Лучший рецепт тыквенных оладий с корицей

Оладьи, приготовленные по этому рецепту, получаются мягкими и пышными

Оладьи с тыквенным пюре Фото: depositphotos.com

Чтобы пожарить на завтрак тыквенные оладьи, вам понадобится пюре из тыквы. Для его приготовления нарежьте тыквенную мякоть на кусочки, заверните в фольгу и запеките в духовке до мягкости. Остудите и измельчите с помощью блендера или хорошо разомните вилкой.

Тыквенные оладьи с корицей

Ингредиенты:

200 г тыквенного пюре

2 яйца

2 ст. л. растительного масла или растопленного сливочного масла

2-3 ст. л. сахара

1 1/3 стакана муки (190 г)

2 ч. л. разрыхлителя

0.5 ч.л. корицы

щепотка соли

растительное масло

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Рецепт приготовления:

Смешать тыквенное пюре, яйца, сахар, корицу и растительное масло. Муку просеять с разрыхлителем и солью. Соединить обе смеси и размешать до однородности. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, обжарить оладьи примерно по 2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.

Совет: если тесто покажется вам слишком густым, разбавьте его молоком.

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