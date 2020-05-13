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Лучший рецепт французских лимонных блинчиков на завтрак

Готовим тонкие блины на молоке с лимонным вкусом

Ирина Павлина
Сегодня, 14:35

Французские лимонные блинчики – то, что нужно для завтрака. От всех прочих они отличаются использованием цедры лимона для приготовления теста.

Если вам по душе блюда с цитрусовыми нотками, такие блинчики вам точно понравятся. К столу они подаются вместе с сахаром и тонкими ломтиками лимона.

Лимонные блинчики с сахарной посыпкой

Лимонные блины
Лимонные блины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 146 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для блинов:

  • 110 г муки
  • соль
  • 2 яйца
  • 200 мл молока
  • 75 мл воды
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ч.л. цедры лимона

Для подачи:

  • мелкий сахар или сахарная пудра
  • лимонный сок
  • ломтики лимона

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Способ приготовления:

  1. Просейте муку и соль в большую миску, сделайте в центре небольшое углубление и разбейте туда яйца. Примешивая муку с краев, сделайте тесто. Добавьте мелко натертую цедру.
  2. Соедините молоко и воду и постепенно влейте в тесто, постоянно помешивая.
  3. Растопите сливочное масло и добавьте две столовые ложки в тесто. Остатки слейте в миску и используйте для смазывания сковороды прежде чем начинать делать каждый следующий блин.
  4. Разогрейте смазанную сковороду диаметром 18-20 см. Наливая тесто половником, пожарьте тонкие блинчики.

Как подавать лимонные блинчики

Перед подачей посыпьте каждый блин сахаром и сбрызните свежевыжатым лимонным соком. Затем сложите их треугольниками или сверните рулетиками, сверху снова посыпьте сахаром и полейте лимонным соком. Подавайте с ломтиками лимона.

Смотрите видео, как сделать медовые блинчики:

Напомним, ранее мы делились советами, как приготовить вкусные блины. Сегодня.Lifestyle также писали, как выбрать куриные яйца для блинов.

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Источник: Сегодня
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