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Масленица 2019: готовим сырные блины с зеленью и семгой

Рецепт несладких масленичных блинов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:15
Блины с семгой и зелень
Блины с семгой и зелень
Фото: Depositphotos

Масленица 2019 начинается 4 марта и продлится до 10-го. В это время церковный устав запрещает есть мясо, но рыба и молочные продукты по-прежнему разрешены. Предлагаем вам приготовить вкусные сырные блины с зеленью и семгой, которые станут превосходным праздничным угощением. 

Блины с зеленью, сыром и красной рыбой

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Молоко – 1 стакан
  • Вода – 1/2 стакана
  • Мука – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сыр – 100 г
  • Зелень укропа, зеленого лука и петрушки

Для начинки:

  • Семга слабосоленая
  • Сметана или сливочный сыр
  • Зелень

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Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбить с солью и сахаром. Добавить растительное масло, перемешать венчиком.
  2. Добавить половину молока и всю муку с разрыхлителем, перемешать до однородности.
  3. Вылить оставшееся молоко и воду.
  4. Добавить натертый на мелкой терке сыр и нарезанную зелень.
  5. Выпекать блины на смазанной маслом сковороде до золотистого цвета.
  6. Выложить начинку на блины и свернуть рулетом. Разрезать на порционные куски и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке

Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:

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Источник: Сегодня
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