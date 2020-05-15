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Лучший рецепт греческого салата с фетой

Готовим греческий салат по-домашнему

Ирина Павлина
Сегодня, 09:10

Греческий салат готовится из самых обычных продуктов, которые есть в любом доме на Средиземноморье: свежих овощей, маслин и сыра фета.

Из овощей используются обычно помидоры, огурцы и красный лук. Маслины берут черные, мясистые. Из приправ добавляют традиционные для средиземноморской кухни черный перец, базилик и орегано. Заправляют классический греческий салат смесью оливкового масла и лимонного сока.

Греческий салат

Греческий салат
Греческий салат
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 90 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 красной луковицы
  • 2 спелых помидора
  • 2 огурца
  • 100 г сыра фета
  • 50 г маслин без косточек
  • Листья мяты – горстка
  • 1/2 ч.л. сушеного орегано
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 2 ч.л. лимонного сока
  • Соль и черный перец

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Способ приготовления:

  1. Все овощи помойте и обсушите.
  2. Нарежьте помидоры, огурцы и фету кубиками, а лук тонкими ломтиками.
  3. Выложите подготовленные ингредиенты в неглубокую миску. Распределите сверху мяту, оливки и орегано.
  4. Полейте салат оливковым маслом и сбрызните лимонным соком.

Как подавать греческий салат

Подавайте салат с теплой питой или лавашем.

Смотрите видео, чем полезна средиземноморская кухня:

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельного салата в греческом стиле.

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Источник: Сегодня
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