Масленица 2019: как приготовить блины на молоке без яиц
Простой рецепт масленичных блинов
Масленица 2019 пройдет с 4 по 10 марта. В течение всей Сырной недели принято печь блины с разнообразными начинками. Накануне праздника мы расскажем, как приготовить вкусные блины на молоке без добавления яиц.
Блины без яиц
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Молоко – 550 мл
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л. или по вкусу
- Соль – щепотка
- Пекарский порошок – 5 г
Рецепт приготовления:
- В молоко комнатной температуры постепенно всыпать муку, перемешать. Должно получиться тесто консистенции густых сливок.
- Добавить пекарский порошок, соль и сахар. Еще раз хорошо перемешать и отставить в сторону на 30 минут. Если вы увидели, что тесто немного загустело, влить немного теплой воды и хорошо перемешать.
- Перед выпечкой добавить растительное масло и еще раз перемешать.
- На разогретую сковороду, смазанную маслом, налить тонким слоем тесто. Обжарить с двух сторон. При желании можно смазать готовые блины сливочным маслом.
Совет: Если вы используете миксер при замесе теста, добавляйте муку в молоко постепенно. Если замешиваете с помощью венчика, то добавляйте молоко в муку, постоянно размешивая, и доводя до нужной консистенции. Так вы избежите комочков в тесте.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке.
Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram