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Маковый Спас 2019: рецепт булочек с маком

Готовим постные дрожжевые булочки с маковой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:45
Рецепт маковых булочек к чаю
Рецепт маковых булочек к чаю
Фото: Depositphotos

Маковый Спас ежегодно отмечают 14 августа. Другие названия этого праздника – Первый Спас, Медовый Спас или Маковей. Кроме этого, 14 августа начинается очередной многодневный пост – Успенский, который продлится до 27 августа.

Смотрите видео, как славяне празднуют Маковый Спас:

На Маковея принято святить в церквях мак, а также готовить из него разнообразную постную выпечку: рулеты, пироги и пирожки. Мы поделимся рецептом постных дрожжевых булочек, которые можно испечь на праздник.

Булочки с маком к чаю: рецепт на Маковея

Время приготовления:

  • 2.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 600 г
  • Дрожжи сухие активные – 1,5 ч. ложки
  • Сахар – 3 ч. ложки
  • Соль – 0,5 ч. ложки
  • Вода – 180 мл
  • Вода минеральная газированная – 180 мл
  • Масло растительное – 4,5 ст. ложки

Для начинки:

  • Мак сухой – 300 г
  • Сахар – 150-200 г

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Способ приготовления:

  1. Просейте муку в миску. Добавьте сухие дрожжи, соль и сахар.
  2. Смешайте простую воду с газированной, нагрейте до 40 С. 
  3. В муке сделайте лунку, добавьте растительное масло и подогретую воду. Перемешайте ложкой.
  4. Замесите мягкое тесто, накройте его полотенцем и оставьте на час в тепле.
  5. Залейте мак кипятком на 10 минут, откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. После этого засыпьте сахаром.
  6. Разогрейте духовку до 190 С. 
  7. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм на присыпанной мукой поверхности и смажьте начинкой.
  8. Сверните в плотный рулет и разрежьте на кусочки.
  9. Противень для выпечки смажьте растительным маслом и выложите булочки. Оставьте булочки в теплом месте на 15-20 минут.
  10. Заварите крепкий сладкий чай и смажьте булочки.
  11. Поставьте противень в духовку на средний уровень. 
  12. Выпекайте булочки в течение 25-30 минут или до готовности. Достаньте их и еще раз смажьте сладким чаем или посыпьте сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с маковой начинкой и сметаной. "Сегодня" также писали, как испечь лимонный торт с маком.

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Источник: Сегодня
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