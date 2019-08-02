Маковый Спас 2019: рецепт булочек с маком
Готовим постные дрожжевые булочки с маковой начинкой
Маковый Спас ежегодно отмечают 14 августа. Другие названия этого праздника – Первый Спас, Медовый Спас или Маковей. Кроме этого, 14 августа начинается очередной многодневный пост – Успенский, который продлится до 27 августа.
Смотрите видео, как славяне празднуют Маковый Спас:
На Маковея принято святить в церквях мак, а также готовить из него разнообразную постную выпечку: рулеты, пироги и пирожки. Мы поделимся рецептом постных дрожжевых булочек, которые можно испечь на праздник.
Булочки с маком к чаю: рецепт на Маковея
Время приготовления:
- 2.5 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 600 г
- Дрожжи сухие активные – 1,5 ч. ложки
- Сахар – 3 ч. ложки
- Соль – 0,5 ч. ложки
- Вода – 180 мл
- Вода минеральная газированная – 180 мл
- Масло растительное – 4,5 ст. ложки
Для начинки:
- Мак сухой – 300 г
- Сахар – 150-200 г
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Способ приготовления:
- Просейте муку в миску. Добавьте сухие дрожжи, соль и сахар.
- Смешайте простую воду с газированной, нагрейте до 40 С.
- В муке сделайте лунку, добавьте растительное масло и подогретую воду. Перемешайте ложкой.
- Замесите мягкое тесто, накройте его полотенцем и оставьте на час в тепле.
- Залейте мак кипятком на 10 минут, откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. После этого засыпьте сахаром.
- Разогрейте духовку до 190 С.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм на присыпанной мукой поверхности и смажьте начинкой.
- Сверните в плотный рулет и разрежьте на кусочки.
- Противень для выпечки смажьте растительным маслом и выложите булочки. Оставьте булочки в теплом месте на 15-20 минут.
- Заварите крепкий сладкий чай и смажьте булочки.
- Поставьте противень в духовку на средний уровень.
- Выпекайте булочки в течение 25-30 минут или до готовности. Достаньте их и еще раз смажьте сладким чаем или посыпьте сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с маковой начинкой и сметаной. "Сегодня" также писали, как испечь лимонный торт с маком.
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