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Маринады для шашлыка: шесть рецептов для разных видов мяса

Перед тем как жарить мясо на костре, его нужно замариновать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
Свинина в маринаде
Свинина в маринаде
Фото: freepik.com

Сезон пикников уже начался! Многие уже вовсю готовят стейки и шашлыки на природе. Мы поделимся рецептами оригинальных маринадов, которые помогут полностью раскрыть вкус разных видов мяса: курицы, баранины, свинины и говядины. Нужно будет лишь смешать все ингредиенты и оставить в них мясо на несколько часов.

Для рыбы, мяса, морепродуктов: маринад с лимоном, розмарином, чесноком

Смешайте натертую цедру и сок 1 лимона с 6 ст. л. оливкового масла, добавьте нарезанные листья 1 веточки розмарина, по 1 ч. л. крупной морской соли и свежемолотого черного перца. 

Маринад для свинины
Маринад для свинины
Фото: Pixabay

Для свинины, говядины, курицы: маринад "Острый томат"

Смешайте 8 ст. л. протертых томатов (можно использовать и кетчуп), 2 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. соуса чили, 4 ст. л. красного вина и горсть нарезанной зелени петрушки. 

Для стейков из свинины и говядины: маринад с пивом и горчицей

150 мл темного пива смешайте с 4 ст. л. зернистой горчицы, лавровым листом и веточками тимьяна, добавьте 1 ч. л. соли и ½ ч. л. молотого перца. 

Маринад для говядины
Маринад для говядины
Фото: Pixabay

Для говяжьей вырезки, курицы, рыбы: азиатский маринад

3 ст. л. сока лимона, 1 ст. л. коричневого сахара или мeда, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. кунжутного масла, по 2 cт. л. рыбного и соевого соусов, 2 ч. л. тертого имбиря, 1 ч. л. перца чили.

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Для свинины и курицы: маринад с оливковым маслом, тимьяном, бальзамиком

Смешайте 5 ст. л. бальзамического уксуса, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. соуса табаско и 2−3 веточки тимьяна. 

Йогуртовый маринад для шашлыка
Йогуртовый маринад для шашлыка
Фото: Pixabay

Для курицы: маринад с йогуртом и карри

200 мл натурального йогурта плюс 2 ч. л. порошка карри, 2 ст. л. сока лимона, нарезанная кинза и щепотка свежемолотого черного перца. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шампиньоны на гриле. "Сегодня" также делились рецептом курицы с картошкой в рукаве.

Смотрите видео, как выбрать шашлык в магазине:

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Источник: goodhouse.ru
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