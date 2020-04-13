Лучший рецепт луковых колец к пиву
Луковые кольца можно дополнить кетчупом или йогуртовым соусом
Луковые кольца – вкусная горячая закуска, которую традиционно подают к пиву. Их приготовление занимает буквально 20 минут.
После жарки обязательно выложите кольца на бумажные салфетки, чтобы дать стечь лишнему жиру. Сверху кольца можно посыпать молотым перцем чили.
Луковые кольца к пиву
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 411 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 большая луковица
- Растительное масло без запаха – для жарки во фритюре
- 150 г самовосходящей муки
- 180 мл газированной воды
Читайте также:Рецепт французского лукового супа в горшочке
Способ приготовления:
- Лук нарежьте кружочками толщиной 1 см, разделите на кольца с помощью вилки.
- Разогрейте растительное масло до 180 °С в сковороде с толстым дном – она должна быть заполнена не более чем на треть.
- Тем временем насыпьте муку в миску, влейте газированную воду в миску и щедро приправьте. Взбейте вилкой, чтобы сделать кляр.
- Покройте небольшую партию луковых колец жидким тестом. Осторожно опустите в горячее масло и обжарьте до золотистого цвета и хрустящей корочки, примерно 2-3 минуты.
- Переложите с помощью шумовки на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Повторите с оставшимся луком и кляром.
- Подавайте луковые кольца горячими.
Полезный совет
Если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в обычную пшеничную 1/2 чайной ложки разрыхлителя.
Смотрите видео, как испечь луковый хлеб в духовке:
Напомним, ранее мы писали, как пожарить сырные палочки во фритюре. Сегодня.Lifestyle также делились рецептами хрустящих крылышек к пиву.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Как сделать вкуснейший торт без выпечки "Пломбир" Финики в шоколаде с орехами: рецепт постного десерта от Джейми Оливера Рецепт быстрой вегетарианской пасты с помидорами черри и базиликом Совсем как шашлык: рецепт запеченной свинины в рукаве
Источник: Сегодня