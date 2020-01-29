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Лучший рецепт творожных пончиков с лимоном и корицей

Мягкие и воздушные пончики из творога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:38
Пончики творожные
Пончики творожные
Фото: Depositphotos

Творожные пончики – аппетитные румяные шарики, которые никого не оставят равнодушным. Этот десерт родом из детства готовится просто и быстро, но обязательно порадует своим вкусом. Чтобы сделать пончики более ароматными, мы советуем добавить в тесто лимонную цедру и корицу.

Смотрите видео, как сделать индийские пончики в сиропе:

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Творожные пончики с лимоном и корицей

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 500 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г творога 9%
  • 300 г муки
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 1/2 ч.л. молотой корицы
  • Цедра половины лимона
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • Растительное масло для жарки
  • Сахарная пудра

Способ приготовления:

  1. Муку смешать с солью и разрыхлителем.
  2. Яйца взбить с сахаром. Добавить творог, продолжить взбивание. Добавить к творожной смеси корицу и цедру, размешать.
  3. Всыпать муку и мешать до получения мягкого теста. Влажными руками сформировать шарики размером с грецкий орех.
  4. В сотейнике разогреть большое количество растительного масла. Порциями жарить пончики во фритюре.
  5. Готовые пончики выложить на бумажные салфетки, чтобы стек лишний жир. Посыпать просеянной сахарной пудрой.

Как подавать творожные пончики

Ешьте пончики горячими, по желанию дополнив сметаной, вареньем или шоколадной пастой.

Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом пончиков с корицей от Юлии Высоцкой. "Сегодня" также рассказывали о необычных пончиках от канадского кондитера.

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Источник: Сегодня
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