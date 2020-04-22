Лучший рецепт печеной картошки с чесноком

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Если вы собираетесь приготовить запеченную утку, не спешите выливать жир в конце. С ним можно сделать восхитительно вкусный картофельный гарнир.

Для этого немного отварите нарезанные клубни, смешайте их с чесноком, утиным жиром, тимьяном и солью, а потом запеките в духовке до румяной корочки.

Печеная картошка с чесноком

Печеный картофель с чесноком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

137 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 ст.л. утиного жира

16 средних картофелин

8 зубчиков чеснока

8 веточек тимьяна

Морская соль

Молотый перец

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Способ приготовления:

Положите утиный жир в большую форму для запекания и растопите в духовке. Разогрейте печь до 190 ºС. Нарежьте картофель четвертинками и отварите в подсоленной воде 7-8 минут. Он должен оставаться твердым. Откиньте картофель на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Добавьте в форму картофель, посыпьте измельченным чесноком, тимьяном, перцем и морской солью, перемешайте, чтобы картофель со всех сторон покрылся жиром. После этого запекайте картофель в духовке в течение 45 минут, пока он не станет румяным и хрустящим.

На заметку

Вместо тимьяна вы можете использовать розмарин или другие травы на свой вкус.

Смотрите видео, как запечь картофель на мангале:

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной утки целиком с яблоками. Сегодня.Lifestyle также писали, как запечь утиные ножки с малиновой глазурью.

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