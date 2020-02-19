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Лучший рецепт жареных куриных ножек с чесноком и зеленью

Фантастически простой и быстрый рецепт курицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51
Куриные ножки на сковороде
Куриные ножки на сковороде
Фото: Depositphotos

Тот факт, что у вас мало времени, не означает, что вы не можете приготовить вкусный ужин. Нежные, ароматные куриные ножки с чесноком, лимоном и зеленью будут готовы всего за 45 минут.

Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:

На гарнир к жареным голеням можно подать отварной рис, запеченный картофель или салат из свежих овощей.

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Куриные ножки с лимоном и чесноком

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 144 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Соль, перец
  • 10-16 куриных голеней
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 4 столовые ложки сливочного масла
  • 3 зубчика чеснока, мелко нарезанных
  • Цедра 1 лимона плюс 1 столовая ложка лимонного сока
  • 2 столовые ложки петрушки, нарезанные

Способ приготовления:

  1. Щедро натрите куриные ножки солью и перцем и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Обсушите бумажным полотенцем.
  2. Нагрейте сковороду диаметром 30 см с толстым дном (желательно не с антипригарным покрытием) на среднем огне. Если у вас недостаточно большая сковорода, используйте две сковороды поменьше.
  3. Добавьте оливковое масло и половину сливочного масла. Когда масло вспенится, обжарьте ножки со всех сторон порциями; переложите на тарелку.
  4. Уменьшите огонь до среднего-низкого, верните все куриные ножки обратно в сковороду. Накройте крышкой и готовьте в течение 20-25 минут, переворачивая ножки каждые 5-10 минут для равномерного приготовления.
  5. Снимите крышку и добавьте оставшееся масло, чеснок, цедру лимона и лимонный сок. Аккуратно встряхните, чтобы смесь покрыла все ножки.
  6. Снимите сковороду с огня и дать постоять несколько минут. Посыпьте ножки петрушкой и подавайте горячими.

Полезный совет

Чтобы мясо получилось сочным, натрите его солью и перцем минимум за полчаса до приготовления.

Напомним, ранее мы писали, что приготовить на ужин из куриного филе. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки на ужин.

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Источник: Сегодня
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