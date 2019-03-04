Масленица 2019: готовим сырные блины с зеленью и семгой

Рецепт несладких масленичных блинов

Блины с семгой и зелень Фото: Depositphotos

Масленица 2019 начинается 4 марта и продлится до 10-го. В это время церковный устав запрещает есть мясо, но рыба и молочные продукты по-прежнему разрешены. Предлагаем вам приготовить вкусные сырные блины с зеленью и семгой, которые станут превосходным праздничным угощением.

Блины с зеленью, сыром и красной рыбой

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Соль – 1/2 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Растительное масло – 2 ст.л.

Молоко – 1 стакан

Вода – 1/2 стакана

Мука – 1 стакан

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сыр – 100 г

Зелень укропа, зеленого лука и петрушки

Для начинки:

Семга слабосоленая

Сметана или сливочный сыр

Зелень

Рецепт приготовления:

Яйца взбить с солью и сахаром. Добавить растительное масло, перемешать венчиком. Добавить половину молока и всю муку с разрыхлителем, перемешать до однородности. Вылить оставшееся молоко и воду. Добавить натертый на мелкой терке сыр и нарезанную зелень. Выпекать блины на смазанной маслом сковороде до золотистого цвета. Выложить начинку на блины и свернуть рулетом. Разрезать на порционные куски и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке.

Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:

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