Маринованная семга на гриле: рецепт от Юлии Высоцкой
Лучший способ приготовить красную рыбу на гриле
Семга на гриле пользуется особой популярностью у гурманов и любителей морепродуктов. Юлия Высоцкая запекает эту красную рыбу на решетке и подает ее вместе с зеленью, беконом и кедровыми орехами. Получается очень вкусно и необычно.
Маринованная семга на гриле
Ингредиенты:
- 3 больших стейка семги без кожи толщиной 2 см – 900 г
- Радиккио – 1 кочан, тонко нарезанный
- Бекон – 50 г
- Кедровые орехи – 1 горсть
- Перец чили красный – 1 шт.
- Петрушка – 1 пучок
- Кинза – 1 пучок
- Соус терияки –10 ст.л.
- Винный или бальзамический уксус – 3 ст. л.
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Рецепт приготовления:
- Перец чили разрезать пополам и освободить от семян.
- Семгу уложить в глубокую посуду, полить соусом терияки, добавить чили и оставить мариноваться минут на 20.
- Кочан радиккио разрезать на 4 части (сохранив кочерыжку) и обжарить на гриле со всех сторон.
- Бекон обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Добавить к бекону орехи, перемешать.
- Петрушку и кинзу мелко порубить.
- Уложить радиккио на тарелку, сверху выложить бекон и орехи, полить уксусом и посыпать зеленью петрушки и кинзы.
- Обжаривать семгу на гриле по 5 минут с каждой стороны, поливая соусом, в котором она мариновалась. Подавать стейки с радиккио.
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Источник: Сегодня