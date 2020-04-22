Лучший рецепт печеной картошки с чесноком
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Если вы собираетесь приготовить запеченную утку, не спешите выливать жир в конце. С ним можно сделать восхитительно вкусный картофельный гарнир.
Для этого немного отварите нарезанные клубни, смешайте их с чесноком, утиным жиром, тимьяном и солью, а потом запеките в духовке до румяной корочки.
Печеная картошка с чесноком
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 137 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 ст.л. утиного жира
- 16 средних картофелин
- 8 зубчиков чеснока
- 8 веточек тимьяна
- Морская соль
- Молотый перец
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Способ приготовления:
- Положите утиный жир в большую форму для запекания и растопите в духовке.
- Разогрейте печь до 190 ºС.
- Нарежьте картофель четвертинками и отварите в подсоленной воде 7-8 минут. Он должен оставаться твердым.
- Откиньте картофель на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость.
- Добавьте в форму картофель, посыпьте измельченным чесноком, тимьяном, перцем и морской солью, перемешайте, чтобы картофель со всех сторон покрылся жиром.
- После этого запекайте картофель в духовке в течение 45 минут, пока он не станет румяным и хрустящим.
На заметку
Вместо тимьяна вы можете использовать розмарин или другие травы на свой вкус.
Смотрите видео, как запечь картофель на мангале:
Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной утки целиком с яблоками. Сегодня.Lifestyle также писали, как запечь утиные ножки с малиновой глазурью.
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Источник: Сегодня