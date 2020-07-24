Маффины с малиной в духовке: простой рецепт приготовления

Рецепт быстрых малиновых кексов с ванилью

Маффины с малиной и ванилью – простая и вкусная домашняя выпечка, которую можно подать к чаю, кофе или какао. Они будут хороши и вместе со стаканом холодного молока.

Для выпечки подойдет замороженная малина. Просто дайте ей оттаять и слейте лишний сок.

Маффины с малиной и ванилью

Маффины с малиной в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

259 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 яйца

100 г сливочного масла

120 г сахара

150 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

50 мл молока

1 ч.л. ванильного экстракта

1,5 стакана малины

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Способ приготовления:

Мягкое масло взбить с сахаром, ввести по одному яйца, добавить ваниль и молоко. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку и замесить тесто. Добавить ягоды и аккуратно перемешать. Выложить тесто в формы для маффинов с вложенными бумажными вкладышами. Отправить в разогретую до 170-180 ºС духовку на 25-30 минут. Готовые маффины остудить и подавать к столу, по желанию посыпав сахарной пудрой.

Полезный совет

В тесто можно добавить мелко натертую цедру лимона или апельсина.

Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:

Напомним, ранее мы делились рецептом маффинов с грушей и корицей, а также писали, как приготовить маффины с черникой по рецепту Марты Стюарт.

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