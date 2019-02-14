Лучший рецепт пончиков с корицей от Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая готовит домашние пончики на кефире

Пончики с корицей Фото: Pixabay

Пончики на кефире с корицей и мускатным орехом – это простой и вкусный десерт, который можно легко приготовить на собственной кухне.

Пончики на кефире

Ингредиенты:

350 г муки

100 г коричневого сахара

1 яйцо

1/2 стакана кефира

1 ст. ложка сливочного масла

1 ч. ложка разрыхлителя

1/4 ч. ложки тертого мускатного ореха

1 ч. ложка корицы

масло для фритюра

сахарная пудра

1/4 ч. ложки морской соли

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Рецепт приготовления:

Яйцо взбить с сахаром. Продолжая взбивать, влить кефир. Сливочное масло растопить, добавить к яйцу с кефиром и еще немного взбить. Муку перемешать с разрыхлителем, мускатным орехом, корицей и солью. Всыпать муку в яичную массу и вымешать сначала ложкой, затем руками. Тесто раскатать в пласт толщиной в полсантиметра. Вырезать формочкой или стаканом из теста кружки, а затем сделать в них выемки посередине с помощью формочки меньшего диаметра. Разогреть в кастрюле растительное масло и пожарить пончики с обеих сторон. Готовые пончики выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира. Подавать пончики, присыпав сахарной пудрой.

Напомним, кондитер из Канады готовит потрясающе красивые пончики, которые жалко есть. А сайт "Сегодня" делился рецептом творожных пончиков с шоколадной начинкой.

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