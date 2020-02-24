Лучший рецепт блинов на Масленицу от шеф-повара

Готовим блины как в ресторане

С вишней, творогом и красной икрой, или просто блины без начинок – Масленица 2020 началась! Но как сделать так, чтобы первый блин не был комом?

Секрет знает шеф-повар Дмитрий Руденко. Он говорит, что главное нужно предпринять еще на этапе готовки теста. Обязательно нужно прогреть сковороду и добавить в тесто немного растительного масла. Кулинар поделился фирменным рецептом блинов на молоке.

Профессиональный рецепт блинов из 10 яиц

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 л молока

10 яиц

330-350 г муки

2-3 ст.л. сахара

Соль

100-150 мл растительного масла

Способ приготовления:

Перемешайте яйца с сахаром и солью. Частями добавьте просеянную муку и молоко и размешайте, чтобы не было комочков. В конце влейте растительное масло. Жарьте блины на горячей сковороде с маслом с двух сторон. Когда края подрумянятся, блин можно переворачивать.

Как называются дни Масленицы

А еще каждый день Масленицы имеет свое значение. В понедельник принято ходить в гости, во вторник – свататься, а в среду теща угощает налистниками зятя. С четверга по субботу устраивают массовые гуляния, а в воскресенью провожают зиму и начинают подготовку в Великому посту. Так что не пропустите самую вкусную неделю в году.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать муку для блинов. "Сегодня" также делились рецептами блинов от Юлии Высоцкой.

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