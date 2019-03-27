Лучший рецепт творожной пасхи с шоколадом
Необычный вариант приготовления традиционной творожной пасхи
Ни один пасхальный стол не обходится без творожной пасхи. Наш рецепт поможет приготовить вам вкусную творожную пасху с шоколадом. Она состоит всего лишь из пяти ингредиентов. Вам даже не придется ничего варить – только смешать все ингредиенты и утрамбовать их в специальную пасочницу, застеленную марлей.
Шоколадная творожная пасха сырая
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 50 г сливочного масла
- 120 г сахарной пудры
- 130 г шоколада (можно с кофейным вкусом)
- 100 мл сливок 33%
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Рецепт приготовления:
- Сливочное масло комнатной температуры нарезать на кусочки. Добавить сахарную пудру и творог, взбить все блендером до однородного состояния.
- Разогреть сливки на слабом огне, не доводя до кипения. Шоколад разломать на кусочки, залить горячими сливками и перемешать венчиком.
- Добавить остывшую шоколадную массу к творожной и аккуратно размешать лопаткой. Цвет смеси должен быть однородным, без шоколадных вкраплений.
- Пасочницу объемом 800 мл поставить вверх дном в глубокую миску (в эту миску будет стекать сыворотка).
- Застелить форму влажной марлей в 3-4 слоя. Края должны свободно свисать по краям.
- Плотно наполнить пасочницу творожной массой до краев, утрамбовать лопаткой и накрыть свободными краями марли. Сверху положить груз (например, банку с водой).
- Убрать пасху на 14-18 часов в холодильник (время от времени сливайте выделяющуюся сыворотку). Развернуть края марли, накрыть сверху тарелкой и вместе с ней перевернуть пасху на блюдо. Освободить творожную пасху от формы и аккуратно убрать марлю.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.
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Источник: Сегодня