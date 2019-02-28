Масленица 2019: как приготовить блины на молоке без яиц

Простой рецепт масленичных блинов

Блины без яиц Фото: Depositphotos

Масленица 2019 пройдет с 4 по 10 марта. В течение всей Сырной недели принято печь блины с разнообразными начинками. Накануне праздника мы расскажем, как приготовить вкусные блины на молоке без добавления яиц.

Блины без яиц

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Молоко – 550 мл

Масло растительное – 2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л. или по вкусу

Соль – щепотка

Пекарский порошок – 5 г

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Рецепт приготовления:

В молоко комнатной температуры постепенно всыпать муку, перемешать. Должно получиться тесто консистенции густых сливок. Добавить пекарский порошок, соль и сахар. Еще раз хорошо перемешать и отставить в сторону на 30 минут. Если вы увидели, что тесто немного загустело, влить немного теплой воды и хорошо перемешать. Перед выпечкой добавить растительное масло и еще раз перемешать. На разогретую сковороду, смазанную маслом, налить тонким слоем тесто. Обжарить с двух сторон. При желании можно смазать готовые блины сливочным маслом.

Совет: Если вы используете миксер при замесе теста, добавляйте муку в молоко постепенно. Если замешиваете с помощью венчика, то добавляйте молоко в муку, постоянно размешивая, и доводя до нужной консистенции. Так вы избежите комочков в тесте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке.

Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:

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