Лучший рецепт французских лимонных блинчиков на завтрак
Готовим тонкие блины на молоке с лимонным вкусом
Французские лимонные блинчики – то, что нужно для завтрака. От всех прочих они отличаются использованием цедры лимона для приготовления теста.
Если вам по душе блюда с цитрусовыми нотками, такие блинчики вам точно понравятся. К столу они подаются вместе с сахаром и тонкими ломтиками лимона.
Лимонные блинчики с сахарной посыпкой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 146 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для блинов:
- 110 г муки
- соль
- 2 яйца
- 200 мл молока
- 75 мл воды
- 50 г сливочного масла
- 1 ч.л. цедры лимона
Для подачи:
- мелкий сахар или сахарная пудра
- лимонный сок
- ломтики лимона
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Способ приготовления:
- Просейте муку и соль в большую миску, сделайте в центре небольшое углубление и разбейте туда яйца. Примешивая муку с краев, сделайте тесто. Добавьте мелко натертую цедру.
- Соедините молоко и воду и постепенно влейте в тесто, постоянно помешивая.
- Растопите сливочное масло и добавьте две столовые ложки в тесто. Остатки слейте в миску и используйте для смазывания сковороды прежде чем начинать делать каждый следующий блин.
- Разогрейте смазанную сковороду диаметром 18-20 см. Наливая тесто половником, пожарьте тонкие блинчики.
Как подавать лимонные блинчики
Перед подачей посыпьте каждый блин сахаром и сбрызните свежевыжатым лимонным соком. Затем сложите их треугольниками или сверните рулетиками, сверху снова посыпьте сахаром и полейте лимонным соком. Подавайте с ломтиками лимона.
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Напомним, ранее мы делились советами, как приготовить вкусные блины. Сегодня.Lifestyle также писали, как выбрать куриные яйца для блинов.
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