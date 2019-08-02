Маковый Спас 2019: рецепт булочек с маком

Готовим постные дрожжевые булочки с маковой начинкой

Рецепт маковых булочек к чаю Фото: Depositphotos

Маковый Спас ежегодно отмечают 14 августа. Другие названия этого праздника – Первый Спас, Медовый Спас или Маковей. Кроме этого, 14 августа начинается очередной многодневный пост – Успенский, который продлится до 27 августа.

Смотрите видео, как славяне празднуют Маковый Спас:

На Маковея принято святить в церквях мак, а также готовить из него разнообразную постную выпечку: рулеты, пироги и пирожки. Мы поделимся рецептом постных дрожжевых булочек, которые можно испечь на праздник.

Булочки с маком к чаю: рецепт на Маковея

Время приготовления:

2.5 часа

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 600 г

Дрожжи сухие активные – 1,5 ч. ложки

Сахар – 3 ч. ложки

Соль – 0,5 ч. ложки

Вода – 180 мл

Вода минеральная газированная – 180 мл

Масло растительное – 4,5 ст. ложки

Для начинки:

Мак сухой – 300 г

Сахар – 150-200 г

Способ приготовления:

Просейте муку в миску. Добавьте сухие дрожжи, соль и сахар. Смешайте простую воду с газированной, нагрейте до 40 С. В муке сделайте лунку, добавьте растительное масло и подогретую воду. Перемешайте ложкой. Замесите мягкое тесто, накройте его полотенцем и оставьте на час в тепле. Залейте мак кипятком на 10 минут, откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. После этого засыпьте сахаром. Разогрейте духовку до 190 С. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм на присыпанной мукой поверхности и смажьте начинкой. Сверните в плотный рулет и разрежьте на кусочки. Противень для выпечки смажьте растительным маслом и выложите булочки. Оставьте булочки в теплом месте на 15-20 минут. Заварите крепкий сладкий чай и смажьте булочки. Поставьте противень в духовку на средний уровень. Выпекайте булочки в течение 25-30 минут или до готовности. Достаньте их и еще раз смажьте сладким чаем или посыпьте сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с маковой начинкой и сметаной. "Сегодня" также писали, как испечь лимонный торт с маком.

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