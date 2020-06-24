Лучший рецепт домашнего коктейля "Мохито"

"Мохито" – коктейль родом из Кубы

Коктейль "Мохито" появился на Кубе в начале XIX века. Его придумали американцы, взяв за основу рецепт мятного джулепа – напитка из виски, одноименной зелени, льда и сахарного сиропа. Только на Острове свободы роль бурбона стал исполнять светлый ром.

"Мохито" – настоящее спасение в жару. Так что обязательно приготовьте этот классический коктейль для летней вечеринки из свежей мяты, белого рома, сахара, пикантного лайма и прохладной газированной воды. Пропорции ингредиентов можно варьировать по вкусу.

"Мохито": рецепт классический

"Мохито" с белым ромом Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

158 ккал

Ингредиенты:

Сок одного лайма

1 ч.л. сахарного песка

Небольшая горсть свежей мяты плюс дополнительная веточка для подачи

60 мл светлого рома

Газированная вода – по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте лаймовый сок, сахар и листья мяты в маленьком кувшине, разомните мадлером или ложкой. Переложите в высокий стакан и добавьте горсть льда. Залейте ромом, помешивая ложкой с длинной ручкой. Влейте газированную воду, украсьте коктейль мятой и подавайте.

Полезный совет

Вместо обычной минеральной воды можно использовать лимонную газировку.

Смотрите видео, как приготовить оригинальный лимонад:

Напомним, ранее мы делились рецептом ананасового коктейля в блендере.

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