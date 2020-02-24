Лучший рецепт блинов на Масленицу от шеф-повара
Готовим блины как в ресторане
С вишней, творогом и красной икрой, или просто блины без начинок – Масленица 2020 началась! Но как сделать так, чтобы первый блин не был комом?
Секрет знает шеф-повар Дмитрий Руденко. Он говорит, что главное нужно предпринять еще на этапе готовки теста. Обязательно нужно прогреть сковороду и добавить в тесто немного растительного масла. Кулинар поделился фирменным рецептом блинов на молоке.
Профессиональный рецепт блинов из 10 яиц
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 232 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 л молока
- 10 яиц
- 330-350 г муки
- 2-3 ст.л. сахара
- Соль
- 100-150 мл растительного масла
Способ приготовления:
- Перемешайте яйца с сахаром и солью.
- Частями добавьте просеянную муку и молоко и размешайте, чтобы не было комочков.
- В конце влейте растительное масло.
- Жарьте блины на горячей сковороде с маслом с двух сторон. Когда края подрумянятся, блин можно переворачивать.
Как называются дни Масленицы
А еще каждый день Масленицы имеет свое значение. В понедельник принято ходить в гости, во вторник – свататься, а в среду теща угощает налистниками зятя. С четверга по субботу устраивают массовые гуляния, а в воскресенью провожают зиму и начинают подготовку в Великому посту. Так что не пропустите самую вкусную неделю в году.
Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать муку для блинов. "Сегодня" также делились рецептами блинов от Юлии Высоцкой.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.