Лучший рецепт глинтвейна из красного вина

Вино нельзя кипятить, его можно только нагревать до температуры 65-70 °C

Глинтвейн просто создан для осени – он отлично согревает и поднимает настроение. Рассказываем, как самостоятельно приготовить этот популярный горячительный напиток.

Глинтвейн с фруктами и специями

Глинтвейн из красного вина Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

100 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 мл воды

5−6 шт. гвоздики

2 палочки корицы

2−3 звездочки бадьяна

1 апельсин

Половинка лимона

Половинка яблока

4 ст. л. меда

1 бутылка красного вина

Способ приготовления:

Налейте в кастрюлю воды и добавьте сразу все специи. Когда вода закипит, снимите кастрюлю с огня и дайте настояться под крышкой в течение 10 минут. Нарежьте кусочками фрукты: яблоко, лимон, апельсин и бросьте их в кастрюлю с горячей водой. Слегка их подавите, чтобы фрукты отдали сок. Добавьте в кастрюлю мед и вино и разогрейте полученную смесь, не доводя до кипения. Накройте крышкой и дайте настояться еще 5−10 минут. Глинтвейн готов!

Полезный совет

Можно взять термос или термокружку и перелить напиток туда, чтобы не остывал.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали, как приготовить согревающие напитки для детей. Также мы писали, как сварить горячий шоколад с апельсином.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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