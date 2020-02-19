Лучший рецепт жареных куриных ножек с чесноком и зеленью
Фантастически простой и быстрый рецепт курицы
Тот факт, что у вас мало времени, не означает, что вы не можете приготовить вкусный ужин. Нежные, ароматные куриные ножки с чесноком, лимоном и зеленью будут готовы всего за 45 минут.
Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:
На гарнир к жареным голеням можно подать отварной рис, запеченный картофель или салат из свежих овощей.
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Куриные ножки с лимоном и чесноком
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 144 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Соль, перец
- 10-16 куриных голеней
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 4 столовые ложки сливочного масла
- 3 зубчика чеснока, мелко нарезанных
- Цедра 1 лимона плюс 1 столовая ложка лимонного сока
- 2 столовые ложки петрушки, нарезанные
Способ приготовления:
- Щедро натрите куриные ножки солью и перцем и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Обсушите бумажным полотенцем.
- Нагрейте сковороду диаметром 30 см с толстым дном (желательно не с антипригарным покрытием) на среднем огне. Если у вас недостаточно большая сковорода, используйте две сковороды поменьше.
- Добавьте оливковое масло и половину сливочного масла. Когда масло вспенится, обжарьте ножки со всех сторон порциями; переложите на тарелку.
- Уменьшите огонь до среднего-низкого, верните все куриные ножки обратно в сковороду. Накройте крышкой и готовьте в течение 20-25 минут, переворачивая ножки каждые 5-10 минут для равномерного приготовления.
- Снимите крышку и добавьте оставшееся масло, чеснок, цедру лимона и лимонный сок. Аккуратно встряхните, чтобы смесь покрыла все ножки.
- Снимите сковороду с огня и дать постоять несколько минут. Посыпьте ножки петрушкой и подавайте горячими.
Полезный совет
Чтобы мясо получилось сочным, натрите его солью и перцем минимум за полчаса до приготовления.
Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки на ужин.
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