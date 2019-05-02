Маринованная семга на гриле: рецепт от Юлии Высоцкой

Лучший способ приготовить красную рыбу на гриле

Семга на гриле Фото: Depositphotos

Семга на гриле пользуется особой популярностью у гурманов и любителей морепродуктов. Юлия Высоцкая запекает эту красную рыбу на решетке и подает ее вместе с зеленью, беконом и кедровыми орехами. Получается очень вкусно и необычно.

Маринованная семга на гриле

Ингредиенты:

3 больших стейка семги без кожи толщиной 2 см – 900 г

Радиккио – 1 кочан, тонко нарезанный

Бекон – 50 г

Кедровые орехи – 1 горсть

Перец чили красный – 1 шт.

Петрушка – 1 пучок

Кинза – 1 пучок

Соус терияки –10 ст.л.

Винный или бальзамический уксус – 3 ст. л.

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Рецепт приготовления:

Перец чили разрезать пополам и освободить от семян. Семгу уложить в глубокую посуду, полить соусом терияки, добавить чили и оставить мариноваться минут на 20. Кочан радиккио разрезать на 4 части (сохранив кочерыжку) и обжарить на гриле со всех сторон. Бекон обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Добавить к бекону орехи, перемешать. Петрушку и кинзу мелко порубить. Уложить радиккио на тарелку, сверху выложить бекон и орехи, полить уксусом и посыпать зеленью петрушки и кинзы. Обжаривать семгу на гриле по 5 минут с каждой стороны, поливая соусом, в котором она мариновалась. Подавать стейки с радиккио.

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