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Лучший рецепт мидий в томатном соусе в овощами

Идеальный ужин для любителей морепродуктов

Ирина Павлина
Сегодня, 20:05

Мидии в томатном соусе с белым вином и овощами – вкусное и полезное блюдо, которое требует минимум времени и усилий. Главное – выбрать качественных моллюсков.

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Понять, свежие мидии или нет, можно лишь после разморозки.Так что нужно дать им оттаять при комнатной температуре и хорошо понюхать. Если вы почувствуете даже легкий неприятный запах, от деликатеса лучше отказаться.

Мидии в томатном соусе с овощами

Мидии в томатном соусе
Мидии в томатном соусе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 61 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г варено-мороженых мидий в ракушках
  • 1 морковь
  • 2 стебля сельдерея
  • 3 дольки чеснока
  • 500 мл консервированных помидоров в собственном соку
  • 100 мл белого сухого вина
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Мелко порезанные морковь и сельдерей обжарить на растительном масле.
  2. Добавить измельченный чеснок, мелко нарезанные помидоры и сок и потушить несколько минут.
  3. Подготовить мидии согласно инструкции на упаковке.
  4. Добавить мидии к овощам, залить белым вином. Посолить и поперчить по вкусу.
  5. Перемешать и потушить под крышкой около 10 минут.

Как подавать мидии

Готовое блюдо украсить зеленым луком или другой зеленью. Подавать с отварным рисом или багетом.

Смотрите видео, как приготовить мидии в чесночно-сливочном соусе:

Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с мидиями и томатным соусом. "Сегодня" также писали, как сделать запеканку из макарон с мидиями.

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Источник: Сегодня
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