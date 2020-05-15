Лучший рецепт греческого салата с фетой

Готовим греческий салат по-домашнему

Греческий салат готовится из самых обычных продуктов, которые есть в любом доме на Средиземноморье: свежих овощей, маслин и сыра фета.

Из овощей используются обычно помидоры, огурцы и красный лук. Маслины берут черные, мясистые. Из приправ добавляют традиционные для средиземноморской кухни черный перец, базилик и орегано. Заправляют классический греческий салат смесью оливкового масла и лимонного сока.

Греческий салат

Греческий салат Фото: freepik.com

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

90 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 красной луковицы

2 спелых помидора

2 огурца

100 г сыра фета

50 г маслин без косточек

Листья мяты – горстка

1/2 ч.л. сушеного орегано

2 ст.л. оливкового масла

2 ч.л. лимонного сока

Соль и черный перец

Способ приготовления:

Все овощи помойте и обсушите. Нарежьте помидоры, огурцы и фету кубиками, а лук тонкими ломтиками. Выложите подготовленные ингредиенты в неглубокую миску. Распределите сверху мяту, оливки и орегано. Полейте салат оливковым маслом и сбрызните лимонным соком.

Как подавать греческий салат

Подавайте салат с теплой питой или лавашем.

Смотрите видео, чем полезна средиземноморская кухня:

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельного салата в греческом стиле.

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