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Манго: польза и вред для здоровья

Оранжевая мякоть манго богата кальцием, фосфором, медью, цинком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Манго полезно для здоровья
Манго полезно для здоровья
Фото: freepik.com

Во многих странах мира манго называют "королем фруктов". У него яркий, запоминающийся вкус – одним манго напоминает персик с привкусом дыни, другим смесь абрикоса и ананаса, кому-то чудится клубника.

Смотрите видео, как вырастить экзотические фрукты:

Манго родом из Индии и Юго-Восточной Азии и выращивается уже более 4000 лет. Существуют сотни видов манго, каждый из которых обладает уникальным вкусом, формой, размером и цветом.

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Этот фрукт не только вкусен, но и очень полезен для здоровья. Плод манго содержит белки, углеводы, клетчатку, витамины А и В, большое количество бетакаротина, органические кислоты, калий, кальций, магний, цинк.

Польза манго для здоровья

Манго содержит антиоксиданты
Манго содержит антиоксиданты
Фото: Pixabay

  • Манго богато антиоксидантами, которые защищают организм от преждевременного старения и развития рака;
  • Плод является хорошим источником фолиевой кислоты, нескольких витаминов группы В, а также витаминов А, С, К и Е, которые помогают повысить иммунитет;
  • Манго содержит магний, калий и антиоксидант мангиферин, которые поддерживают здоровье сердца;
  • Фрукт включает пищеварительные ферменты, воду, пищевые волокна и другие соединения, которые помогают наладить пищеварение;
  • Манго содержит лютеин, зеаксантин и витамин А, которые поддерживают здоровье глаз;
  • Плод включает витамин С, который придает коже эластичность и предотвращает дряблость и появление морщин. Витамин А придает волосам здоровый блеск;
  • Полифенолы помогают бороться с окислительным стрессом, который связывают с раком толстой кишки, легких, простаты, молочной железы и костей.

Калорийность манго и сколько можно есть в день

Манго содержит много сахара
Манго содержит много сахара
Фото: Pixabay

Манго содержит больше сахара, чем многие другие фрукты. Наслаждайтесь фруктом в умеренных количествах, ограничивая его до двух чашек (330 г) в день. Калорийность манго – 60 ккал на 100 г.

Вред манго для здоровья

Манго лучше не злоупотреблять
Манго лучше не злоупотреблять
Фото: Pixabay

Воздержитесь от манго при пищеварительных расстройствах и диарее (слабительный эффект плода усугубит проблемы), заболеваниях поджелудочной железы (панкреатите), остром воспалении желудка (гастрите) или печени (гепатите).

Имейте в виду: манго нельзя сочетать с алкоголем, и вообще, если есть его в больших количествах – расстройство желудка гарантировано.

Как сделать смузи из манго

Смузи из манго
Смузи из манго
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1-2 сладких и спелых манго
  • 1-2 – 3-4 стакана йогурта
  • Щепотка кардамона
  • 1 чайная ложка меда
  • Немного розовой воды по вкусу (сначала добавьте несколько капель – она ​​очень концентрированная)

Дополнительно:

  • 1/2 – 3/4 стакана жидкости на ваш выбор – молока, йогурта кокосовой воды и т. п.
  • Щепотка кокосовой стружки – для подачи

Способ приготовления:

  1. Очистить манго от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть.
  2. Поместить манго, йогурт, кардамон, мед (если используете) и розовую воду в блендер.
  3. Взбить до получения однородной массы.
  4. Разбавить смузи до желаемой консистенции.
  5. Посыпать манговый напиток кокосовой стружкой и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом мангового кекса. "Сегодня" также писали, как сделать куриные шашлычки с манго.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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