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Лучший рецепт пончиков с корицей от Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая готовит домашние пончики на кефире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Пончики с корицей
Пончики с корицей
Фото: Pixabay

Пончики на кефире с корицей и мускатным орехом – это простой и вкусный десерт, который можно легко приготовить на собственной кухне.

Пончики на кефире

Ингредиенты:

  • 350 г муки
  • 100 г коричневого сахара
  • 1 яйцо
  • 1/2 стакана кефира
  • 1 ст. ложка сливочного масла
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • 1/4 ч. ложки тертого мускатного ореха
  • 1 ч. ложка корицы
  • масло для фритюра
  • сахарная пудра
  • 1/4 ч. ложки морской соли

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Рецепт приготовления:

  1. Яйцо взбить с сахаром.
  2. Продолжая взбивать, влить кефир.
  3. Сливочное масло растопить, добавить к яйцу с кефиром и еще немного взбить.
  4. Муку перемешать с разрыхлителем, мускатным орехом, корицей и солью.
  5. Всыпать муку в яичную массу и вымешать сначала ложкой, затем руками.
  6. Тесто раскатать в пласт толщиной в полсантиметра.
  7. Вырезать формочкой или стаканом из теста кружки, а затем сделать в них выемки посередине с помощью формочки меньшего диаметра.
  8. Разогреть в кастрюле растительное масло и пожарить пончики с обеих сторон. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира. Подавать пончики, присыпав сахарной пудрой.

Напомним, кондитер из Канады готовит потрясающе красивые пончики, которые жалко есть. А сайт "Сегодня" делился рецептом творожных пончиков с шоколадной начинкой.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники на завтрак:

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Источник: Сегодня
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