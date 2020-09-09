Идеальный осенний напиток: гранатовая сангрия с яблоками и грушами
Новые вкусовые сочетания прибавят красок вашей осени
Сангрия – это один из кулинарных символов Испании. Напиток представляет собой разведенное вино, настоянное на фруктах и ягодах.
Мы предлагаем осенний вариант сангрии: с белым вином, гранатовым соком, зеленым чаем, корицей и сезонными фруктами. Несмотря на длинный список ингредиентов, этот напиток готовится очень просто.
Осенняя сангрия
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 173 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 чашка зеленого чая (охлажденного)
- 1 чашка гранатового сока
- 1/2 чашки бренди
- 1/2 чашки джина
- 60 мл коричного сиропа
- 1 (750 мл) бутылка белого сухого вина
- 1 яблоко
- 1 груша
- 1 апельсин
- 3 палочки корицы
- 1 чашка газировки
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Для подачи:
- Дольки яблока и апельсина
- Палочки корицы
Смотрите видео, как легко открыть вино:
Способ приготовления:
- В кувшин налейте охлажденный зеленый чай, гранатовый сок, бренди, джин и коричный сироп. Размешайте как следует.
- Влейте полную бутылку сухого белого вина.
- Нарежьте яблоко, грушу и апельсин дольками и добавьте их в кувшин. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
- Когда придет время подавать сангрию, налейте в кувшин газировку. Подавайте в стаканах со льдом, добавив в каждый половинку яблока, дольки апельсина и палочку корицы.
Как сделать домашний коричный сироп
Смешайте в сотейнике 1 чашку воды и 1 чашку сахара. Доведите до кипения, уменьшите нагрев и добавьте 2 палочки корицы. Накройте и готовьте 10-15 минут. Затем снимите с плиты и дайте настояться в течение часа. Процедите, перелейте в бутылку и храните не больше 14 дней в холодильнике.
Напомним, ранее мы делились рецептом клюквенной сангрии с апельсином и ромом, а также писали, как сделать гранатовую сангрию.
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