Лучший рецепт домашнего коктейля "Мохито"
"Мохито" – коктейль родом из Кубы
Коктейль "Мохито" появился на Кубе в начале XIX века. Его придумали американцы, взяв за основу рецепт мятного джулепа – напитка из виски, одноименной зелени, льда и сахарного сиропа. Только на Острове свободы роль бурбона стал исполнять светлый ром.
"Мохито" – настоящее спасение в жару. Так что обязательно приготовьте этот классический коктейль для летней вечеринки из свежей мяты, белого рома, сахара, пикантного лайма и прохладной газированной воды. Пропорции ингредиентов можно варьировать по вкусу.
"Мохито": рецепт классический
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 158 ккал
Ингредиенты:
- Сок одного лайма
- 1 ч.л. сахарного песка
- Небольшая горсть свежей мяты плюс дополнительная веточка для подачи
- 60 мл светлого рома
- Газированная вода – по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте лаймовый сок, сахар и листья мяты в маленьком кувшине, разомните мадлером или ложкой.
- Переложите в высокий стакан и добавьте горсть льда.
- Залейте ромом, помешивая ложкой с длинной ручкой.
- Влейте газированную воду, украсьте коктейль мятой и подавайте.
Полезный совет
Вместо обычной минеральной воды можно использовать лимонную газировку.
Смотрите видео, как приготовить оригинальный лимонад:
Напомним, ранее мы делились рецептом ананасового коктейля в блендере.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное