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Лучший рецепт кабачковой икры на зиму

Сегодня, 16:55

По этому рецепту получается очень вкусная и нежная кабачковая икра

Самая вкусная кабачковая икра – та, что приготовлена собственными руками. В классическом варианте ее делают с добавлением лука, моркови и томатной пасты.

Для приготовления нежной икры, прежде всего, нужно правильно выбрать кабачки. Идеально, если это будут молодые овощи, имеющие длину не более 20 см – у них тонкая кожица и мягкие семечки.

Вкусная кабачковая икра на зиму

Кабачковая икра на зиму: проверенный рецепт
Кабачковая икра на зиму: проверенный рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Калорийность:

  • 83 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг очищенных кабачков
  • 450 г лука
  • 500 г моркови
  • 4 чеснока
  • 150 мл растительного масла
  • 55 г сахара
  • 25 г соли
  • 0,5 ч. ложки молотого черного перца
  • 170 г томатной пасты
  • 25 мл 9-% уксуса

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Способ приготовления:

  1. Кабачки очистите и нарежьте мелкими кубиками.
  2. Лук, чеснок и морковь очистите. Лук и чеснок мелко порубите, морковь натрите на средней терке.
  3. Налейте масло в большую кастрюлю и разогрейте. Добавьте лук, морковь, чеснок и тушите 15 минут, помешивая, чтобы смесь не пригорела.
  4. Затем всыпьте сахар, соль и кабачки. Хорошо перемешайте и тушите 40 минут на среднем огне, время от времени помешивая.
  5. Добавьте черный перец и томатную пасту, перемешайте. Тушите еще 15 минут. Влейте уксус, попробуйте, достаточно ли соли и сахара. Тушите еще 5 минут.
  6. Снимите с огня, взбейте блендером в пюре. Поставьте на слабый огонь и доведите до кипения под крышкой.
  7. Икру разложите по предварительно стерилизованным банкам и закройте. Переверните крышками вниз, закутайте в одеяло и дайте остыть.

Полезный совет

В кабачковую икру можно добавить 500 г сладкого перца, очищенного от семян и перегородок. Просто обжарьте его вместе с остальными овощами.

Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить маринованные кабачки в пакете, а также рассказывали, как правильно заморозить кабачки на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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