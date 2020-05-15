Лучший рецепт греческого салата с фетой
Готовим греческий салат по-домашнему
Греческий салат готовится из самых обычных продуктов, которые есть в любом доме на Средиземноморье: свежих овощей, маслин и сыра фета.
Из овощей используются обычно помидоры, огурцы и красный лук. Маслины берут черные, мясистые. Из приправ добавляют традиционные для средиземноморской кухни черный перец, базилик и орегано. Заправляют классический греческий салат смесью оливкового масла и лимонного сока.
Греческий салат
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 90 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 красной луковицы
- 2 спелых помидора
- 2 огурца
- 100 г сыра фета
- 50 г маслин без косточек
- Листья мяты – горстка
- 1/2 ч.л. сушеного орегано
- 2 ст.л. оливкового масла
- 2 ч.л. лимонного сока
- Соль и черный перец
Читайте также:Салат с креветками, мандаринами и фетой: рецепт дня
Способ приготовления:
- Все овощи помойте и обсушите.
- Нарежьте помидоры, огурцы и фету кубиками, а лук тонкими ломтиками.
- Выложите подготовленные ингредиенты в неглубокую миску. Распределите сверху мяту, оливки и орегано.
- Полейте салат оливковым маслом и сбрызните лимонным соком.
Как подавать греческий салат
Подавайте салат с теплой питой или лавашем.
Смотрите видео, чем полезна средиземноморская кухня:
Напомним, ранее мы делились рецептом картофельного салата в греческом стиле.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Как варить шурпу из свинины на костре Рецепт хрустящих куриных отбивных в кукурузных хлопьях Рецепт легкого весеннего супа со шпинатом Как испечь ароматный лимонный кекс на сметане
Источник: Сегодня