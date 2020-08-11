Маринованные помидоры на зиму: лучшие рецепты домашних заготовок

Готовим вкусные домашние заготовки из помидоров на зиму

Маринование – самый популярный способ заготовки помидоров на зиму. Наши рецепты маринованных помидоров обязательно придутся вам по душе. Все они довольно простые в приготовлении, поэтому не отнимут много времени и сил.

Главный секрет вкусных заготовок – выбрать по-настоящему сладкие и спелые плоды. Если вы хотите заготовить томаты целиком, берите плотные помидоры, например, сорта "Сливка". А если собираетесь делать томатный сок или соус, купите помидоры с мясистой и сочной мякотью.

Помидоры на зиму маринованные

Помидоры на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

700-750 г помидоров сорта "Сливка"

3 сладких перца

3 веточки кинзы или петрушки

6 веточек укропа

2 ч. л. соли

2 ст.л. сахара

15 горошин черного перца

1 ч. л. уксусной кислоты

3 лавровых листа

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Способ приготовления:

В стерилизованные банки положить лавровый лист, веточки кинзы и укропа, горошины перца. Затем добавить очищенный от семян и крупно порезанный сладкий перец, помидоры плотно уложить в банки. Залить кипятком. Дать постоять 15 минут. Слить и вновь залить свежим кипятком. Дать постоять 15 минут. В кастрюлю налить 900 мл воды, добавить сахар и соль. Дать закипеть, добавить уксусную кислоту (1 чайную ложку). Залить маринад в банки с уложенными помидорами и перцем. Закрыть крышки. Банки с маринованными помидорами перевернуть и укрыть чем-нибудь теплым, оставить до полного остывания.

Помидоры на зиму с чесноком

Помидоры на зиму с чесноком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1,5 кг помидоров

1 кг лука

100 г петрушки

6 зубчиков чеснока

Смотрите видео, как сделать композицию из помидоров и пряных трав:

Для маринада:

1 ст.л. уксуса

1 ст.л. крупной соли

3 ст.л. сахара

1 ст.л. уксуса

1 ст.л. подсолнечного масла

Способ приготовления:

Помидоры помыть и обсушить, вырезать плодоножки. Взять три стерилизованные банки по 600-700 мл. Если помидоры не очень крупные – разрезать на дольки, крупные экземпляры можно порезать кружочками. Мелко нарезать чеснок и положить на дно банки. Можно добавить листик лаврового листа и 5-6 горошин черного перца. Лук почистить, помыть и нарезать кружочками. Выложить слой лука на чеснок. Затем небольшой слой зелени петрушки и слой помидоров. Далее выложить слоями лук, петрушку и помидоры. В банке получается 3-4 слоя томатов. Вскипятить литр воды, сахар и соль. Залить эту смесь в банку, сверху на маринад налить ложку подсолнечного масла. Стерилизовать 15-20 минут. Снять банки с огня, залить ложку уксуса 9% в каждую банку и закатать. Для дополнительной стерилизации можно укутать банки в одеяло еще на восемь часов.

На заметку

Для этой заготовки не нужны целые помидоры, можно использовать немного мятые и крупные.

Помидоры на зиму без уксуса

Салат на зиму из помидоров и алычи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1,3 кг некрупных помидоров

350 г желтой алычи

1 перец сладкий

Зелень укропа и сельдерея

4-5 листов смородины

4-5 листов вишни

2 листа хрена

Для заливки:

1,5 л воды

50 г соли

70 г сахара

4 лавровых листа

5 горошин душистого перца

Способ приготовления:

Отберите плотные небольшие помидоры. Уложите их в стерилизованную банку, перекладывая веточками петрушки, сельдерея, листьями смородины и вишни. Залейте помидоры в банке кипящей водой. Через 5-10 минут слейте эту воду в кастрюлю, а банку прикройте ошпаренной крышкой. Воду в кастрюле вновь закипятите, добавьте в нее соль, сахар, лавровый лист и перец, опустите туда же мытую алычу, проварите еще 5 минут и наполните горячей заливкой банку. Стерилизуйте банку 5 минут, закатайте, переверните, укутайте.

Полезный совет

Алычу можно заменить ягодами винограда или крыжовника.

Остро-сладкие помидоры на зиму

Маринованные помидоры на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 кг небольших помидоров

4 ст. л. сахара

2 ч. л. соли

5–6 зубчиков чеснока

5 горошин черного перца

0,75 ч. л. лимонной кислоты

Вода для рассола и кипячения

Способ приготовления:

Помидоры аккуратно освободить от плодоножек, тщательно вымыть и высушить. Плотно уложить в простерилизованную банку и залить кипящей водой. Оставить на 10 минут остывать. Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить соль, сахар, перец, чеснок и перемешать. Кипятить маринад 10 минут. Из банки с помидорами слить остывшую воду. Помидоры залить кипящим маринадом со специями и пряностями. Добавить лимонную кислоту. Накрыть банку стерилизованной крышкой и закатать ключом для консервации. Банку перевернуть. Плотно накрыть теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Помидоры на зиму в собственном соку

Помидоры в собственном соку на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1,5 кг целых помидоров

3 кг очень спелых помидоров для сока

1 ст.л. соли

2 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Целые помидоры с плотной мякотью залить кипятком и оставить на 2-3 минуты. Затем снять с томатов кожицу и переложить их в стерилизованные банки. Переспевшие помидоры пропустить через соковыжималку. Получившийся сок перелить в кастрюлю. Дать ему прокипеть около 7 минут, все время снимая пенку с поверхности. В кипящий томатный сок добавить сахар и соль, перемешать, чтобы они растворились. Залить очищенные помидоры горячим соком и закрыть крышками.

Напомним, ранее мы делились рецептами огурцов на зиму, а также писали, как сделать заготовки из баклажанов.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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