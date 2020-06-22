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Лучший рецепт клафути с вишней от Джейми Оливера

Сегодня, 09:04

Готовим клафути в духовке по рецепту известного британского шеф-повара

Клафути с вишней можно печь в любое время года: летом со свежими ягодами, а зимой – с замороженными. Во Франции десерт непременно готовят из ягод с косточками. Считается, что так он получается ароматнее.

Сердцевинка клафути должна быть нежной и немного влажной – это особенность десерта. Вместо вишни можно добавить черешню, только обязательно сбрызните ее лимонным соком.

Клафути с вишней

Клафути с вишней
Клафути с вишней
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 305 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 столовой ложки сливочного масла
  • 1 столовая ложка сахара
  • 300 г вишни
  • Сахарная пудра – для посыпки

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Для теста:

  • 60 г пшеничной муки
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 3 больших яйца свободного выгула
  • 60 г сахара
  • 300 мл молока
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • Щепотка морской соли

Смотрите видео, как легко удалить косточки из вишен:

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºC.
  2. Взбейте все ингредиенты для теста в блендере или кухонном комбайне до полной однородности, затем отложите на 20-30 минут.
  3. Тем временем смажьте круглую форму для выпечки диаметром 25 см размягченным маслом, а затем посыпьте сахаром.
  4. Выложите вишни (если хотите, с косточкой) сверху на сахар, затем поставьте в духовку на 5 минут, чтобы фрукты начали размягчаться.
  5. Выньте форму из духовки и залейте ягоды жидким тестом. Верните в духовку и выпекайте около 30-35 минут. Десерт должен подняться и подрумяниться.

Как подавать клафути

Посыпьте десерт просеянной сахарной пудрой и подавайте чуть теплым.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить клафути с клубникой, а также делились рецептом клафути с персиками.

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Источник: Сегодня
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