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Лучший рецепт домашнего коктейля "Мохито"

Сегодня, 18:29

"Мохито" – коктейль родом из Кубы

Коктейль "Мохито" появился на Кубе в начале XIX века. Его придумали американцы, взяв за основу рецепт мятного джулепа – напитка из виски, одноименной зелени, льда и сахарного сиропа. Только на Острове свободы роль бурбона стал исполнять светлый ром.

"Мохито" – настоящее спасение в жару. Так что обязательно приготовьте этот классический коктейль для летней вечеринки из свежей мяты, белого рома, сахара, пикантного лайма и прохладной газированной воды. Пропорции ингредиентов можно варьировать по вкусу.

"Мохито": рецепт классический

"Мохито" с белым ромом
"Мохито" с белым ромом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 158 ккал

Ингредиенты:

  • Сок одного лайма
  • 1 ч.л. сахарного песка
  • Небольшая горсть свежей мяты плюс дополнительная веточка для подачи
  • 60 мл светлого рома
  • Газированная вода – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Смешайте лаймовый сок, сахар и листья мяты в маленьком кувшине, разомните мадлером или ложкой.
  2. Переложите в высокий стакан и добавьте горсть льда.
  3. Залейте ромом, помешивая ложкой с длинной ручкой.
  4. Влейте газированную воду, украсьте коктейль мятой и подавайте.

Полезный совет

Вместо обычной минеральной воды можно использовать лимонную газировку.

Смотрите видео, как приготовить оригинальный лимонад:

Напомним, ранее мы делились рецептом ананасового коктейля в блендере.

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Источник: Сегодня
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