Манго: польза и вред для здоровья
Оранжевая мякоть манго богата кальцием, фосфором, медью, цинком
Во многих странах мира манго называют "королем фруктов". У него яркий, запоминающийся вкус – одним манго напоминает персик с привкусом дыни, другим смесь абрикоса и ананаса, кому-то чудится клубника.
Смотрите видео, как вырастить экзотические фрукты:
Манго родом из Индии и Юго-Восточной Азии и выращивается уже более 4000 лет. Существуют сотни видов манго, каждый из которых обладает уникальным вкусом, формой, размером и цветом.
Этот фрукт не только вкусен, но и очень полезен для здоровья. Плод манго содержит белки, углеводы, клетчатку, витамины А и В, большое количество бетакаротина, органические кислоты, калий, кальций, магний, цинк.
- Манго богато антиоксидантами, которые защищают организм от преждевременного старения и развития рака;
- Плод является хорошим источником фолиевой кислоты, нескольких витаминов группы В, а также витаминов А, С, К и Е, которые помогают повысить иммунитет;
- Манго содержит магний, калий и антиоксидант мангиферин, которые поддерживают здоровье сердца;
- Фрукт включает пищеварительные ферменты, воду, пищевые волокна и другие соединения, которые помогают наладить пищеварение;
- Манго содержит лютеин, зеаксантин и витамин А, которые поддерживают здоровье глаз;
- Плод включает витамин С, который придает коже эластичность и предотвращает дряблость и появление морщин. Витамин А придает волосам здоровый блеск;
- Полифенолы помогают бороться с окислительным стрессом, который связывают с раком толстой кишки, легких, простаты, молочной железы и костей.
Манго содержит больше сахара, чем многие другие фрукты. Наслаждайтесь фруктом в умеренных количествах, ограничивая его до двух чашек (330 г) в день. Калорийность манго – 60 ккал на 100 г.
Воздержитесь от манго при пищеварительных расстройствах и диарее (слабительный эффект плода усугубит проблемы), заболеваниях поджелудочной железы (панкреатите), остром воспалении желудка (гастрите) или печени (гепатите).
Имейте в виду: манго нельзя сочетать с алкоголем, и вообще, если есть его в больших количествах – расстройство желудка гарантировано.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1-2 сладких и спелых манго
- 1-2 – 3-4 стакана йогурта
- Щепотка кардамона
- 1 чайная ложка меда
- Немного розовой воды по вкусу (сначала добавьте несколько капель – она очень концентрированная)
Дополнительно:
- 1/2 – 3/4 стакана жидкости на ваш выбор – молока, йогурта кокосовой воды и т. п.
- Щепотка кокосовой стружки – для подачи
Способ приготовления:
- Очистить манго от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть.
- Поместить манго, йогурт, кардамон, мед (если используете) и розовую воду в блендер.
- Взбить до получения однородной массы.
- Разбавить смузи до желаемой консистенции.
- Посыпать манговый напиток кокосовой стружкой и сразу же подавать.
Напомним, ранее мы делились рецептом мангового кекса. "Сегодня" также писали, как сделать куриные шашлычки с манго.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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