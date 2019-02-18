Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Любимый десерт из детства: как приготовить пирог "Зебра"

Рецепт вкусного домашнего пирога на сметане

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Кекс "Зебра"
Кекс "Зебра"
Фото: Pixabay

Этот вкусный мраморный пирог можно приготовить на семейное чаепитие и для праздничного стола. Он очень простой в приготовлении, приятно удивит гостей и порадует домашних.

Кекс "Зебра"

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 250 г сахара
  • 100 г масла
  • 230 г сметаны
  • 350 г муки
  • 1/2 ч.л. (погашенная уксусом)
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2. ч.л. ванильного сахара
  • 2 ст.л. с горкой какао

Читайте также
Как приготовить брауни с арахисовым маслом

Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром и ванилью в пышную массу.
  2. Сливочное масло растопить и охладить до  комнатной температуры. Добавить ко взбитым яйцам сметану и масло комнатной температуры. Перемешать.
  3. Муку просеять с разрыхлителем. Добавить в жидкую смесь соду, погашенную уксусом и муку. Хорошо перемешать.Тесто должно быть как густая сметана.
  4. Разделить полученное тесто на две равные части.  В одну из них добавить какао. Чтобы отрегулировать густоту теста, к светлой массе можно добавить немного муки.
  5. Форму для выпечки смазать маслом и поочередно выкладывать тесто, начиная с белой массы: 2 ст.л. светлого теста, в их центр вылить 2 ст.л. темного теста. 
  6. Пирог выпекать примерно 40 минут в разогретой до 180°C духовке.
  7. Готовность коржа проверить деревянной палочкой, она должна быть сухой. Достать пирог из формы, остудить на решетке.

Совет: готовый пирог можно покрыть шоколадной глазурью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.

Смотрите видео, как приготовить вкусный пирог к завтраку:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Сочная творожная запеканка с изюмом: как ее приготовить Рецепт вкусного домашнего медовика со сметанным кремом Лучший рецепт пончиков с корицей от Юлии Высоцкой Как приготовить конфеты из сухофруктов в шоколаде
пирог выпечка кекс рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Как бегать с большой грудью?
Как бегать с большой грудью?
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу
Не впізнати: як Тіна Кароль виглядає без макіяжу

Популярные статьи

Сегодня, 08:29Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Сегодня, 08:25Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:26Fun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

Вчера, 13:27Шоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

Вчера, 10:36Техно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

Вчера, 10:28Психология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

Вчера, 09:14Шоу-бизнес

Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": кто прошел в финал

Вчера, 09:13Шоу-бизнес

Нацотбор на "Евровидение 2019": все подробности второго полуфинала

Вчера, 08:45Техно

Темная тема MIUI 10: как включить

Вчера, 08:00Стиль

Главные тренды окрашивания волос в 2019 году – советы и мнение эксперта

16 февраляТехно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

16 февраляТехно

Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

15 февраляTravel

Крошечная кофейня украинца признана одной из лучших в Европе

15 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно успокоиться, а Ракам набраться терпения

15 февраляFun

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

15 февраляFood

Рецепт вкусного домашнего медовика со сметанным кремом

Новости партнеров

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Змарніла Алла Пугачова заговорила про свою хворобу (відео)
Змарніла Алла Пугачова заговорила про свою хворобу (відео)
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Назвали причину епідемії раку серед молодих людей
Королёва удивила своей фигурой
Королёва удивила своей фигурой
7 продуктов для того, чтобы кожа сияла
7 продуктов для того, чтобы кожа сияла