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Макс Барских в ярком костюме на ретро-кабриолете вернул посетителей семейного парка в 80-е годы

Сегодня, 13:30

Артист привлек внимание эффектным появлением в одном из развлекательных парков

Популярный украинский певец Макс Барских принял участие в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!", который канал "Украина" готовит к 24 августа. Вместе со съемочной группой артист отправился в столичный развлекательный парк, где исполнил свой хит "Лей, не жалей".

Макс Барских
Макс Барских
Фото: пресс-служба

На днях звезда украинского шоу-бизнеса – певец Макс Барских – удивил поклонников появлением в одном из киевских семейных парков. Артист в ярко-красном костюме приехал на ретро-автомобиле и вместе с отдыхающими устроил зажигательные танцы под свой новый хит. Посетители развлекательной зоны с интересом подходили к новым декорациям, пели и фотографировались вместе с любимым певцом. Это выступление стало частью праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" ко Дню Независимости, которое канал "Украина" покажет 24 августа.

Артист признался, работать во время адаптивного карантина непросто, но интересно и он рад такому опыту.

Макс Барских
Макс Барских
Фото: пресс-служба

"В силу того, что сейчас в Украине карантин – социальная дистанция, Елена Коляденко придумала очень классную идею номеров и выступлений в местах по всей Украине, где люди любят проводить время. Конечно, есть определенные сложности. Но в целом, все в порядке – мы получаем удовольствие! К счастью, есть такие проекты, как этот, и можно не просто сидеть дома, а еще наслаждаться жизнью и творчеством", – поделился Макс Барских на съемочной площадке канала "Украина".

Макс Барских
Макс Барских
Фото: пресс-служба

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, групп MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу "З Днем народження, Україно!" – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Смотрите грандиозный концерт "З Днем народження, Україно!" 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале "Украина"!

Напомним, что ранее босой Сергей Бабкин устроил уличные танцы в центре Харькова

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