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Лучший рецепт дрожжевых пирожков с яблоками и корицей

Сегодня, 15:28

Готовим пирожки на свежих дрожжах с яблочной начинкой в духовке

В каждом доме наверняка есть фирменный рецепт пирожков с яблоками. Наш вариант подкупает своей простотой и доступностью. Такие пирожки всегда удаются и получаются очень пышными, мягкими и нежными.

Дрожжевые пирожки с яблоками "Пятерочка"

Пирожки с яблоками дрожжевые
Пирожки с яблоками дрожжевые
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 241 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 мл молока
  • 5 столовых ложек сахара
  • 5 столовых ложек растительного масла
  • 50 г свежих дрожжей
  • Щепотка соли
  • 5 стаканов муки + для раскатывания
  • Взбитое яйцо

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Для начинки:

  • Яблоки
  • Сахар
  • Корица

Смотрите видео, как сделать яблоки с крамблом:

Способ приготовления:

  1. Молоко, сахар и растительное масло смешать в миске и довести до кипения.
  2. Выключить огонь и оставить на полчаса, чтобы смесь остыла.
  3. Добавить раскрошенные свежие дрожжи, оставить на 5 минут.
  4. Всыпать просеянную муку, добавить щепотку соли и с помощью двух столовых ложек замесить густое и липкое тесто.
  5. Накрыть его полотенцем и поставить в теплое место.
  6. Отделить кусок теста, слегка обвалять его в муке и сделать колбаску. Разрезать ее на кусочки, аккуратно раскатать.
  7. В центр положить кусочки яблок, посыпать их сахаром и молотой корицей по вкусу. Защипать края.
  8. Выложить заготовки на смазанный маслом и присыпанный мукой противень. Смазать взбитым яйцом.
  9. Выпекать пирожки в разогретой до 180-200 ºС духовке около 20 минут.
  10. Переложить на тарелку, накрыть полотенцем и дать немного остыть.

Полезный совет

В начинку можно добавить изюм, ваниль и тертую лимонную цедру.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных пирожков с яблоками. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить яблочные пирожки из слоеного теста.

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Источник: Сегодня
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