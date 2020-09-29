Лучший рецепт глинтвейна из красного вина
Вино нельзя кипятить, его можно только нагревать до температуры 65-70 °C
Глинтвейн просто создан для осени – он отлично согревает и поднимает настроение. Рассказываем, как самостоятельно приготовить этот популярный горячительный напиток.
Глинтвейн с фруктами и специями
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 100 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 мл воды
- 5−6 шт. гвоздики
- 2 палочки корицы
- 2−3 звездочки бадьяна
- 1 апельсин
- Половинка лимона
- Половинка яблока
- 4 ст. л. меда
- 1 бутылка красного вина
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Способ приготовления:
- Налейте в кастрюлю воды и добавьте сразу все специи. Когда вода закипит, снимите кастрюлю с огня и дайте настояться под крышкой в течение 10 минут.
- Нарежьте кусочками фрукты: яблоко, лимон, апельсин и бросьте их в кастрюлю с горячей водой. Слегка их подавите, чтобы фрукты отдали сок.
- Добавьте в кастрюлю мед и вино и разогрейте полученную смесь, не доводя до кипения. Накройте крышкой и дайте настояться еще 5−10 минут. Глинтвейн готов!
Полезный совет
Можно взять термос или термокружку и перелить напиток туда, чтобы не остывал.
Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, как приготовить согревающие напитки для детей. Также мы писали, как сварить горячий шоколад с апельсином.
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