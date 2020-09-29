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Лучший рецепт глинтвейна из красного вина

Сегодня, 19:13

Вино нельзя кипятить, его можно только нагревать до температуры 65-70 °C

Глинтвейн просто создан для осени – он отлично согревает и поднимает настроение. Рассказываем, как самостоятельно приготовить этот популярный горячительный напиток.

Глинтвейн с фруктами и специями

Глинтвейн из красного вина
Глинтвейн из красного вина
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 100 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 мл воды
  • 5−6 шт. гвоздики
  • 2 палочки корицы
  • 2−3 звездочки бадьяна
  • 1 апельсин
  • Половинка лимона
  • Половинка яблока
  • 4 ст. л. меда
  • 1 бутылка красного вина

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Способ приготовления:

  1. Налейте в кастрюлю воды и добавьте сразу все специи. Когда вода закипит, снимите кастрюлю с огня и дайте настояться под крышкой в течение 10 минут.
  2. Нарежьте кусочками фрукты: яблоко, лимон, апельсин и бросьте их в кастрюлю с горячей водой. Слегка их подавите, чтобы фрукты отдали сок.
  3. Добавьте в кастрюлю мед и вино и разогрейте полученную смесь, не доводя до кипения. Накройте крышкой и дайте настояться еще 5−10 минут. Глинтвейн готов!

Полезный совет

Можно взять термос или термокружку и перелить напиток туда, чтобы не остывал.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, как приготовить согревающие напитки для детей. Также мы писали, как сварить горячий шоколад с апельсином.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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