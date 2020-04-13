Лучший рецепт луковых колец к пиву

Луковые кольца можно дополнить кетчупом или йогуртовым соусом

Луковые кольца – вкусная горячая закуска, которую традиционно подают к пиву. Их приготовление занимает буквально 20 минут.

После жарки обязательно выложите кольца на бумажные салфетки, чтобы дать стечь лишнему жиру. Сверху кольца можно посыпать молотым перцем чили.

Луковые кольца к пиву

Луковые кольца во фритюре Фото: freepik.com

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

411 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 большая луковица

Растительное масло без запаха – для жарки во фритюре

150 г самовосходящей муки

180 мл газированной воды

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Способ приготовления:

Лук нарежьте кружочками толщиной 1 см, разделите на кольца с помощью вилки. Разогрейте растительное масло до 180 °С в сковороде с толстым дном – она должна быть заполнена не более чем на треть. Тем временем насыпьте муку в миску, влейте газированную воду в миску и щедро приправьте. Взбейте вилкой, чтобы сделать кляр. Покройте небольшую партию луковых колец жидким тестом. Осторожно опустите в горячее масло и обжарьте до золотистого цвета и хрустящей корочки, примерно 2-3 минуты. Переложите с помощью шумовки на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Повторите с оставшимся луком и кляром. Подавайте луковые кольца горячими.

Полезный совет

Если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в обычную пшеничную 1/2 чайной ложки разрыхлителя.

Смотрите видео, как испечь луковый хлеб в духовке:

Напомним, ранее мы писали, как пожарить сырные палочки во фритюре. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами хрустящих крылышек к пиву.

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