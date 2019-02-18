Любимый десерт из детства: как приготовить пирог "Зебра"

Рецепт вкусного домашнего пирога на сметане

Кекс "Зебра" Фото: Pixabay

Этот вкусный мраморный пирог можно приготовить на семейное чаепитие и для праздничного стола. Он очень простой в приготовлении, приятно удивит гостей и порадует домашних.

Кекс "Зебра"

Ингредиенты:

5 яиц

250 г сахара

100 г масла

230 г сметаны

350 г муки

1/2 ч.л. (погашенная уксусом)

1 ч. л. разрыхлителя

1/2. ч.л. ванильного сахара

2 ст.л. с горкой какао

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Рецепт приготовления:

Яйца взбить с сахаром и ванилью в пышную массу. Сливочное масло растопить и охладить до комнатной температуры. Добавить ко взбитым яйцам сметану и масло комнатной температуры. Перемешать. Муку просеять с разрыхлителем. Добавить в жидкую смесь соду, погашенную уксусом и муку. Хорошо перемешать.Тесто должно быть как густая сметана. Разделить полученное тесто на две равные части. В одну из них добавить какао. Чтобы отрегулировать густоту теста, к светлой массе можно добавить немного муки. Форму для выпечки смазать маслом и поочередно выкладывать тесто, начиная с белой массы: 2 ст.л. светлого теста, в их центр вылить 2 ст.л. темного теста. Пирог выпекать примерно 40 минут в разогретой до 180°C духовке. Готовность коржа проверить деревянной палочкой, она должна быть сухой. Достать пирог из формы, остудить на решетке.

Совет: готовый пирог можно покрыть шоколадной глазурью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.

Смотрите видео, как приготовить вкусный пирог к завтраку:

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