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Идеальный осенний напиток: гранатовая сангрия с яблоками и грушами

Сегодня, 19:27

Новые вкусовые сочетания прибавят красок вашей осени

Сангрия – это один из кулинарных символов Испании. Напиток представляет собой разведенное вино, настоянное на фруктах и ягодах.

Мы предлагаем осенний вариант сангрии: с белым вином, гранатовым соком, зеленым чаем, корицей и сезонными фруктами. Несмотря на длинный список ингредиентов, этот напиток готовится очень просто.

Осенняя сангрия

Сангрия: рецепт с фото
Сангрия: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 173 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 чашка зеленого чая (охлажденного)
  • 1 чашка гранатового сока
  • 1/2 чашки бренди
  • 1/2 чашки джина
  • 60 мл коричного сиропа
  • 1 (750 мл) бутылка белого сухого вина
  • 1 яблоко
  • 1 груша
  • 1 апельсин
  • 3 палочки корицы
  • 1 чашка газировки

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Для подачи:

  • Дольки яблока и апельсина
  • Палочки корицы

Смотрите видео, как легко открыть вино:

Способ приготовления:

  1. В кувшин налейте охлажденный зеленый чай, гранатовый сок, бренди, джин и коричный сироп. Размешайте как следует.
  2. Влейте полную бутылку сухого белого вина.
  3. Нарежьте яблоко, грушу и апельсин дольками и добавьте их в кувшин. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на ночь.
  4. Когда придет время подавать сангрию, налейте в кувшин газировку. Подавайте в стаканах со льдом, добавив в каждый половинку яблока, дольки апельсина и палочку корицы.

Как сделать домашний коричный сироп

Смешайте в сотейнике 1 чашку воды и 1 чашку сахара. Доведите до кипения, уменьшите нагрев и добавьте 2 палочки корицы. Накройте и готовьте 10-15 минут. Затем снимите с плиты и дайте настояться в течение часа. Процедите, перелейте в бутылку и храните не больше 14 дней в холодильнике.

Напомним, ранее мы делились рецептом клюквенной сангрии с апельсином и ромом, а также писали, как сделать гранатовую сангрию.

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Источник: Сегодня
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