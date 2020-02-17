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Лучший рецепт блинов на Масленицу от Юлии Высоцкой

Готовим бисквитные блины с медово-ореховой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15
Блины с медом и орехами
Блины с медом и орехами
Фото: Depositphotos

Масленица в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта. Главное блюдо этого праздника – блины. Их принято готовить с самыми разными начинками, кроме мясной.

Смотрите видео, как испечь дрожжевые блины с медом:

Юлия Высоцкая предлагает сделать пышные блинчики с медом, орехами и ромом. Это невероятно вкусное и ароматное угощение.

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Бисквитные блины с медово-ореховой начинкой

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 1503 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 4 яйца
  • 1/3 стакана сахара
  • 3/4 стакана молока
  • 1/3 стакана воды минеральной газированной
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 щепотка морской соли

Для начинки:

  • 100 г фундука
  • 100 г жидкого меда
  • 25 мл рома

Способ приготовления:

  1. Муку просеять.
  2. Белки отделить от желтков. Желтки взбить с сахаром, солью и молоком.
  3. Не переставая взбивать, всыпать небольшими порциями муку, в конце добавить минеральную воду.
  4. Белки взбить в крепкую пену, ввести в тесто и испечь на растительном масле блины — они должны получаться толще, чем традиционные масленичные блинчики.
  5. Орехи подсушить в духовке, очистить от шелухи и порубить ножом.
  6. Мед подогреть, добавить в него алкоголь и орехи.
  7. Смазать блины начинкой, свернуть треугольным конвертом.

Полезный совет

Вместо рома подойдет коньяк.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. "Сегодня" также делились рецептом тонких блинов на сыворотке.

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Источник: Сегодня
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