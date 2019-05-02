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Маринованная семга на гриле: рецепт от Юлии Высоцкой

Лучший способ приготовить красную рыбу на гриле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:41
Семга на гриле
Семга на гриле
Фото: Depositphotos

Семга на гриле пользуется особой популярностью у гурманов и любителей морепродуктов. Юлия Высоцкая запекает эту красную рыбу на решетке и подает ее вместе с зеленью, беконом и кедровыми орехами. Получается очень вкусно и необычно.

Маринованная семга на гриле

Ингредиенты:

  • 3 больших стейка семги без кожи толщиной 2 см – 900 г
  • Радиккио – 1 кочан, тонко нарезанный
  • Бекон – 50 г
  • Кедровые орехи – 1 горсть
  • Перец чили красный – 1 шт.
  • Петрушка – 1 пучок
  • Кинза – 1 пучок
  • Соус терияки –10 ст.л.
  • Винный или бальзамический уксус – 3 ст. л.

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Рецепт приготовления:

  1. Перец чили разрезать пополам и освободить от семян.
  2. Семгу уложить в глубокую посуду, полить соусом терияки, добавить чили и оставить мариноваться минут на 20.
  3. Кочан радиккио разрезать на 4 части (сохранив кочерыжку) и обжарить на гриле со всех сторон.
  4. Бекон обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.
  5. Добавить к бекону орехи, перемешать.
  6. Петрушку и кинзу мелко порубить.
  7. Уложить радиккио на тарелку, сверху выложить бекон и орехи, полить уксусом и посыпать зеленью петрушки и кинзы.
  8. Обжаривать семгу на гриле по 5 минут с каждой стороны, поливая соусом, в котором она мариновалась. Подавать стейки с радиккио.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить лучший маринад для шашлыка. Мы также делились рецептами шашлыка на сковороде.

Смотрите видео, как оригинально приготовить шашлык:

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Источник: Сегодня
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