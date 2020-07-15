Лучший рецепт кабачковой икры на зиму
По этому рецепту получается очень вкусная и нежная кабачковая икра
Самая вкусная кабачковая икра – та, что приготовлена собственными руками. В классическом варианте ее делают с добавлением лука, моркови и томатной пасты.
Для приготовления нежной икры, прежде всего, нужно правильно выбрать кабачки. Идеально, если это будут молодые овощи, имеющие длину не более 20 см – у них тонкая кожица и мягкие семечки.
Вкусная кабачковая икра на зиму
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 83 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг очищенных кабачков
- 450 г лука
- 500 г моркови
- 4 чеснока
- 150 мл растительного масла
- 55 г сахара
- 25 г соли
- 0,5 ч. ложки молотого черного перца
- 170 г томатной пасты
- 25 мл 9-% уксуса
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Способ приготовления:
- Кабачки очистите и нарежьте мелкими кубиками.
- Лук, чеснок и морковь очистите. Лук и чеснок мелко порубите, морковь натрите на средней терке.
- Налейте масло в большую кастрюлю и разогрейте. Добавьте лук, морковь, чеснок и тушите 15 минут, помешивая, чтобы смесь не пригорела.
- Затем всыпьте сахар, соль и кабачки. Хорошо перемешайте и тушите 40 минут на среднем огне, время от времени помешивая.
- Добавьте черный перец и томатную пасту, перемешайте. Тушите еще 15 минут. Влейте уксус, попробуйте, достаточно ли соли и сахара. Тушите еще 5 минут.
- Снимите с огня, взбейте блендером в пюре. Поставьте на слабый огонь и доведите до кипения под крышкой.
- Икру разложите по предварительно стерилизованным банкам и закройте. Переверните крышками вниз, закутайте в одеяло и дайте остыть.
Полезный совет
В кабачковую икру можно добавить 500 г сладкого перца, очищенного от семян и перегородок. Просто обжарьте его вместе с остальными овощами.
Смотрите видео, как выбрать кабачковую икру в магазине:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить маринованные кабачки в пакете, а также рассказывали, как правильно заморозить кабачки на зиму.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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