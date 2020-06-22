Лучший рецепт клафути с вишней от Джейми Оливера
Готовим клафути в духовке по рецепту известного британского шеф-повара
Клафути с вишней можно печь в любое время года: летом со свежими ягодами, а зимой – с замороженными. Во Франции десерт непременно готовят из ягод с косточками. Считается, что так он получается ароматнее.
Сердцевинка клафути должна быть нежной и немного влажной – это особенность десерта. Вместо вишни можно добавить черешню, только обязательно сбрызните ее лимонным соком.
Клафути с вишней
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 305 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 столовой ложки сливочного масла
- 1 столовая ложка сахара
- 300 г вишни
- Сахарная пудра – для посыпки
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Для теста:
- 60 г пшеничной муки
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- 3 больших яйца свободного выгула
- 60 г сахара
- 300 мл молока
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
- Щепотка морской соли
Смотрите видео, как легко удалить косточки из вишен:
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºC.
- Взбейте все ингредиенты для теста в блендере или кухонном комбайне до полной однородности, затем отложите на 20-30 минут.
- Тем временем смажьте круглую форму для выпечки диаметром 25 см размягченным маслом, а затем посыпьте сахаром.
- Выложите вишни (если хотите, с косточкой) сверху на сахар, затем поставьте в духовку на 5 минут, чтобы фрукты начали размягчаться.
- Выньте форму из духовки и залейте ягоды жидким тестом. Верните в духовку и выпекайте около 30-35 минут. Десерт должен подняться и подрумяниться.
Как подавать клафути
Посыпьте десерт просеянной сахарной пудрой и подавайте чуть теплым.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить клафути с клубникой, а также делились рецептом клафути с персиками.
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