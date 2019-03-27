Лучший рецепт творожной пасхи с шоколадом

Необычный вариант приготовления традиционной творожной пасхи

Шоколадная творожная пасха Фото: Pixabay

Ни один пасхальный стол не обходится без творожной пасхи. Наш рецепт поможет приготовить вам вкусную творожную пасху с шоколадом. Она состоит всего лишь из пяти ингредиентов. Вам даже не придется ничего варить – только смешать все ингредиенты и утрамбовать их в специальную пасочницу, застеленную марлей.

Шоколадная творожная пасха сырая

Ингредиенты:

500 г творога

50 г сливочного масла

120 г сахарной пудры

130 г шоколада (можно с кофейным вкусом)

100 мл сливок 33%

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Рецепт приготовления:

Сливочное масло комнатной температуры нарезать на кусочки. Добавить сахарную пудру и творог, взбить все блендером до однородного состояния. Разогреть сливки на слабом огне, не доводя до кипения. Шоколад разломать на кусочки, залить горячими сливками и перемешать венчиком. Добавить остывшую шоколадную массу к творожной и аккуратно размешать лопаткой. Цвет смеси должен быть однородным, без шоколадных вкраплений. Пасочницу объемом 800 мл поставить вверх дном в глубокую миску (в эту миску будет стекать сыворотка). Застелить форму влажной марлей в 3-4 слоя. Края должны свободно свисать по краям. Плотно наполнить пасочницу творожной массой до краев, утрамбовать лопаткой и накрыть свободными краями марли. Сверху положить груз (например, банку с водой). Убрать пасху на 14-18 часов в холодильник (время от времени сливайте выделяющуюся сыворотку). Развернуть края марли, накрыть сверху тарелкой и вместе с ней перевернуть пасху на блюдо. Освободить творожную пасху от формы и аккуратно убрать марлю.

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