Любимый десерт из детства: как приготовить пирог "Зебра"
Рецепт вкусного домашнего пирога на сметане
Этот вкусный мраморный пирог можно приготовить на семейное чаепитие и для праздничного стола. Он очень простой в приготовлении, приятно удивит гостей и порадует домашних.
Кекс "Зебра"
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 250 г сахара
- 100 г масла
- 230 г сметаны
- 350 г муки
- 1/2 ч.л. (погашенная уксусом)
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2. ч.л. ванильного сахара
- 2 ст.л. с горкой какао
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Рецепт приготовления:
- Яйца взбить с сахаром и ванилью в пышную массу.
- Сливочное масло растопить и охладить до комнатной температуры. Добавить ко взбитым яйцам сметану и масло комнатной температуры. Перемешать.
- Муку просеять с разрыхлителем. Добавить в жидкую смесь соду, погашенную уксусом и муку. Хорошо перемешать.Тесто должно быть как густая сметана.
- Разделить полученное тесто на две равные части. В одну из них добавить какао. Чтобы отрегулировать густоту теста, к светлой массе можно добавить немного муки.
- Форму для выпечки смазать маслом и поочередно выкладывать тесто, начиная с белой массы: 2 ст.л. светлого теста, в их центр вылить 2 ст.л. темного теста.
- Пирог выпекать примерно 40 минут в разогретой до 180°C духовке.
- Готовность коржа проверить деревянной палочкой, она должна быть сухой. Достать пирог из формы, остудить на решетке.
Совет: готовый пирог можно покрыть шоколадной глазурью.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.
Смотрите видео, как приготовить вкусный пирог к завтраку:
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Источник: Сегодня