. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать коктейли из шампанского.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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