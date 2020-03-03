Лучший рецепт мидий в томатном соусе в овощами
Идеальный ужин для любителей морепродуктов
Мидии в томатном соусе с белым вином и овощами – вкусное и полезное блюдо, которое требует минимум времени и усилий. Главное – выбрать качественных моллюсков.
Понять, свежие мидии или нет, можно лишь после разморозки.Так что нужно дать им оттаять при комнатной температуре и хорошо понюхать. Если вы почувствуете даже легкий неприятный запах, от деликатеса лучше отказаться.
Мидии в томатном соусе с овощами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 61 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г варено-мороженых мидий в ракушках
- 1 морковь
- 2 стебля сельдерея
- 3 дольки чеснока
- 500 мл консервированных помидоров в собственном соку
- 100 мл белого сухого вина
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Мелко порезанные морковь и сельдерей обжарить на растительном масле.
- Добавить измельченный чеснок, мелко нарезанные помидоры и сок и потушить несколько минут.
- Подготовить мидии согласно инструкции на упаковке.
- Добавить мидии к овощам, залить белым вином. Посолить и поперчить по вкусу.
- Перемешать и потушить под крышкой около 10 минут.
Как подавать мидии
Готовое блюдо украсить зеленым луком или другой зеленью. Подавать с отварным рисом или багетом.
Смотрите видео, как приготовить мидии в чесночно-сливочном соусе:
Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с мидиями и томатным соусом. "Сегодня" также писали, как сделать запеканку из макарон с мидиями.
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