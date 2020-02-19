Лучший рецепт жареных куриных ножек с чесноком и зеленью

Фантастически простой и быстрый рецепт курицы

Куриные ножки на сковороде Фото: Depositphotos

Тот факт, что у вас мало времени, не означает, что вы не можете приготовить вкусный ужин. Нежные, ароматные куриные ножки с чесноком, лимоном и зеленью будут готовы всего за 45 минут.

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На гарнир к жареным голеням можно подать отварной рис, запеченный картофель или салат из свежих овощей.

Куриные ножки с лимоном и чесноком

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

144 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Соль, перец

10-16 куриных голеней

1 столовая ложка оливкового масла

4 столовые ложки сливочного масла

3 зубчика чеснока, мелко нарезанных

Цедра 1 лимона плюс 1 столовая ложка лимонного сока

2 столовые ложки петрушки, нарезанные

Способ приготовления:

Щедро натрите куриные ножки солью и перцем и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Обсушите бумажным полотенцем. Нагрейте сковороду диаметром 30 см с толстым дном (желательно не с антипригарным покрытием) на среднем огне. Если у вас недостаточно большая сковорода, используйте две сковороды поменьше. Добавьте оливковое масло и половину сливочного масла. Когда масло вспенится, обжарьте ножки со всех сторон порциями; переложите на тарелку. Уменьшите огонь до среднего-низкого, верните все куриные ножки обратно в сковороду. Накройте крышкой и готовьте в течение 20-25 минут, переворачивая ножки каждые 5-10 минут для равномерного приготовления. Снимите крышку и добавьте оставшееся масло, чеснок, цедру лимона и лимонный сок. Аккуратно встряхните, чтобы смесь покрыла все ножки. Снимите сковороду с огня и дать постоять несколько минут. Посыпьте ножки петрушкой и подавайте горячими.

Полезный совет

Чтобы мясо получилось сочным, натрите его солью и перцем минимум за полчаса до приготовления.

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки на ужин.

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