Лучший рецепт тыквенных оладий с корицей
Оладьи, приготовленные по этому рецепту, получаются мягкими и пышными
Чтобы пожарить на завтрак тыквенные оладьи, вам понадобится пюре из тыквы. Для его приготовления нарежьте тыквенную мякоть на кусочки, заверните в фольгу и запеките в духовке до мягкости. Остудите и измельчите с помощью блендера или хорошо разомните вилкой.
Тыквенные оладьи с корицей
Ингредиенты:
- 200 г тыквенного пюре
- 2 яйца
- 2 ст. л. растительного масла или растопленного сливочного масла
- 2-3 ст. л. сахара
- 1 1/3 стакана муки (190 г)
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 0.5 ч.л. корицы
- щепотка соли
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Смешать тыквенное пюре, яйца, сахар, корицу и растительное масло.
- Муку просеять с разрыхлителем и солью.
- Соединить обе смеси и размешать до однородности.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая тесто ложкой, обжарить оладьи примерно по 2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Переворачивать нужно, когда на поверхности теста появятся пузырьки.
Совет: если тесто покажется вам слишком густым, разбавьте его молоком.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тыквенный сок – любимый напиток Гарри Поттера. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом мраморной тыквенно-творожной запеканки.
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Источник: "Сегодня"