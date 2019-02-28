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Масленица 2019: как приготовить блины на молоке без яиц

Простой рецепт масленичных блинов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:07
Блины без яиц
Блины без яиц
Фото: Depositphotos

Масленица 2019 пройдет с 4 по 10 марта. В течение всей Сырной недели принято печь блины с разнообразными начинками. Накануне праздника мы расскажем, как приготовить вкусные блины на молоке без добавления яиц.

Блины без яиц

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г
  • Молоко – 550 мл
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Сахар – 2 ст.л. или по вкусу
  • Соль – щепотка
  • Пекарский порошок – 5 г

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Рецепт приготовления:

  1. В молоко комнатной температуры постепенно всыпать муку, перемешать. Должно получиться тесто консистенции густых сливок. 
  2. Добавить пекарский порошок, соль и сахар. Еще раз хорошо перемешать и отставить в сторону на 30 минут. Если вы увидели, что тесто немного загустело, влить немного теплой воды и хорошо перемешать. 
  3. Перед выпечкой добавить растительное масло и еще раз перемешать. 
  4. На разогретую сковороду, смазанную маслом, налить тонким слоем тесто. Обжарить с двух сторон. При желании можно смазать готовые блины сливочным маслом.

Совет: Если вы используете миксер при замесе теста, добавляйте муку в молоко постепенно. Если замешиваете с помощью венчика, то добавляйте молоко в муку, постоянно размешивая, и доводя до нужной консистенции. Так вы избежите комочков в тесте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке

Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:

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Источник: Сегодня
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