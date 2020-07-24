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Маффины с малиной в духовке: простой рецепт приготовления

Сегодня, 17:01

Рецепт быстрых малиновых кексов с ванилью

Маффины с малиной и ванилью – простая и вкусная домашняя выпечка, которую можно подать к чаю, кофе или какао. Они будут хороши и вместе со стаканом холодного молока.

Для выпечки подойдет замороженная малина. Просто дайте ей оттаять и слейте лишний сок.

Маффины с малиной и ванилью

Маффины с малиной в духовке
Маффины с малиной в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 259 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 100 г сливочного масла
  • 120 г сахара
  • 150 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 50 мл молока
  • 1 ч.л. ванильного экстракта
  • 1,5 стакана малины

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Способ приготовления:

  1. Мягкое масло взбить с сахаром, ввести по одному яйца, добавить ваниль и молоко.
  2. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку и замесить тесто.
  3. Добавить ягоды и аккуратно перемешать.
  4. Выложить тесто в формы для маффинов с вложенными бумажными вкладышами.
  5. Отправить в разогретую до 170-180 ºС духовку на 25-30 минут.
  6. Готовые маффины остудить и подавать к столу, по желанию посыпав сахарной пудрой.

Полезный совет

В тесто можно добавить мелко натертую цедру лимона или апельсина.

Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:

Напомним, ранее мы делились рецептом маффинов с грушей и корицей, а также писали, как приготовить маффины с черникой по рецепту Марты Стюарт.

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Источник: Сегодня
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