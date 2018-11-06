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Лучший рецепт тыквенных оладий с корицей

Оладьи, приготовленные по этому рецепту, получаются мягкими и пышными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:45
Оладьи с тыквенным пюре Фото: depositphotos.com
Оладьи с тыквенным пюре Фото: depositphotos.com

Чтобы пожарить на завтрак тыквенные оладьи, вам понадобится пюре из тыквы. Для его приготовления нарежьте тыквенную мякоть на кусочки, заверните в фольгу и запеките в духовке до мягкости. Остудите и измельчите с помощью блендера или хорошо разомните вилкой.

Тыквенные оладьи с корицей

Ингредиенты:

  • 200 г тыквенного пюре
  • 2 яйца
  • 2 ст. л. растительного масла или растопленного сливочного масла
  • 2-3 ст. л. сахара
  • 1 1/3 стакана муки (190 г)
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 0.5 ч.л. корицы
  • щепотка соли
  • растительное масло
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Рецепт приготовления:

  1. Смешать тыквенное пюре, яйца, сахар, корицу и растительное масло.
  2. Муку просеять с разрыхлителем и солью.
  3. Соединить обе смеси и размешать до однородности.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, обжарить оладьи примерно по 2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.

Совет: если тесто покажется вам слишком густым, разбавьте его молоком. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный сок – любимый напиток Гарри Поттера. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом мраморной тыквенно-творожной запеканки.

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Источник: "Сегодня"
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