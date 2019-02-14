Лучший рецепт пончиков с корицей от Юлии Высоцкой
Юлия Высоцкая готовит домашние пончики на кефире
Пончики на кефире с корицей и мускатным орехом – это простой и вкусный десерт, который можно легко приготовить на собственной кухне.
Пончики на кефире
Ингредиенты:
- 350 г муки
- 100 г коричневого сахара
- 1 яйцо
- 1/2 стакана кефира
- 1 ст. ложка сливочного масла
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 1/4 ч. ложки тертого мускатного ореха
- 1 ч. ложка корицы
- масло для фритюра
- сахарная пудра
- 1/4 ч. ложки морской соли
Рецепт приготовления:
- Яйцо взбить с сахаром.
- Продолжая взбивать, влить кефир.
- Сливочное масло растопить, добавить к яйцу с кефиром и еще немного взбить.
- Муку перемешать с разрыхлителем, мускатным орехом, корицей и солью.
- Всыпать муку в яичную массу и вымешать сначала ложкой, затем руками.
- Тесто раскатать в пласт толщиной в полсантиметра.
- Вырезать формочкой или стаканом из теста кружки, а затем сделать в них выемки посередине с помощью формочки меньшего диаметра.
- Разогреть в кастрюле растительное масло и пожарить пончики с обеих сторон. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира. Подавать пончики, присыпав сахарной пудрой.
Напомним, кондитер из Канады готовит потрясающе красивые пончики, которые жалко есть. А сайт "Сегодня" делился рецептом творожных пончиков с шоколадной начинкой.
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Источник: Сегодня