Лучший рецепт мидий в томатном соусе в овощами

Идеальный ужин для любителей морепродуктов

Мидии в томатном соусе с белым вином и овощами – вкусное и полезное блюдо, которое требует минимум времени и усилий. Главное – выбрать качественных моллюсков.

Понять, свежие мидии или нет, можно лишь после разморозки.Так что нужно дать им оттаять при комнатной температуре и хорошо понюхать. Если вы почувствуете даже легкий неприятный запах, от деликатеса лучше отказаться.

Мидии в томатном соусе с овощами

Мидии в томатном соусе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

61 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г варено-мороженых мидий в ракушках

1 морковь

2 стебля сельдерея

3 дольки чеснока

500 мл консервированных помидоров в собственном соку

100 мл белого сухого вина

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Мелко порезанные морковь и сельдерей обжарить на растительном масле. Добавить измельченный чеснок, мелко нарезанные помидоры и сок и потушить несколько минут. Подготовить мидии согласно инструкции на упаковке. Добавить мидии к овощам, залить белым вином. Посолить и поперчить по вкусу. Перемешать и потушить под крышкой около 10 минут.

Как подавать мидии

Готовое блюдо украсить зеленым луком или другой зеленью. Подавать с отварным рисом или багетом.

Смотрите видео, как приготовить мидии в чесночно-сливочном соусе:

Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с мидиями и томатным соусом. "Сегодня" также писали, как сделать запеканку из макарон с мидиями.

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