Лучший рецепт клафути с вишней от Джейми Оливера

Готовим клафути в духовке по рецепту известного британского шеф-повара

Клафути с вишней можно печь в любое время года: летом со свежими ягодами, а зимой – с замороженными. Во Франции десерт непременно готовят из ягод с косточками. Считается, что так он получается ароматнее.

Сердцевинка клафути должна быть нежной и немного влажной – это особенность десерта. Вместо вишни можно добавить черешню, только обязательно сбрызните ее лимонным соком.

Клафути с вишней

Клафути с вишней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

305 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 столовой ложки сливочного масла

1 столовая ложка сахара

300 г вишни

Сахарная пудра – для посыпки

Для теста:

60 г пшеничной муки

1/2 чайной ложки разрыхлителя

3 больших яйца свободного выгула

60 г сахара

300 мл молока

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Щепотка морской соли

Смотрите видео, как легко удалить косточки из вишен:

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºC. Взбейте все ингредиенты для теста в блендере или кухонном комбайне до полной однородности, затем отложите на 20-30 минут. Тем временем смажьте круглую форму для выпечки диаметром 25 см размягченным маслом, а затем посыпьте сахаром. Выложите вишни (если хотите, с косточкой) сверху на сахар, затем поставьте в духовку на 5 минут, чтобы фрукты начали размягчаться. Выньте форму из духовки и залейте ягоды жидким тестом. Верните в духовку и выпекайте около 30-35 минут. Десерт должен подняться и подрумяниться.

Как подавать клафути

Посыпьте десерт просеянной сахарной пудрой и подавайте чуть теплым.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить клафути с клубникой, а также делились рецептом клафути с персиками.

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