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Лучший рецепт творожной пасхи с шоколадом

Необычный вариант приготовления традиционной творожной пасхи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:12
Шоколадная творожная пасха
Шоколадная творожная пасха
Фото: Pixabay

Ни один пасхальный стол не обходится без творожной пасхи. Наш рецепт поможет приготовить вам вкусную творожную пасху с шоколадом. Она состоит всего лишь из пяти ингредиентов. Вам даже не придется ничего варить – только смешать все ингредиенты и утрамбовать их в специальную пасочницу, застеленную марлей.

Шоколадная творожная пасха сырая

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 50 г сливочного масла
  • 120 г сахарной пудры
  • 130 г шоколада (можно с кофейным вкусом) 
  • 100 мл сливок 33%

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Рецепт приготовления:

  1. Сливочное масло комнатной температуры нарезать на кусочки. Добавить сахарную пудру и творог, взбить все блендером до однородного состояния.
  2. Разогреть сливки на слабом огне, не доводя до кипения. Шоколад разломать на кусочки, залить горячими сливками и перемешать венчиком.
  3. Добавить остывшую шоколадную массу к творожной и аккуратно размешать лопаткой. Цвет смеси должен быть однородным, без шоколадных вкраплений.
  4. Пасочницу объемом 800 мл поставить вверх дном в глубокую миску (в эту миску будет стекать сыворотка). 
  5. Застелить форму влажной марлей в 3-4 слоя. Края должны свободно свисать по краям.
  6. Плотно наполнить пасочницу творожной массой до краев, утрамбовать лопаткой и накрыть свободными краями марли. Сверху положить груз (например, банку с водой).
  7. Убрать пасху на 14-18 часов в холодильник (время от времени сливайте выделяющуюся сыворотку). Развернуть края марли, накрыть сверху тарелкой и вместе с ней перевернуть пасху на блюдо. Освободить творожную пасху от формы и аккуратно убрать марлю.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как правильно собрать пасхальную корзину. Мы также рассказывали, что готовят на православную Пасху.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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