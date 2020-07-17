Лучший рецепт дрожжевых пирожков с яблоками и корицей

Готовим пирожки на свежих дрожжах с яблочной начинкой в духовке

В каждом доме наверняка есть фирменный рецепт пирожков с яблоками. Наш вариант подкупает своей простотой и доступностью. Такие пирожки всегда удаются и получаются очень пышными, мягкими и нежными.

Дрожжевые пирожки с яблоками "Пятерочка"

Пирожки с яблоками дрожжевые Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

241 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 мл молока

5 столовых ложек сахара

5 столовых ложек растительного масла

50 г свежих дрожжей

Щепотка соли

5 стаканов муки + для раскатывания

Взбитое яйцо

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Для начинки:

Яблоки

Сахар

Корица

Смотрите видео, как сделать яблоки с крамблом:

Способ приготовления:

Молоко, сахар и растительное масло смешать в миске и довести до кипения. Выключить огонь и оставить на полчаса, чтобы смесь остыла. Добавить раскрошенные свежие дрожжи, оставить на 5 минут. Всыпать просеянную муку, добавить щепотку соли и с помощью двух столовых ложек замесить густое и липкое тесто. Накрыть его полотенцем и поставить в теплое место. Отделить кусок теста, слегка обвалять его в муке и сделать колбаску. Разрезать ее на кусочки, аккуратно раскатать. В центр положить кусочки яблок, посыпать их сахаром и молотой корицей по вкусу. Защипать края. Выложить заготовки на смазанный маслом и присыпанный мукой противень. Смазать взбитым яйцом. Выпекать пирожки в разогретой до 180-200 ºС духовке около 20 минут. Переложить на тарелку, накрыть полотенцем и дать немного остыть.

Полезный совет

В начинку можно добавить изюм, ваниль и тертую лимонную цедру.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных пирожков с яблоками. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить яблочные пирожки из слоеного теста.

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