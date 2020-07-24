Маффины с малиной в духовке: простой рецепт приготовления
Рецепт быстрых малиновых кексов с ванилью
Маффины с малиной и ванилью – простая и вкусная домашняя выпечка, которую можно подать к чаю, кофе или какао. Они будут хороши и вместе со стаканом холодного молока.
Для выпечки подойдет замороженная малина. Просто дайте ей оттаять и слейте лишний сок.
Маффины с малиной и ванилью
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 259 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 100 г сливочного масла
- 120 г сахара
- 150 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 50 мл молока
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 1,5 стакана малины
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Способ приготовления:
- Мягкое масло взбить с сахаром, ввести по одному яйца, добавить ваниль и молоко.
- Всыпать просеянную с разрыхлителем муку и замесить тесто.
- Добавить ягоды и аккуратно перемешать.
- Выложить тесто в формы для маффинов с вложенными бумажными вкладышами.
- Отправить в разогретую до 170-180 ºС духовку на 25-30 минут.
- Готовые маффины остудить и подавать к столу, по желанию посыпав сахарной пудрой.
Полезный совет
В тесто можно добавить мелко натертую цедру лимона или апельсина.
Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:
Напомним, ранее мы делились рецептом маффинов с грушей и корицей, а также писали, как приготовить маффины с черникой по рецепту Марты Стюарт.
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