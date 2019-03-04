Масленица 2019: готовим сырные блины с зеленью и семгой
Рецепт несладких масленичных блинов
Масленица 2019 начинается 4 марта и продлится до 10-го. В это время церковный устав запрещает есть мясо, но рыба и молочные продукты по-прежнему разрешены. Предлагаем вам приготовить вкусные сырные блины с зеленью и семгой, которые станут превосходным праздничным угощением.
Блины с зеленью, сыром и красной рыбой
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Молоко – 1 стакан
- Вода – 1/2 стакана
- Мука – 1 стакан
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сыр – 100 г
- Зелень укропа, зеленого лука и петрушки
Для начинки:
- Семга слабосоленая
- Сметана или сливочный сыр
- Зелень
Читайте такжеМасленица 2019: как приготовить блинчики "Сюзетт"
Рецепт приготовления:
- Яйца взбить с солью и сахаром. Добавить растительное масло, перемешать венчиком.
- Добавить половину молока и всю муку с разрыхлителем, перемешать до однородности.
- Вылить оставшееся молоко и воду.
- Добавить натертый на мелкой терке сыр и нарезанную зелень.
- Выпекать блины на смазанной маслом сковороде до золотистого цвета.
- Выложить начинку на блины и свернуть рулетом. Разрезать на порционные куски и подавать.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке.
Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Украинская Масленая. Так блины или вареники? Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу Как приготовить блины с мясом и зеленью Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника
Источник: Сегодня