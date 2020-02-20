Макаронная запеканка с фаршем и сыром: рецепт дня

Готовим макаронную запеканку с мясом, сыром и соусом бешамель

Аппетитная запеканка из макарон с мясом и соусом бешамель – простое и вкусное блюдо, приготовление которого занимает минимум времени.

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Фарш можно выбрать любой: свиной, говяжий, куриный или смешанный. А консервированные в собственном соку помидоры можно заменить свежими.

Запеканка из макарон в духовке

Запеканка с макаронами и фаршем в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

184 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг фарша

400 г средних макаронных изделий

400 г помидоров в собственном соку

300 г твердого сыра

1 луковица

Растительное масло

Соль, перец

Для соуса:

1 л молока

100 г сливочного масла

100 г муки

Соль, перец

Способ приготовления:

Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле. Добавить фарш, слегка обжарить, разбивая комочки лопаткой. С помидоров снять шкурку, размять вместе с соком, добавить к фаршу. Посолить, поперчить и тушить в течение 15–20 минут. Приготовить соус бешамель. Масло растопить, добавить муку и перемешать. Слегка обжарить. Тонкой струйкой влить молоко. Перемешать, довести до кипения и немного посолить. Нагревать до тех пор, пока соус не станет по консистенции напоминать жидкую сметану. Макароны отварить до готовности, воду слить. Выложить в форму и разровнять. Выложить сверху половину соуса и фарш, разровнять. На фарш выложить оставшийся соус. Посыпать тертым сыром. Запекать при температуре 180 ºС до золотистой корочки (около 20–25 минут).

Как подавать запеканку

Подавайте макаронную запеканку горячей. Ее можно дополнить салатом из свежих овощей или просто зеленью.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Напомним, ранее мы делились рецептом запеканки из макарон и овощей. "Сегодня" также писали, как сделать овощную запеканку с тыквой.

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