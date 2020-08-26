Маринованный арбуз: пошаговый рецепт необычной заготовки на зиму

Рецепт маринованного арбуза на зиму с видео

Маринованный арбуз – отличная заготовка для тех, кто хочет попробовать эту ягоду зимой или удивить своих гостей.

Рецепт очень простой. Главное, выбрать спелый, но не перезрелый арбуз, чтобы серединка не была растресканной. Перед приготовлением его следует хорошо помыть, так как ягода закатывается в банки вместе с кожурой. Удалять косточки или нет – зависит от ваших предпочтений.

Маринованный арбуз на зиму

Консервированные арбузы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

36 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 арбуз

Вода

70 мл уксуса

1,5 ст.л. соли

3 ст.л. сахара

Способ приготовления:

В воду добавить уксус, сахар и соль. Довести до кипения и оставить на 10 минут. Арбуз хорошо помыть и нарезать вместе с кожицей. Плотно сложить арбуз в стерилизованные банки и залить горячим маринадом. Закрыть крышками.

На заметку

Чтобы сок из арбуза не вытекал, разрежьте его пополам, положите срезом вниз на тарелку, и только потом нарезайте.

Напомним, ранее мы делились рецептами необычных и вкусных блюд, которые можно приготовить из мякоти арбуза.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться