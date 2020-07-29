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Маринованные огурцы без уксуса: рецепт заготовки на зиму

Сегодня, 15:18

Вместо уксуса в заготовку добавляются листья щавеля

Некоторые хозяйки умудряются заменять уксус лимонной кислотой и даже аспирином. Мы предлагаем вам более натуральный способ – добавить в банку с маринованными огурцами листья щавеля.

Для консервации желательно выбирать огурцы длиной 7-12 см, темно-зеленого цвета со светлыми боками и ярко выраженными темными "пупырышками". Семечек в таких плодах немного, а мякоть плотная и сочная.

Маринованные огурцы без уксуса

Огурцы на зиму без уксуса
Огурцы на зиму без уксуса
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 20 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Огурцы свежие – 1,5 кг

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На 1 л заливки:

  • Соль – 60 г
  • Сахар – 60 г
  • Щавель – 300 г
  • Перец жгучий маленький – 1 стручок

Смотрите видео, как сделать варенье из огурцов:

Способ приготовления:

  1. Огурцы обдайте кипятком, затем облейте холодной водой, уложите в банки.
  2. Щавель отварите 2 минуты, протрите через сито и выложите обратно в отвар, добавьте соль, сахар и острый перец, доведите до кипения.
  3. Огурцы залейте кипящей заливкой.
  4. Затем банки укупорьте, переверните крышками вниз и оставьте, накрыв полотенцем или одеялом.

Как хранить заготовку

Держите банки с огурцами в темном прохладном помещении.

Напомним, ранее мы делились рецептом маринованных огурцов от Славы Каминской. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить малосольные огурцы на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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