Манго: польза и вред для здоровья

Оранжевая мякоть манго богата кальцием, фосфором, медью, цинком

Манго полезно для здоровья Фото: freepik.com

Во многих странах мира манго называют "королем фруктов". У него яркий, запоминающийся вкус – одним манго напоминает персик с привкусом дыни, другим смесь абрикоса и ананаса, кому-то чудится клубника.

Смотрите видео, как вырастить экзотические фрукты:

Манго родом из Индии и Юго-Восточной Азии и выращивается уже более 4000 лет. Существуют сотни видов манго, каждый из которых обладает уникальным вкусом, формой, размером и цветом.

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Этот фрукт не только вкусен, но и очень полезен для здоровья. Плод манго содержит белки, углеводы, клетчатку, витамины А и В, большое количество бетакаротина, органические кислоты, калий, кальций, магний, цинк.

Польза манго для здоровья

Манго содержит антиоксиданты Фото: Pixabay

Манго богато антиоксидантами, которые защищают организм от преждевременного старения и развития рака;

Плод является хорошим источником фолиевой кислоты, нескольких витаминов группы В, а также витаминов А, С, К и Е, которые помогают повысить иммунитет;

Манго содержит магний, калий и антиоксидант мангиферин, которые поддерживают здоровье сердца;

Фрукт включает пищеварительные ферменты, воду, пищевые волокна и другие соединения, которые помогают наладить пищеварение;

Манго содержит лютеин, зеаксантин и витамин А, которые поддерживают здоровье глаз;

Плод включает витамин С, который придает коже эластичность и предотвращает дряблость и появление морщин. Витамин А придает волосам здоровый блеск;

Полифенолы помогают бороться с окислительным стрессом, который связывают с раком толстой кишки, легких, простаты, молочной железы и костей.

Калорийность манго и сколько можно есть в день

Манго содержит много сахара Фото: Pixabay

Манго содержит больше сахара, чем многие другие фрукты. Наслаждайтесь фруктом в умеренных количествах, ограничивая его до двух чашек (330 г) в день. Калорийность манго – 60 ккал на 100 г.

Вред манго для здоровья

Манго лучше не злоупотреблять Фото: Pixabay

Воздержитесь от манго при пищеварительных расстройствах и диарее (слабительный эффект плода усугубит проблемы), заболеваниях поджелудочной железы (панкреатите), остром воспалении желудка (гастрите) или печени (гепатите).

Имейте в виду: манго нельзя сочетать с алкоголем, и вообще, если есть его в больших количествах – расстройство желудка гарантировано.

Как сделать смузи из манго

Смузи из манго Фото: Pixabay

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1-2 сладких и спелых манго

1-2 – 3-4 стакана йогурта

Щепотка кардамона

1 чайная ложка меда

Немного розовой воды по вкусу (сначала добавьте несколько капель – она ​​очень концентрированная)

Дополнительно:

1/2 – 3/4 стакана жидкости на ваш выбор – молока, йогурта кокосовой воды и т. п.

Щепотка кокосовой стружки – для подачи

Способ приготовления:

Очистить манго от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть. Поместить манго, йогурт, кардамон, мед (если используете) и розовую воду в блендер. Взбить до получения однородной массы. Разбавить смузи до желаемой консистенции. Посыпать манговый напиток кокосовой стружкой и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом мангового кекса. "Сегодня" также писали, как сделать куриные шашлычки с манго.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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