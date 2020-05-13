Лучший рецепт французских лимонных блинчиков на завтрак

Готовим тонкие блины на молоке с лимонным вкусом

Французские лимонные блинчики – то, что нужно для завтрака. От всех прочих они отличаются использованием цедры лимона для приготовления теста.

Если вам по душе блюда с цитрусовыми нотками, такие блинчики вам точно понравятся. К столу они подаются вместе с сахаром и тонкими ломтиками лимона.

Лимонные блинчики с сахарной посыпкой

Лимонные блины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

146 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для блинов:

110 г муки

соль

2 яйца

200 мл молока

75 мл воды

50 г сливочного масла

1 ч.л. цедры лимона

Для подачи:

мелкий сахар или сахарная пудра

лимонный сок

ломтики лимона

Способ приготовления:

Просейте муку и соль в большую миску, сделайте в центре небольшое углубление и разбейте туда яйца. Примешивая муку с краев, сделайте тесто. Добавьте мелко натертую цедру. Соедините молоко и воду и постепенно влейте в тесто, постоянно помешивая. Растопите сливочное масло и добавьте две столовые ложки в тесто. Остатки слейте в миску и используйте для смазывания сковороды прежде чем начинать делать каждый следующий блин. Разогрейте смазанную сковороду диаметром 18-20 см. Наливая тесто половником, пожарьте тонкие блинчики.

Как подавать лимонные блинчики

Перед подачей посыпьте каждый блин сахаром и сбрызните свежевыжатым лимонным соком. Затем сложите их треугольниками или сверните рулетиками, сверху снова посыпьте сахаром и полейте лимонным соком. Подавайте с ломтиками лимона.

Смотрите видео, как сделать медовые блинчики:

Напомним, ранее мы делились советами, как приготовить вкусные блины. Сегодня.Lifestyle также писали, как выбрать куриные яйца для блинов.

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