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Лучший рецепт печеной картошки с чесноком

Секретный ингредиент придает этому блюду потрясающий аромат

Ирина Павлина
Сегодня, 10:15

Если вы собираетесь приготовить запеченную утку, не спешите выливать жир в конце. С ним можно сделать восхитительно вкусный картофельный гарнир.

Для этого немного отварите нарезанные клубни, смешайте их с чесноком, утиным жиром, тимьяном и солью, а потом запеките в духовке до румяной корочки.

Печеная картошка с чесноком

Печеный картофель с чесноком
Печеный картофель с чесноком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 137 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 ст.л. утиного жира
  • 16 средних картофелин
  • 8 зубчиков чеснока
  • 8 веточек тимьяна
  • Морская соль
  • Молотый перец

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Способ приготовления:

  1. Положите утиный жир в большую форму для запекания и растопите в духовке.
  2. Разогрейте печь до 190 ºС.
  3. Нарежьте картофель четвертинками и отварите в подсоленной воде 7-8 минут. Он должен оставаться твердым.
  4. Откиньте картофель на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость.
  5. Добавьте в форму картофель, посыпьте измельченным чесноком, тимьяном, перцем и морской солью, перемешайте, чтобы картофель со всех сторон покрылся жиром.
  6. После этого запекайте картофель в духовке в течение 45 минут, пока он не станет румяным и хрустящим.

На заметку

Вместо тимьяна вы можете использовать розмарин или другие травы на свой вкус.

Смотрите видео, как запечь картофель на мангале:

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченной утки целиком с яблоками. Сегодня.Lifestyle также писали, как запечь утиные ножки с малиновой глазурью.

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Источник: Сегодня
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