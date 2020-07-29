Маринованные огурцы без уксуса: рецепт заготовки на зиму
Вместо уксуса в заготовку добавляются листья щавеля
Некоторые хозяйки умудряются заменять уксус лимонной кислотой и даже аспирином. Мы предлагаем вам более натуральный способ – добавить в банку с маринованными огурцами листья щавеля.
Для консервации желательно выбирать огурцы длиной 7-12 см, темно-зеленого цвета со светлыми боками и ярко выраженными темными "пупырышками". Семечек в таких плодах немного, а мякоть плотная и сочная.
Маринованные огурцы без уксуса
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 20 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Огурцы свежие – 1,5 кг
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На 1 л заливки:
- Соль – 60 г
- Сахар – 60 г
- Щавель – 300 г
- Перец жгучий маленький – 1 стручок
Смотрите видео, как сделать варенье из огурцов:
Способ приготовления:
- Огурцы обдайте кипятком, затем облейте холодной водой, уложите в банки.
- Щавель отварите 2 минуты, протрите через сито и выложите обратно в отвар, добавьте соль, сахар и острый перец, доведите до кипения.
- Огурцы залейте кипящей заливкой.
- Затем банки укупорьте, переверните крышками вниз и оставьте, накрыв полотенцем или одеялом.
Как хранить заготовку
Держите банки с огурцами в темном прохладном помещении.
Напомним, ранее мы делились рецептом маринованных огурцов от Славы Каминской. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить малосольные огурцы на зиму.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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