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Маринованные помидоры на зиму: лучшие рецепты домашних заготовок

Сегодня, 16:15

Готовим вкусные домашние заготовки из помидоров на зиму

Маринование – самый популярный способ заготовки помидоров на зиму. Наши рецепты маринованных помидоров обязательно придутся вам по душе. Все они довольно простые в приготовлении, поэтому не отнимут много времени и сил.

Главный секрет вкусных заготовок – выбрать по-настоящему сладкие и спелые плоды. Если вы хотите заготовить томаты целиком, берите плотные помидоры, например, сорта "Сливка". А если собираетесь делать томатный сок или соус, купите помидоры с мясистой и сочной мякотью.

Помидоры на зиму маринованные

Помидоры на зиму
Помидоры на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 700-750 г помидоров сорта "Сливка"
  • 3 сладких перца
  • 3 веточки кинзы или петрушки
  • 6 веточек укропа
  • 2 ч. л. соли
  • 2 ст.л. сахара
  • 15 горошин черного перца
  • 1 ч. л. уксусной кислоты
  • 3 лавровых листа

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Способ приготовления:

  1. В стерилизованные банки положить лавровый лист, веточки кинзы и укропа, горошины перца. Затем добавить очищенный от семян и крупно порезанный сладкий перец, помидоры плотно уложить в банки.
  2. Залить кипятком. Дать постоять 15 минут.
  3. Слить и вновь залить свежим кипятком. Дать постоять 15 минут.
  4. В кастрюлю налить 900 мл воды, добавить сахар и соль. Дать закипеть, добавить уксусную кислоту (1 чайную ложку).
  5. Залить маринад в банки с уложенными помидорами и перцем.
  6. Закрыть крышки. Банки с маринованными помидорами перевернуть и укрыть чем-нибудь теплым, оставить до полного остывания.

Помидоры на зиму с чесноком

Помидоры на зиму с чесноком
Помидоры на зиму с чесноком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1,5 кг помидоров
  • 1 кг лука
  • 100 г петрушки
  • 6 зубчиков чеснока

Смотрите видео, как сделать композицию из помидоров и пряных трав:

Для маринада:

  • 1 ст.л. уксуса
  • 1 ст.л. крупной соли
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. уксуса
  • 1 ст.л. подсолнечного масла

Способ приготовления:

  1. Помидоры помыть и обсушить, вырезать плодоножки.
  2. Взять три стерилизованные банки по 600-700 мл.
  3. Если помидоры не очень крупные – разрезать на дольки, крупные экземпляры можно порезать кружочками.
  4. Мелко нарезать чеснок и положить на дно банки. Можно добавить листик лаврового листа и 5-6 горошин черного перца.
  5. Лук почистить, помыть и нарезать кружочками. Выложить слой лука на чеснок.
  6. Затем небольшой слой зелени петрушки и слой помидоров.
  7. Далее выложить слоями лук, петрушку и помидоры. В банке получается 3-4 слоя томатов.
  8. Вскипятить литр воды, сахар и соль.
  9. Залить эту смесь в банку, сверху на маринад налить ложку подсолнечного масла. Стерилизовать 15-20 минут.
  10. Снять банки с огня, залить ложку уксуса 9% в каждую банку и закатать. Для дополнительной стерилизации можно укутать банки в одеяло еще на восемь часов.

На заметку

Для этой заготовки не нужны целые помидоры, можно использовать немного мятые и крупные.

Помидоры на зиму без уксуса

Салат на зиму из помидоров и алычи
Салат на зиму из помидоров и алычи
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1,3 кг некрупных помидоров
  • 350 г желтой алычи
  • 1 перец сладкий
  • Зелень укропа и сельдерея
  • 4-5 листов смородины
  • 4-5 листов вишни
  • 2 листа хрена

Для заливки:

  • 1,5 л воды
  • 50 г соли
  • 70 г сахара
  • 4 лавровых листа
  • 5 горошин душистого перца

Способ приготовления:

  1. Отберите плотные небольшие помидоры. Уложите их в стерилизованную банку, перекладывая веточками петрушки, сельдерея, листьями смородины и вишни.
  2. Залейте помидоры в банке кипящей водой. Через 5-10 минут слейте эту воду в кастрюлю, а банку прикройте ошпаренной крышкой.
  3. Воду в кастрюле вновь закипятите, добавьте в нее соль, сахар, лавровый лист и перец, опустите туда же мытую алычу, проварите еще 5 минут и наполните горячей заливкой банку.
  4. Стерилизуйте банку 5 минут, закатайте, переверните, укутайте.

Полезный совет

Алычу можно заменить ягодами винограда или крыжовника.

Остро-сладкие помидоры на зиму

Маринованные помидоры на зиму
Маринованные помидоры на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 кг небольших помидоров
  • 4 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. соли
  • 5–6 зубчиков чеснока
  • 5 горошин черного перца
  • 0,75 ч. л. лимонной кислоты
  • Вода для рассола и кипячения

Способ приготовления:

  1. Помидоры аккуратно освободить от плодоножек, тщательно вымыть и высушить. Плотно уложить в простерилизованную банку и залить кипящей водой. Оставить на 10 минут остывать.
  2. Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец, чеснок и перемешать. Кипятить маринад 10 минут.
  3. Из банки с помидорами слить остывшую воду. Помидоры залить кипящим маринадом со специями и пряностями. Добавить лимонную кислоту. Накрыть банку стерилизованной крышкой и закатать ключом для консервации.
  4. Банку перевернуть. Плотно накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Помидоры на зиму в собственном соку

Помидоры в собственном соку на зиму
Помидоры в собственном соку на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1,5 кг целых помидоров
  • 3 кг очень спелых помидоров для сока
  • 1 ст.л. соли
  • 2 ст.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Целые помидоры с плотной мякотью залить кипятком и оставить на 2-3 минуты. Затем снять с томатов кожицу и переложить их в стерилизованные банки.
  2. Переспевшие помидоры пропустить через соковыжималку. Получившийся сок перелить в кастрюлю.
  3. Дать ему прокипеть около 7 минут, все время снимая пенку с поверхности.
  4. В кипящий томатный сок добавить сахар и соль, перемешать, чтобы они растворились.
  5. Залить очищенные помидоры горячим соком и закрыть крышками.

Напомним, ранее мы делились рецептами огурцов на зиму, а также писали, как сделать заготовки из баклажанов.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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