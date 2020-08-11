Маринованные помидоры на зиму: лучшие рецепты домашних заготовок
Готовим вкусные домашние заготовки из помидоров на зиму
Маринование – самый популярный способ заготовки помидоров на зиму. Наши рецепты маринованных помидоров обязательно придутся вам по душе. Все они довольно простые в приготовлении, поэтому не отнимут много времени и сил.
Главный секрет вкусных заготовок – выбрать по-настоящему сладкие и спелые плоды. Если вы хотите заготовить томаты целиком, берите плотные помидоры, например, сорта "Сливка". А если собираетесь делать томатный сок или соус, купите помидоры с мясистой и сочной мякотью.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 700-750 г помидоров сорта "Сливка"
- 3 сладких перца
- 3 веточки кинзы или петрушки
- 6 веточек укропа
- 2 ч. л. соли
- 2 ст.л. сахара
- 15 горошин черного перца
- 1 ч. л. уксусной кислоты
- 3 лавровых листа
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Способ приготовления:
- В стерилизованные банки положить лавровый лист, веточки кинзы и укропа, горошины перца. Затем добавить очищенный от семян и крупно порезанный сладкий перец, помидоры плотно уложить в банки.
- Залить кипятком. Дать постоять 15 минут.
- Слить и вновь залить свежим кипятком. Дать постоять 15 минут.
- В кастрюлю налить 900 мл воды, добавить сахар и соль. Дать закипеть, добавить уксусную кислоту (1 чайную ложку).
- Залить маринад в банки с уложенными помидорами и перцем.
- Закрыть крышки. Банки с маринованными помидорами перевернуть и укрыть чем-нибудь теплым, оставить до полного остывания.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1,5 кг помидоров
- 1 кг лука
- 100 г петрушки
- 6 зубчиков чеснока
Смотрите видео, как сделать композицию из помидоров и пряных трав:
Для маринада:
- 1 ст.л. уксуса
- 1 ст.л. крупной соли
- 3 ст.л. сахара
- 1 ст.л. уксуса
- 1 ст.л. подсолнечного масла
Способ приготовления:
- Помидоры помыть и обсушить, вырезать плодоножки.
- Взять три стерилизованные банки по 600-700 мл.
- Если помидоры не очень крупные – разрезать на дольки, крупные экземпляры можно порезать кружочками.
- Мелко нарезать чеснок и положить на дно банки. Можно добавить листик лаврового листа и 5-6 горошин черного перца.
- Лук почистить, помыть и нарезать кружочками. Выложить слой лука на чеснок.
- Затем небольшой слой зелени петрушки и слой помидоров.
- Далее выложить слоями лук, петрушку и помидоры. В банке получается 3-4 слоя томатов.
- Вскипятить литр воды, сахар и соль.
- Залить эту смесь в банку, сверху на маринад налить ложку подсолнечного масла. Стерилизовать 15-20 минут.
- Снять банки с огня, залить ложку уксуса 9% в каждую банку и закатать. Для дополнительной стерилизации можно укутать банки в одеяло еще на восемь часов.
На заметку
Для этой заготовки не нужны целые помидоры, можно использовать немного мятые и крупные.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1,3 кг некрупных помидоров
- 350 г желтой алычи
- 1 перец сладкий
- Зелень укропа и сельдерея
- 4-5 листов смородины
- 4-5 листов вишни
- 2 листа хрена
Для заливки:
- 1,5 л воды
- 50 г соли
- 70 г сахара
- 4 лавровых листа
- 5 горошин душистого перца
Способ приготовления:
- Отберите плотные небольшие помидоры. Уложите их в стерилизованную банку, перекладывая веточками петрушки, сельдерея, листьями смородины и вишни.
- Залейте помидоры в банке кипящей водой. Через 5-10 минут слейте эту воду в кастрюлю, а банку прикройте ошпаренной крышкой.
- Воду в кастрюле вновь закипятите, добавьте в нее соль, сахар, лавровый лист и перец, опустите туда же мытую алычу, проварите еще 5 минут и наполните горячей заливкой банку.
- Стерилизуйте банку 5 минут, закатайте, переверните, укутайте.
Полезный совет
Алычу можно заменить ягодами винограда или крыжовника.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 кг небольших помидоров
- 4 ст. л. сахара
- 2 ч. л. соли
- 5–6 зубчиков чеснока
- 5 горошин черного перца
- 0,75 ч. л. лимонной кислоты
- Вода для рассола и кипячения
Способ приготовления:
- Помидоры аккуратно освободить от плодоножек, тщательно вымыть и высушить. Плотно уложить в простерилизованную банку и залить кипящей водой. Оставить на 10 минут остывать.
- Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец, чеснок и перемешать. Кипятить маринад 10 минут.
- Из банки с помидорами слить остывшую воду. Помидоры залить кипящим маринадом со специями и пряностями. Добавить лимонную кислоту. Накрыть банку стерилизованной крышкой и закатать ключом для консервации.
- Банку перевернуть. Плотно накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1,5 кг целых помидоров
- 3 кг очень спелых помидоров для сока
- 1 ст.л. соли
- 2 ст.л. сахара
Способ приготовления:
- Целые помидоры с плотной мякотью залить кипятком и оставить на 2-3 минуты. Затем снять с томатов кожицу и переложить их в стерилизованные банки.
- Переспевшие помидоры пропустить через соковыжималку. Получившийся сок перелить в кастрюлю.
- Дать ему прокипеть около 7 минут, все время снимая пенку с поверхности.
- В кипящий томатный сок добавить сахар и соль, перемешать, чтобы они растворились.
- Залить очищенные помидоры горячим соком и закрыть крышками.
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Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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